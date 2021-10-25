Всем эпидемиям назло! Автор Екатерина ВЕРЕШ размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

Печать

Эл. почта

Оцените материал

1

2

3

4

5 (0 голосов) Жизнь (по крайней мере ее симпатичная сторона) состоит из впечатлений, оставшихся от встреч с замечательными людьми. В эпоху хронического локдауна и самоизоляции мы буквально изголодались без нормального общения. Особенно без его культурной составляющей. Никакие он-лайны не смогут заменить театральную постановку, концерт, вернисаж, которые происходят «в живую», а не на экране компьютера. Осенние мероприятия в Российском Центре Науки и Культуры Будапешта, подаренные нам Русским Театром-Студией, стали неким глотком свежего воздуха, надеждой на возвращение к нормальному ритму жизни. Свой новый сезон РТС Будапешта, которому в будущем году исполнится 25 лет, открыл спектаклем-диспутом к 200-летию замечательного русского писателя «Нужно ли читать Достоевского?». Между профессиональным прочтением отрывков из произведений знатока человеческой души молодые актеры РТС спорили об актуальности Федора Михайловича в век глобального интернета. Зрителям в нескучной художественной форме вообще-то доказали, что читать классика очень даже нужно. И это совсем не скучное и занудное явление. Жаль, что в зале не было ни одного школьного учителя.

А через пару недель РТС пригласил гостей в Российский Центр Науки и Культуры на встречу с Настоящим Большим Театром - на Восьмой международный фестиваль русских зарубежных театров «Лукоморье». Идея организовать международный фестиваль в Будапеште принадлежит актрисе, режиссеру, педагогу Зинаиде Зихерман и РТС. До этого разрозненная, но многочисленная русскоязычная прослойка венгерской столицы и не подозревала, сколько же отличных театральных коллективов существует в мире за границами Российской Федерации. А ведь именно благодаря театральному искусству сохраняется чистота и богатство языка Достоевского, Пушкина, Толстого... Родного языка, забываемого в чужих языковых координатах. Начиная с 2009 года, будапештцам показали двадцать спектаклей более чем из сорока стран. А еще во время фестиваля проходила учеба молодых актеров, были показаны мастер-классы прославленных мэтров, и прогулки, и встречи, и общение с единомышленниками...

В этом году на фестивале в основном были представлены моно-спектакли. Пандемия все же выстроила свои рамки ограничений. Но уровень спектаклей по-прежнему остался высоким, реакция зрителей восторженно-благодарной. Еще бы - такой художественный подарок после всех перипетий!

В первый день нам представили работу театра «ЛанжеронЪ» ( Харьков) режиссера Галины Панибратец и заслуженного актера Украины Виталия Бондарева. Моно-спектакль «Теза с нашего двора» по пьесе Александра Каневского. Театр «ЛанжеронЪ», появившийся на свет, естественно, в Одессе в 2008 году- лауреат многочисленных престижных конкурсов, международных фестивалей. Спектакль, показанный в Будапеште - это пронзительная повесть, яркие вспышки воспоминаний из микрокосмоса одесского двора. Одного двора где-то в центре приморского города. Время действия - недалекие 70-80-е. Но все в зале о времени скоро забыли. Виталий Бондарев открыл для нас на сцене двери не просто в одесский дворик, а в истории, в которых переплетаются судьбы его обитателей. Забавных, трагичных, бесшабашных, но при этом житейски вполне мудрых. С обязательным чувством того неповторимого юмора, без чего Одессу и ее жителей не представить. Перевоплощение абсолютно противоположных характеров происходило незаметно. Красавица Теза и баба Маня в красных рейтузах, афганский инвалид и его гнусавая дочь. Говорят, безусловный путь к успеху, это сыграть предельно искренне, натурально. Мы забыли, что перед нами только один актер. Все же спектакль моно. Появилось ощущение не столько сопереживания, сколько проживания многолетней одесской эпопеи вместе с героями ее двора. Ну, а в конце спектакля кто-то в зале даже вытирал слезы.

