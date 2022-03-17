Еше раз о вечном Автор Екатерина Вереш размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (0 голосов) Музею изящных искусств Будапешта рекламу делать не нужно. Собрание всемирно известное, его шедевры в отделе старой живописи представляют практически все направления в европейском искусстве за прошедшие восемь столетий. Это кроме Древней Греции, Рима, Египта. Но есть несколько залов, которые посетители часто пробегают не задерживаясь, чтобы как можно быстрее увидеть Тициана и Рафаэля, Леонардо и Беллини. Зачем-то экспозицию живописи в музее разбили на главы (и залы) по времени создания работ, а не по странам. Так итальянский Проторенессанс оказался отделенным от Высокого Ренессанса немецким и испанским искусством. Вот поэтому первой главе итальянского искусства и достается меньше всего нашего внимания.

В начале той части музея, которая посвящена собранию с 13 века до 1600 гг., представлены произведения Раннего Ренессанса. Все без исключения замечательные, обладающие потрясающим эмоциональным и духовным посылом. Да, здесь не так много всемирно известных имен. Но в эпоху и Проторенессанса, и Высокого Ренессанса в Италии просто не было среди художников посредственностей! Были мастера более сильные или менее. Они все были настоящими художниками, абсолютно индивидуальными в творческом поиске изобразительного и философского языка. А еще большинство произведений, выставленных в этих залах, посвящены Богородице и написаны они были для кафедральных соборов, деревенских церквей, домашних часовен во дворцах не всегда набожной итальянской аристократии. Другими словами, это картины не просто когда-то освященные. Они намолены веками.

Богородица. Богоматерь. Дева Мария. Мадонна. Теплая заступница мира холодного. В самые тяжелые времена именно к ней обращается христианский мир, моля о помощи. Она никому не отказывает, она спускается в ад, чтобы уговорить дьявола уменьшить страдания грешников, поддерживает праведников в трудное время. Никого никогда не осуждает, к ней может обратиться самый безнадежный, падший. И получит облегчение.

Первые работы, представленные в первом зале экспозиции, еще напоминают о готических установках. Это Богородицы Якопо ди Чоне и Томмазо дель Маццо. Но на фоне привычного для готики благородного золота и пурпура в плоскостных фигурах уже видно веяние нового времени. Лица написаны с чертами реальных женщин, не по канону. Перед нами прежде всего мать, предчувствующая великую и страшную судьбу сына.

У вполне освоившего новый язык Возрождения флорентийца Джованни даль Понте в картине «Мистическая свадьба святой Екатерины» Богородица - строгая немолодая монахиня. Мудрая, мужественная, понимающая, что ждет впереди александрийскую красавицу - невесту Иисуса. И тем не менее, с болью в сердце благословляющая юную героиню на путь тяжелый, но праведный. Суровый образ Богородицы написал человек, не отличающийся ни особым смирением, ни законопослушанием. Джованни даже сидел в тюрьме за неуплату налогов.

Прекрасная задумчивая «Богородица с младенцем» у Таддео ди Бартоло сидит не на троне, а почти на земле. Подчеркнуто скромное изображение Пресвятой было принято у нищенствующего монашеского ордена францисканцев. Блестящее колористическое решение. Мастер все же следует традиции своей родной сиенской школы, предпочитающей декоративность. Но при этом художник обладает безошибочным чувством меры, гармонии. Он много путешествовал по Италии, работал в разных городах. Эта Мадонна с младенцем написана им для церкви Святого Франциска в Пизе.

А вот две картины братьев Карло и Витторио Кривелли, выставленные рядом, возможно написаны по заказам не церковным. Венецианец Карло Кривелли был хорошо известен в Италии. Заказчиков у него было много и среди священников, и среди светских лиц. Легкомысленный повеса и виртуозный живописец тоже отметил свой жизненный путь попаданием в тюрьму за прелюбодеяние. Может быть ювелирно выписанная светская красавица в нарядном интерьере с младенцем на коленях и есть та, за чувственную любовь к которой художнику пришлось заплатить свободой. Лица Богородиц писали ведь с матерей, сестер, жен, любовниц, вкладывая в отраженный образ все лучшие чувства, испытанные к женщинам земным. Но это именно Богородица! Аристократичная, умная, уверенная в себе молодая дама и в то же время грустная, уже знающая свой трудный материнский путь. Как и Богородица у его младшего брата.

