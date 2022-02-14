Кестхей. Балатон. Весна.

Самый оптимистичный сезон года на Балатоне начинается уже в конце февраля - начале марта. Почти южное солнце выхватывает перед нашими глазами из пожухлой прошлогодней травы зеленые пятна, россыпи подснежников, веселый золотой дождь вдоль дорог, розово-белые гирлянды на плантациях миндаля... В начале весны берега венгерского моря становятся местом притяжения для всех, кто смог хоть на день вырваться из надоевшей зимы в столице. Кестхей - наиболее удаленный от Будапешта город Балатона в это время особенно популярен. Потому что Кестхей - не только курорт на берегу бескрайнего бирюзового озера, а еще и настоящий город-музеев. Очень важное добавление в программе загородного отдыха на случай капризов весенней погоды. Интереснейшие музеи и уютные кафе - отличные места для времяпровождения в дождь после прогулок по невероятно чистому воздуху и кормления водоплавающих.

Главным в музейной копилке Кестхея, конечно же, считают Дворец графов Фештетичей, расположенный в самом сердце древнего города (Кестхей впервые упоминается в 1247 году). Известная в Европе аристократическая фамилия, представители которой в 17-19 столетиях занимали ведущие посты при дворе Габсбургов.

Но прославил на века имя Фештетич «отщепенец», «белая ворона» в именитой семье - граф Дьёрдь Фештетич (1755-1819). Он нарушил семейную традицию благонадежности, примкнув к якобинцам. После подавления революционного движения его сослали в родовое имение.

Граф навсегда остался на берегах Балатона и посвятил жизнь науке прогрессивного ведения сельского хозяйства. Передовой в этой отрасли была тогда Англия.

Вот граф Дьёрдь и выписал из островной империи к себе в Кестхей породистых английских рысаков, стал их разводить.

А еще он основал первый в Европе сельскохозяйственный колледж (впоследствии университет) Георгикон в 1797 году, ежегодно проводил во дворце встречи интеллектуального общества Геликон, спонсировал наиболее талантливых представителей Трансданубии, построил в городе больницу и гимназию.

Кестхейский дворец создан в середине 18 века в стиле, пожалуй даже не венского, а какого-то очень европейского барокко.

В течение следующих ста лет к нему пристроили изысканное крыло в стиле рококо и высокую башню со скульптурами коней, напоминая об одном из страстных семейных увлечений. Получилось пышное, совершенно неожиданное для уютного провинциального Балатона сооружение. Такой дворец мог бы украсить любую европейскую столицу.

И еще дворцу графов Фештетичей повезло. Последняя война его не тронула. Владельцы покинули имение в конце 40-х прошлого века. Новая власть в Кестхее очень внимательно относилась к памятникам архитектуры. Так что, все прекрасно сохранилось. Прогулка по 18 (всего их 100) открытым для посетителей залам настоящего музея - увлекательное путешествие в историю и страны, и искусства. Последнее представлено в широком международном аспекте. Во дворце очень много произведений живописи, графики, прикладного искусства привезенного в Кестхей из Лондона супругой одного из Фештетичей леди Мэри Гамильтон. Есть в музейной экспозиции подарки от Марии-Терезии и Марии-Антуанетты.

Гвоздь программы - уникальная библиотека, в которой хранится более 80 000 книг и обставлена она мебелью замечательного мастера Яноша Керба. Главный экспонат библиотеки - ноты, написанные самим Иосифом Гайдном. Их удалось уберечь от мародеров в конце Второй мировой войны благодаря сообразительному советскому майору Шевченко. Об этом и многом другом рассказывают гостям во время знакомства с имением замечательных венгерских меценатов.

В элегантном бальном зале дворца по сей день устраивают балы. Хотя в первую очередь сейчас - это известный на всю Западную Венгрию Концертный зал.

Даже кафе во дворце Фештетичей больше похоже на музей, чем на ресторан. На стенах и в стеллажах элегантной кофейни выставлены десятки старинных часов - грандиозная частная коллекция. Но кофе и пирожные тоже отменные.

Дворец окружает двухсотлетний английский парк со всеми сопутствующими подобному рангу деталями: гроты, искусственные пруды, тенистые аллеи, заросли пионов, скульптуры, фонтаны, музей карет и ботанический сад с пальмовым домиком.

Через роскошные (тоже в стиле барокко) ворота можно выйти из парка прямо на главную улицу старого Кестхея, названную, естественно, в честь Лайоша Кошута. Его знаменитый адъютант Шандор Ашбот родился в доме на этой улице. Волнистые ряды одно- и двухэтажных домиков по обеим сторонам пешеходной променады созданы в более спокойных, чем дворец, стилях неоклассицизма и цопф. Узкие переулки отходят от основной магистрали к крошечным музеям. Музей марципанов. Музей Кукол (около 700 фарфоровых созданий и все в национальных костюмах). Музей одного здания - Парламента Венгрии, собранного из четырех с половиной озерных ракушек. Эротический паноптикум - детям вход запрещен. Музей ужасов (история пыток). Детям можно, но не нужно. На главной улице есть еще и Музей игрушек - каких угодно. Дом, где родился композитор Карл Гольдмарк - автор оперы «Царица Савская».

И вот мы уже вышли на Главную (Фё) площадь Кестхея. Доминанта общего разновременного, но вполне гармоничного ансамбля - самое старое здание города, Францисканская церковь существует на этом месте с конца 14 столетия. В турецкую эпоху церковь превратилась в часть защитных крепостных стен. Остатки средневековых укреплений и сейчас примыкают прямо к храму с его другой стороны. На их фоне как-то особенно умиротворенно выглядит аккуратный палисадник с детской площадкой и фонтанчиками. На Главной площади возвышается обязательный чумной столб - памятник во славу Святой Троицы, установленный после окончания эпидемии чумы. Напротив красивое здание Гимназии (основано графами Фештетичами), солидная Ратуша и чуть в стороне Музей радиотехники и телевидения. В последнем выставлено около 1000 уникальных предметов, собранных его основателем и подаренных родному городу.

Если жажда к знаниям еще не угасла, стоит заглянуть в находящиеся совсем недалеко Музей кадиллаков, Музей ностальгии, Музей георгикон и, непременно, в Музей Балатона, где можно узнать все-все про флору, фауну и историю одного из самый больших теплых озер Европы.

А затем через парк спуститься вниз на берег Балатона. Яхты, колесо обозрения, пирс, уходящий в глубину водного пространства к симпатичной пристани, огромные рыбины, затаившиеся в камышах от вездесущих рыбаков, нахальные и явно перекормленные лебеди. И воздух. Предельно чистый. И покой. Весна. Кестхей. Балатон.

Екатерина ВЕРЕШ