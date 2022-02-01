Вторник, 01 февраля 2022 17:14

Seoul House: гармония вкусов, цветов и деталей

Автор
Оцените материал
(0 голосов)
Seoul House: гармония вкусов, цветов и деталей

Первый в Венгрии аутентичный корейский ресторан - яркая жемчужина в ожерелье лучших гастрономических ресторанов Венгрии с момента своего открытия в 1990 году. Расположенный в Буде, Seoul House принимает гостей с широким выбором хорошо составленных традиционных блюд колоритной кухни азиатской страны. Теперь, в дополнение к своему традиционному очарованию, после полной реконструкции, гастрономия здесь представлена в совершенно новой обстановке, и производит невообразимые впечатления на посетителей.

Истинные гурманы Будапешта уже открыли для себя секреты и очарование корейской кухни, вдохновленной пятью элементами восточной философии: деревом, огнем, землей, металлом и водой, которые ассоциируются с пятью основными вкусами: соленым, сладким, кислым, горьким и острым. Гармония и баланс во всем - во вкусовых качествах разнообразных блюд и цветовой гамме на вашей тарелке.
Согласно основам традиционной корейской медицины, существует неразрывная связь между едой и здоровьем: ферментированные ингредиенты, которые мы потребляем, могут внести большой вклад в наше общее самочувствие. Одним из самых важных и, тем не менее, популярных элементов корейской кухни является кимчи (kimchi ). Считаясь основным блюдом местной кухни, этот любимый гарнир состоит из соленых и ферментированных овощей с различными приправами.
И если уж мы заговорили о любимых корейских блюдах, давайте посмотрим несколько вариантов из меню: Galbi-jjim (тушеные говяжьи короткие ребрышки) - одно из самых популярных корейских блюд. Его готовят из говяжьих коротких ребрышек в том числе к особым случаям.
Также стоит попробовать острый суп из говядины Yukgaejang, Bulgogi и Mandu! В зависимости от вашего вкуса, вы можете добавить немного острой красной пасты чили под названием Gochujang, чтобы сделать ваше блюдо особенным. Не будем забывать и о традиционных маленьких гарнирах, которые всегда можно найти рядом с мисочкой риса: банчан (banchan) может быть из свежих качественных овощей или тушеных на основе соевого соуса.
В Seoul House еда - событие особенное: в столы встроены гриль, так что вы можете поджарить свой любимый кусочек именно так, как вам нравится! Ваш стол будет полон вкусных блюд - как стильный наряд с самыми привлекательными аксессуарами!
Как было сказано выше, Seoul House недавно провел серьезную реконструкцию: ресторан расположен рядом со всемирно известным Цепным мостом в Будайской части города и гордится не только обновленным экстерьером, но и интерьером. Помимо меню, атмосфера ресторана выдержана в стильном корейском дизайне, который отражается в каждом элементе интерьера. Можно с уверенностью сказать, что здесь сочетаются современные и традиционные подходы как на кухне, так и за ее пределами: вибрирующая энергия и оживленная атмосфера этого места сделают ваш опыт еще более впечатляющим.
Первый корейский ресторан в Венгрии
1011 Budapest, Fő u. 8.

+36 1 201 7452

+36 1 201 9607

https://www.facebook.com/seoul.house.koreanrestaurant.since1990.Budapest

Прочитано 21 раз
Опубликовано в Гастрономия
Теги
Nina Popova

Последнее от Nina Popova

Похожие материалы (по тегу)

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.

Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Путеводитель по Венгрии с картой
Архив Архив

КАТАЛОГ

РЕКЛАМА

Orosz Bal
Seoul
Gezadoc
rusiandent

РК НА FACEBOOK

 
 

ВИДЕО

БУДАПЕШТ ТОП-10

  • 1. Прогулка по Площади героев
    1. Прогулка по Площади героев
  • 2. Прокатитесь на Подземке
    2. Прокатитесь на Подземке
  • 3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
    3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная
  • 4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
    4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана
  • 5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
    5. Полюбуйтесь величественным Парламентом
  • 6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
    6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай
  • 7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
    7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость
  • 8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
    8. Пообедайте в Рыбацком бастионе
  • 9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
    9. Омойте свое бренное тело в термальных водах
  • 10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт
    10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт