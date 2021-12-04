Шандор-Роберт Матьяшевич Зихерман

Но вспоминается сейчас почему-то не огромное творческое наследие - живопись, украшающая стены залов многих мировых музеев и частных собраний, скульптуры и мозаики в российских и венгерских городах, уникальные медали. Вспоминается его улыбка. Мудрая и при этом всегда по-детски озорная. С этой улыбкой он давал официальное интервью. С этой же незабываемой улыбкой, сидя у себя в мастерской, совсем нестрашно рассказывал о детстве во Вторую мировую войну. Страшно становилось от картин, которые художник Шандор Зихерман выстраивал перед внутренним видением слушающих. Он искал себя сначала в спорте, но неожиданно пришло увлечение живописью, в палитре которой, как и в его блестящих рассказах, выстроился яркий калейдоскоп воспоминаний. От веселых капустников в альма матер - Ленинградском художественном училище имени Мухиной (Муха), до путешествий по всему необъятному Советскому Союзу. Его рассказы похожи на яркие акценты на холсте грандиозной картины «Жизнь большого художника». Первая встреча со «своей Зинаидой» произошла на театральной вечеринке, где они перетанцевали всех, даже артистов балета. Вот тогда он понял, что наконец-то встретил женщину, с которой нескучно будет прожить всю оставшуюся жизнь. Сыновья и дочь, которыми он очень гордился и немного ворчал, как и положено любящему отцу. Давал строгие замечания Русскому театру-студии Будапешта, неотделимой частью которого был все четверть века его существования.

А еще Шандор Зихерман был Друг - именно так, с заглавной буквы. Для всех, кого свела с ним судьба и кто не побоялся его честных, хотя иногда и жестких ответов на наболевшие вопросы. Друг, проповедовавший добро, никогда не идущий на компромисс в важнейших вопросах. Друг, не задумывающийся ни на секунду, если нужно протянуть руку помощи.

Светлая память очень светлому человеку - Шандору Зихерману.

Екатерина ВЕРЕШ