Немного боялись организаторы фестиваля, что зрители не выдержат два моно-спектакля подряд в один вечер. Напрасно. Татьяна Хазановская из Израиля (Тель-Авив) показала нам совершенно иной подход к жанру моно-спектакля, благодаря своей уникальной технике, музыкально-пластическому стилю, когда на сцене отлично соединяется актерское мастерство и танец. Да и тема у нее совсем другая. Спектакль режиссера Семена Переля «Кто это сделал?» по рассказам писателя Карела Чапека.

Татьяна Хазановская закончила Бейт-Цви, играла в театре Идишпиль и других театральных труппах, затем стала сама ставить спектакли. Сначала ставила детские спектакли, потом решила обратиться к взрослому зрителю. Спектакль «Кто это сделал?» создан в любимом Чапеком жанре мини-детектива, где все напоминает об известном изречении чешского философа «юмор - это всегда немного защита от судьбы». А еще гений горьковатой иронии утверждал, что не существует в мире абсолютной истины. В ходе увлекательной истории, очень талантливо преподнесенной нам актрисой Хазановской на сцене РЦНК Будапешта, мы действительно задумались о кажущейся нечаянности судьбы, неумных установках, ломающих в будущем жизнь и твою, и окружающих. С улыбкой о серьезном. Но так, чтобы отсмеявшись и выйдя из зала после спектакля, зрителям захотелось разобраться в себе, в других. Вообще-то, это тоже одна из задач хорошего театра.

На следующий день хозяева (РТС Будапешта) пригласили своих гостей в Лабораторию по актерскому мастерству и сценической речи. Совершенно необходимое мероприятие для всех, кто ставит, показывает, учит искусству Мельпомены. Наконец-то можно было опытным и совсем молодым актерам и режиссерам задавать вопросы, отвечать, спорить! И еще раз услышать, что театр начинается не с вешалки. Театр начинается с пьесы. Точнее с ее прочтения.

А вечером будапештцы пришли на один из своих самых любимых спектаклей РТС «Наша кухня» по пьесе А. Котляр.

РТС появился на свет в 1997 году в столице Венгрии по инициативе актрисы, театрального педагога, режиссера Зинаиды Зихерман (Соколовой). За четверть века в биографии театра более 20 спектаклей, литературные вечера, гастроли по всей Европе, с 2009 года фестиваль «Лукоморье».

Как и история одесского двора, «Наша кухня» - воспоминание об эпохе недавней, но ушедшей навсегда, к счастью. Афганская война, коммуналки, бараки. И общая кухня, на которой 40 лет назад сосредотачивалась чуть ли не основная часть жизни советских людей. В данном случае двух женщин, переживших одну войну и получив, спустя годы, жестокий удар от другой. В такое, казалось бы, ставшее привычным мирное время. В этом спектакле занято два состава. На фестивале спектакль представили актрисы Марина Миронова, Наталья Галиева, Юлия Хаднадь. О чем спектакль с таким прозаичным названием? О любви. Той, которой не нужны никакие подтверждения. Она просто есть, как непреложное состояние души. Зачем? Чтобы порадовать и рассмешить подругу подарком из краденых чулок, а потом поддержать ее в страшную минуту. Чтобы доверять, не задумываясь, отдавать последнее, ничего не ожидая взамен. Есть постулат, что любовь спасет мир. Пафосно? Но «Наша кухня» - спектакль лишенный догматических установок и очень теплый. Да и откуда взяться пафосу на маленькой коммунальной кухне в бараке «под снос»? Как-то очень просто, правдиво, душевно три талантливые актрисы еще раз объяснили нам прописную истину.

Не забыли на фестивале о самом юном зрителе. Самарский театр кукол с богатейшей историей, множеством престижных наград, и которому в 2022 году исполнится 90 лет, показал спектакль «Радужная рыбка». Дети не только не отрываясь смотрели на сцену, где происходило чудесное, сказочное действие. Они еще и сами принимали в нем участие! До сих пор вспоминают.