Витторио Кривелли долго считали малозначительным художником на фоне старшего брата. И вот, спустя 600 лет его искусством не просто заново заинтересовались. Итальянские искусствоведы сейчас называют именно его творчество формирующим в создании иконографии Непорочного Зачатия и Мадонны Милосердия. Представленная в музее его Богородица тоже вполне светская, как и у Карла. Только очень, как мы бы сейчас сказали, интеллигентная. Умная девушка из хорошей семьи. Духовная, печальная, храбрая. Такие же чувства вызывает Богородица, написанная Боно да Ферро. Хотя феррарский мастер писал свою Богоматерь с обычной крестьянской девушки. Но сколько же в ней силы духа, печали и радости одновременно! Совсем девочка - это «Мадонна с младенцем» Либерале да Верона. От этого тончайше выписанного поэтического образа не оторвать глаз. Сколько гармонии, какой-то вселенской любви в невероятно юной Марии!

Пьета (оплакивание Христа) Якопо да Монтанья. Пожалуй, один из наиболее пронзительных образов в мировой живописи. Мать, потерявшая самое дорогое. Эта картина - воплощение крика, боли душевной на пределе человеческих сил. Но нет страха. Еще одна пьета Джованни Спанзотти. Почти фотографично выписано лицо Богоматери. Печаль и знание, что путь ее сына не напрасен, жертва не бессмысленна.

И вновь Богородицы на троне Фра Дьяманте и Антонио ди Агостино да Фабриано. Большие алтарные картины. Яркие, многогранные, со сложной композицией. Отличная ренессансная живопись, потрясающее колористическое решение. Но прежде всего это еще два образа Пресвятой, которая является всегда, во все времена нам неким главным символом надежды.

В пяти залах представлены произведения многих искусных мастеров родины Ренессанса. Уникальная живопись, скульптура, крошечные ювелирные целовальные таблички, которые брали с собой в дальнюю дрогу, домашние алтари. Сколько непохожих изображений, духовных представлений независимых художников. Они писали в удаленных друг от друга регионах, вели часто противоположный образ жизни, как например, монах Филиппо Липпи и озорной красавец Карло Кривелли. Но вместе за пару столетий они создали то, что объединило не только школы Раннего Возрождения Италии. Великие мастера передали нам единый образ истинной безграничной любви во всех ее возможных проявлениях. Глядя на их произведения, понимаешь, что же на самом деле вечно на нашей грешной земле.

Пресвятая Богородица! Спаси и помилуй нас. И вразуми.

Екатерина ВЕРЕШ Собрание всемирно известное, его шедевры в отделе старой живописи представляют практически все направления в европейском искусстве за прошедшие восемь столетий. Это кроме Древней Греции, Рима, Египта. Но есть несколько залов, которые посетители часто пробегают не задерживаясь, чтобы как можно быстрее увидеть Тициана и Рафаэля, Леонардо и Беллини. Зачем-то экспозицию живописи в музее разбили на главы (и залы) по времени создания работ, а не по странам. Так итальянский Проторенессанс оказался отделенным от Высокого Ренессанса немецким и испанским искусством. Вот поэтому первой главе итальянского искусства и достается меньше всего нашего внимания.В начале той части музея, которая посвящена собранию с 13 века до 1600 гг., представлены произведения Раннего Ренессанса. Все без исключения замечательные, обладающие потрясающим эмоциональным и духовным посылом. Да, здесь не так много всемирно известных имен. Но в эпоху и Проторенессанса, и Высокого Ренессанса в Италии просто не было среди художников посредственностей! Были мастера более сильные или менее. Они все были настоящими художниками, абсолютно индивидуальными в творческом поиске изобразительного и философского языка. А еще большинство произведений, выставленных в этих залах, посвящены Богородице и написаны они были для кафедральных соборов, деревенских церквей, домашних часовен во дворцах не всегда набожной итальянской аристократии. Другими словами, это картины не просто когда-то освященные. Они намолены веками.Богородица. Богоматерь. Дева Мария. Мадонна. Теплая заступница мира холодного. В самые тяжелые времена именно к ней обращается христианский мир, моля о помощи. Она никому не отказывает, она спускается в ад, чтобы уговорить дьявола уменьшить страдания грешников, поддерживает праведников в трудное время. Никого никогда не осуждает, к ней может обратиться самый безнадежный, падший. И получит облегчение.Первые работы, представленные в первом зале экспозиции, еще напоминают о готических установках. Это Богородицы Якопо ди Чоне и Томмазо дель Маццо. Но на фоне привычного для готики благородного золота и пурпура в плоскостных фигурах уже видно веяние нового времени. Лица написаны с чертами реальных женщин, не по канону. Перед нами прежде всего мать, предчувствующая великую и страшную судьбу сына.У вполне освоившего новый язык Возрождения флорентийца Джованни даль Понте в картине «Мистическая свадьба святой Екатерины» Богородица - строгая немолодая монахиня. Мудрая, мужественная, понимающая, что ждет впереди александрийскую красавицу - невесту Иисуса. И тем не менее, с болью в сердце благословляющая юную героиню на путь тяжелый, но праведный. Суровый образ Богородицы написал человек, не отличающийся ни особым смирением, ни законопослушанием. Джованни даже сидел в тюрьме за неуплату налогов.Прекрасная задумчивая «Богородица с младенцем» у Таддео ди Бартоло сидит не на троне, а почти на земле. Подчеркнуто скромное изображение Пресвятой было принято у нищенствующего монашеского ордена францисканцев. Блестящее колористическое решение. Мастер все же следует традиции своей родной сиенской школы, предпочитающей декоративность. Но при этом художник обладает безошибочным чувством меры, гармонии. Он много путешествовал по Италии, работал в разных городах. Эта Мадонна с младенцем написана им для церкви Святого Франциска в Пизе.А вот две картины братьев Карло и Витторио Кривелли, выставленные рядом, возможно написаны по заказам не церковным. Венецианец Карло Кривелли был хорошо известен в Италии. Заказчиков у него было много и среди священников, и среди светских лиц. Легкомысленный повеса и виртуозный живописец тоже отметил свой жизненный путь попаданием в тюрьму за прелюбодеяние. Может быть ювелирно выписанная светская красавица в нарядном интерьере с младенцем на коленях и есть та, за чувственную любовь к которой художнику пришлось заплатить свободой. Лица Богородиц писали ведь с матерей, сестер, жен, любовниц, вкладывая в отраженный образ все лучшие чувства, испытанные к женщинам земным. Но это именно Богородица! Аристократичная, умная, уверенная в себе молодая дама и в то же время грустная, уже знающая свой трудный материнский путь. Как и Богородица у его младшего брата.Витторио Кривелли долго считали малозначительным художником на фоне старшего брата. И вот, спустя 600 лет его искусством не просто заново заинтересовались. Итальянские искусствоведы сейчас называют именно его творчество формирующим в создании иконографии Непорочного Зачатия и Мадонны Милосердия. Представленная в музее его Богородица тоже вполне светская, как и у Карла. Только очень, как мы бы сейчас сказали, интеллигентная. Умная девушка из хорошей семьи. Духовная, печальная, храбрая. Такие же чувства вызывает Богородица, написанная Боно да Ферро. Хотя феррарский мастер писал свою Богоматерь с обычной крестьянской девушки. Но сколько же в ней силы духа, печали и радости одновременно! Совсем девочка - это «Мадонна с младенцем» Либерале да Верона. От этого тончайше выписанного поэтического образа не оторвать глаз. Сколько гармонии, какой-то вселенской любви в невероятно юной Марии!Пьета (оплакивание Христа) Якопо да Монтанья. Пожалуй, один из наиболее пронзительных образов в мировой живописи. Мать, потерявшая самое дорогое. Эта картина - воплощение крика, боли душевной на пределе человеческих сил. Но нет страха. Еще одна пьета Джованни Спанзотти. Почти фотографично выписано лицо Богоматери. Печаль и знание, что путь ее сына не напрасен, жертва не бессмысленна.И вновь Богородицы на троне Фра Дьяманте и Антонио ди Агостино да Фабриано. Большие алтарные картины. Яркие, многогранные, со сложной композицией. Отличная ренессансная живопись, потрясающее колористическое решение. Но прежде всего это еще два образа Пресвятой, которая является всегда, во все времена нам неким главным символом надежды.В пяти залах представлены произведения многих искусных мастеров родины Ренессанса. Уникальная живопись, скульптура, крошечные ювелирные целовальные таблички, которые брали с собой в дальнюю дрогу, домашние алтари. Сколько непохожих изображений, духовных представлений независимых художников. Они писали в удаленных друг от друга регионах, вели часто противоположный образ жизни, как например, монах Филиппо Липпи и озорной красавец Карло Кривелли. Но вместе за пару столетий они создали то, что объединило не только школы Раннего Возрождения Италии. Великие мастера передали нам единый образ истинной безграничной любви во всех ее возможных проявлениях. Глядя на их произведения, понимаешь, что же на самом деле вечно на нашей грешной земле.Пресвятая Богородица! Спаси и помилуй нас. И вразуми.Екатерина ВЕРЕШ Похожие материалы (по тегу) Seoul House: гармония вкусов, цветов и деталей

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