Seoul House: гармония вкусов, цветов и деталей

Истинные гурманы Будапешта уже открыли для себя секреты и очарование корейской кухни, вдохновленной пятью элементами восточной философии: деревом, огнем, землей, металлом и водой, которые ассоциируются с пятью основными вкусами: соленым, сладким, кислым, горьким и острым. Гармония и баланс во всем - во вкусовых качествах разнообразных блюд и цветовой гамме на вашей тарелке.Согласно основам традиционной корейской медицины, существует неразрывная связь между едой и здоровьем: ферментированные ингредиенты, которые мы потребляем, могут внести большой вклад в наше общее самочувствие. Одним из самых важных и, тем не менее, популярных элементов корейской кухни является кимчи (kimchi ). Считаясь основным блюдом местной кухни, этот любимый гарнир состоит из соленых и ферментированных овощей с различными приправами.И если уж мы заговорили о любимых корейских блюдах, давайте посмотрим несколько вариантов из меню: Galbi-jjim (тушеные говяжьи короткие ребрышки) - одно из самых популярных корейских блюд. Его готовят из говяжьих коротких ребрышек в том числе к особым случаям.Также стоит попробовать острый суп из говядины Yukgaejang, Bulgogi и Mandu! В зависимости от вашего вкуса, вы можете добавить немного острой красной пасты чили под названием Gochujang, чтобы сделать ваше блюдо особенным. Не будем забывать и о традиционных маленьких гарнирах, которые всегда можно найти рядом с мисочкой риса: банчан (banchan) может быть из свежих качественных овощей или тушеных на основе соевого соуса.В Seoul House еда - событие особенное: в столы встроены гриль, так что вы можете поджарить свой любимый кусочек именно так, как вам нравится! Ваш стол будет полон вкусных блюд - как стильный наряд с самыми привлекательными аксессуарами!Как было сказано выше, Seoul House недавно провел серьезную реконструкцию: ресторан расположен рядом со всемирно известным Цепным мостом в Будайской части города и гордится не только обновленным экстерьером, но и интерьером. Помимо меню, атмосфера ресторана выдержана в стильном корейском дизайне, который отражается в каждом элементе интерьера. Можно с уверенностью сказать, что здесь сочетаются современные и традиционные подходы как на кухне, так и за ее пределами: вибрирующая энергия и оживленная атмосфера этого места сделают ваш опыт еще более впечатляющим.

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