В этом году русскоязычный мир отмечает юбилей удивительного, умного, легкого по подаче своих сюжетов и глубокого по общей философской платформе, давно уже ставшего классиком современной русской литературы писателя Сергея Довлатова. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. Театр «Ателье» из Германии (Штутгарт) привез на фестиваль «Лукоморье» спектакль «Чемодан». 8 новелл, 8 автобиографичных необыкновенных зарисовок обыкновенной жизни мастера современного русского языка. Театр «Ателье» основан актером, режиссером, драматургом Владиславом Граковским. Театр представляет спектакли на русском и немецком языках, международные проекты, проводит конкурс драматургов, программы авторского кино и многое многое другое. Владислав Граковский еще ведет актерский курс. С командой студентов был номинирован на Оскара в фильме, где он сыграл одну из главных ролей.

Допотопный чемодан и набор случайных вещей, попавших вместе с хозяином никому ненужного багажа за океан. Но каждая вещь оказывается не бессмысленной. Это воспоминание. Может быть поэтому чемодан попал в Америку вместе с непутевым владельцем? Чтобы спустя годы, разворошить прошлое, включить память, которая как в старом кино устраивает пробег видеокадров то замедляющихся, то крутящихся в безумном темпе. Есть произведения, которые со временем приобретают характер исторических хроник. «Чемодан» из этого списка.

Снова путешествие во времени. Ленинград. Пять углов, знаменитый Сайгон неподалеку, мажорные фарцовщики, вечный спор на кухнях-клубах города на Неве «ехать или не ехать». Что вообще-то было совсем не просто, даже если решиться на шаг в неизвестное, откуда тогда не возвращались. Эпохальное полотно уже далекого, сложного, ностальгически любимого издалека прошлого.

Вот в многогранный калейдоскоп этой картины мы и погрузились в зрительном зале, следя за блестящей игрой Владислава Граковского. Это был Довлатов. Без сомнений. Тончайшие психологические нюансы актерского мастерства создавали ощущение растущего напряжения и на сцене, и в зале. А что дальше, дальше, в следующем кадре, что расскажет нам следующая история-вещь?! И очень органично соединились вместе актерская игра, режиссерская идея (В. Граковский) и уникальный язык Довлатова. Все в этой работе было предельно цельным. Выходя из зала после спектакля, многие клялись, что вот прямо сегодня начнут перечитывать Сергея Довлатова.

Фестиваль закончился. Что же мы, зрители оставили у себя в закромах духовной памяти? Не только удовольствие и сожаление по поводу окончания праздника. Кажется, мы открыли еще нечто новое, нужное для себя после встречи с мастерами сценического искусства. «Художник похож на матроса с корабля Колумба. Он видит берег и кричит - земля, земля - не предполагая даже, что открыл Америку. Но он первый, кто видит новую действительность», - так писал Карел Чапек.

Спасибо вам, дорогие друзья-первооткрыватели за ненавязчивый урок мудрости, тепла, за потрясающую встречу с искусством. Спасибо Российскому Центру и Культуры, Россотрудничеству и РТС Будапешта за отличную организацию фестиваля.

Ждем продолжения!

Екатерина ВЕРЕШ Похожие материалы (по тегу) Дружба длиной в 75 лет

К вопросу о выборах

Пушкин: третье тысячелетие

Всесторонняя помощь в Венгрии

Русскоговорящие и русские в Венгрии

Другие материалы в этой категории: « Пушкин: третье тысячелетие Наверх

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ Архив Архив КАТАЛОГ



Архив каталогов РЕКЛАМА РК НА FACEBOOK Без IFRAME ВИДЕО

Видеоархив Российского Курьера БУДАПЕШТ ТОП-10 1. Прогулка по Площади героев

2. Прокатитесь на Подземке

3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная

4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана

5. Полюбуйтесь величественным Парламентом

6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай

7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость

8. Пообедайте в Рыбацком бастионе

9. Омойте свое бренное тело в термальных водах

10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт