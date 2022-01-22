РУССКИЙ ЯЗЫК В ВЕНГРИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ Автор Петер Вицаи размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (0 голосов) Статус русского языка кардинально изменился в Венгрии и во многих зарубежных странах после смены политического и экономического строя. Несмотря на значительное снижение популярности языка в начале и середине 1990-х годов, определённое число венгерских специалистов, работающих в области русистики, выразили вполне оптимистические мнения о дальнейшей судьбе русского языка. Однако новое тысячелетие создало для представителей русистики новые вызовы или трудности. Русский язык вступил на путь интернационализации и демократизации, и постепенно стал терять свои достаточно прочные позиции в системе образования отдельных стран, в том числе и Венгрии, где его преподавание имеет достаточно давнюю и богатую историю, уходящую своими корнями в прошлое. В Венгрии преподавание русского языка как одного из славянских языков началось в рамках филологического образования уже в 1849 году. Его потом начали преподавать и с практической целью, в первую очередь, в военной или торговой среде. Как известно, сначала преподавали его не профессиональные, высоко квалифицированные русисты, а просто образованные люди, которые знали этот язык и хорошо говорили на нём. По словам доцента Будапештского экономического университета Эндре Тромбиташа в преподавании русского языка в Венгрии началось новое времяисчисление, когда стали укрепляться связи с Советским Союзом, и с 1947 года перед венгерской молодёжью открылась возможность учиться в разных вузах СССР. В это время Венгрии русский язык стал обязательным и единственным иностранным языком, который учили практически все. Но результативность и эффективность обязательного преподавания этой дисциплины - особенно в первое время - оставляла желать лучшего. Многие изучали русский язык, но мало, кто хорошо его выучил. Большинство из тех венгров, кто учил «великий и могучий» несколько десятилетий назад, сегодня может припомнить обычно только одну фразу: «Товарищ учительница, я докладываю, что в классе никто не отсутствует». Это корявое предложение знали почти все ученики, оно как визитная карточка той старой школы, которую проходили венгерские школьники.

Самые большие изменения в процессе преподавания русского языка в Венгрии проходили после смены политического и экономического строя. В 1989 году, когда русский язык в школах перестал быть обязательным предметом, Венгрия многое потеряла. Прекратилась хорошо уже выработанная десятилетиями система преподавания русского языка, которая как раз начинала приносить свои плоды. После смены политического и экономического строя приблизительно четырнадцать тысяч преподавателей-русистов были вынуждены переквалифицироваться и найти себе новую работу. Несмотря на то, что русский язык вступил на путь интернационализации, он потерял свои прежние, достатоцно прочные позиции в системе образования отдельных стран, в том числе и в Венгрии. По словам одного из ярчайших представителей венгерского среднего образования, бывшего директора одной из будапештских гимназий, Иштвана Шомфаи после прекращения обязательного преподавания русского языка в Венгрии, нас могло радовать только одно: уровень знаний самых лучших, «передовых» школьников не снизился в значительной мере. Это было заметно и по результатам общевенгерских и международных конкурсов и слётов по русскому языку, на которых талантливые венгерские школьники нередко завоёвывали медали. Многие профессиональные организации, ассоциации, которые добились хороших результатов в прошлом, либо полностью прекратили свое существование, либо стали невесомыми. Кафедры русского языка отдельных высших учебных заведений начинались сокращаются или испытывали трудности. Здесь хотелось бы подчеркнуть и то, что, со временем, конечно, были созданы новые инициативы, такие как например Фонд «Русский мир» в Москве, который до сих пор имеет обширную научную и образовательную деятельность по всему миру, в том числе и в Венгрии, поощряя интерес к более серьёзному изучению русского языка и русской культуры. В трёх крупных городах Венгрии, в Будапеште, Дебрецене и Пече были созданы отделения фонда, которые до сих пор работают. Помимо разнообразной деятельности Фонда «Русский мир» в России и на международной арене, также следует упомянуть и о российских культурных центрах, находящихся во многих зарубежных странах, где проводятся разные курсы русского языка и различные культурные мероприятия.

В начале нового тысячелетия временно казалось, что те русисты, специалисты-оптимисты, которые доверяли постепенному подъему и успешному возрождению преподавания русского языка, могут быть правы. Активная и бескорыстная деятельность преподавателей-энтузиастов и их взаимное сотрудничество, осуществляющиеся на разных уровнях и в различных организационных формах, несомненно принесли свои плоды. За относительно короткий период времени был издан целый ряд языковых учебников, новых методологических пособий и научно-образовательных книг, адаптированных к изменившимся условиям и новым потребностям, требованиям учащихся. В ряде венгерских высших учебных заведений число студентов, изучающих русский язык в некоторой степени стабилизировалось. В сознании большинства трезво мыслящих венгров произошли весьма положительные изменения, и благодаря этому мы уже готовы были воспринимать русский язык наравне с английским, немецким или французским. Казалось, что после временного снижения статуса русистики, на рубеже тычячелетий ситуация с русским языком началась улучшаться.

Профессор Будапештского экономического университета Юдит Хидаши отметила, что начиная с 90-х годов до сегодняшнего дня, за это относительно короткое время, в Венгрии можно отличить три основных периода в процессе преподавания русского языка.

1. Девяностые годы: В венгерской системе образования монопольное положение русского языка кончается, достаточно сильно сокращается число изучающих этот предмет, так как другие иностранные языки постепенно вытесняют его.

2. Двухтысячные годы (начало нового тысячелетия): Венгрия начинает сближаться с ЕС (в 2004 году она втупает в него), и политика образования нашей страны всё больше следует обшеевропейскому стандарту. В 2006-ом году в венгерском высшем образовании начинается внедрение обшеизвестного Болонского процесса, что по мнению многих специалистов отрицательно повлияло как на количество уроков по русскому языку, так и по другим иностранным языкам. (Следует отметить, что именно в это время интерес к «великому и могучему» постепенно начинает возвращаться).

3. После 2010 года до наших дней: В Венгрии продолжается сближение с европейской системой образования, в результате чего иностранные языки, в том числе и русский преподаются у нас на новой основе, по новым, так называемым «европейским» правилам и предписаниям.

Составить прогнозы на будущее было бы сложно, и не является целью данной статьи. Однако стоило бы подумать о том, что для нас на самом деле значит язык Пушкина, преподавание которого в Венгрии имеет достаточно давнюю и богатую историю, уходящую своими корнями в прошлое. Хотя некоторые статистические данные иногда бывают весьма положительными, в ближайшем будущем вряд ли можно представить, что популярность русского языка в Венгрии повысится до уровня ведущих западных языков. Преподавание этого языка у нас начиналось в XIX веке, набирало скорость в XX, а в XXI после значительных изменений, его функционирование продолжается на новых, европейских условиях. В то же время в Будапеште почти не осталось начальных или средних школ, где теперь проводится серьезный уровень подготовки по русскому языку или вообще преподается русский язык. Остаётся только надеяться, что рано или поздно наступит время судьбоносного поворота в преподавании и положении русского языка, поскольку мы уже не раз испытывали и знаем, что всё вполне возможно, и все может произойти в любое время.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Северной Америки,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы Похожие материалы (по тегу) Шандор-Роберт Матьяшевич Зихерман

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