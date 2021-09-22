Дружба длиной в 75 лет Автор Петер Вицаи размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (0 голосов) Общество венгеро-российской культуры и дружбы (ОВРКД) в сентябре 2021 года отмечает свою 75-ю годовщину, которая должна была состоиться год назад. Из-за санитарных ограничений руководство организации решило отложить 75-й юбилейный праздник на осень этого года. К юбилею общества в Будапеште планируются праздничные мероприятия с выступлением венгерских и российских общественных деятелей, артистов, а также открытие камерной выставки и презентация проделываемой разноплановой работы общества. Общественная организация Общество венгеро-российской культуры и дружбы в наши дни является одним из самых активных обществ в сфере народной дипломатии и в области венгеро-российских отношений. Она ежегодно проводит 15-20 разных и открытых для всех желающих мероприятий литературного, образовательного, музыкального, а также общественно-политического характера. Организация была основана в 1945 году известным венгерским ученым, лауреатом Нобелевской премии Альбертом Сент-Дьёрди. Она в то время носила название «Общество венгеро-советской культуры». Целью организации всегда являлось, в первую очередь, сохранение и развитие венгеро-российских культурных связей, а также плодотворных дружеских отношений.

По словам председателя ОВРКД, бывшего посла Венгрии в РФ Дьёрдя Гилиана, Организация, используя свои специфические средства и методы, считает и по сей день своей основополагающей задачей ознакомление широкого круга представителей венгерского общества и особенно венгерской молодежи с ценностями русской культуры, науки и искусства. Общество придает большое значение и внимание развитию разных форм народной дипломатии, упрочению непосредственных, прямых контактов и взаимодействия между нашими странами и народами.

В работе Общества как правило принимают участие видные венгерские и российские специалисты и деятели культуры. Организация насчитывает в своих рядах около 150 членов и постоянно ведутся переговоры с новыми потенциальными партнерами. Дьёрдь Гилиан также отметил, что в последнее время появляется все больше желающих вступить в Общество венгеро-российской культуры и дружбы, которое постепенно расширяет спектр своих мероприятий. С разными программами, организуемыми Обществом, можно ознакомиться на официальном сайте ОВРКД по адресу

Петер ВИЦАИ

член Союза писателей Северной Америки,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы Общественная организация Общество венгеро-российской культуры и дружбы в наши дни является одним из самых активных обществ в сфере народной дипломатии и в области венгеро-российских отношений. Она ежегодно проводит 15-20 разных и открытых для всех желающих мероприятий литературного, образовательного, музыкального, а также общественно-политического характера. Организация была основана в 1945 году известным венгерским ученым, лауреатом Нобелевской премии Альбертом Сент-Дьёрди. Она в то время носила название «Общество венгеро-советской культуры». Целью организации всегда являлось, в первую очередь, сохранение и развитие венгеро-российских культурных связей, а также плодотворных дружеских отношений.По словам председателя ОВРКД, бывшего посла Венгрии в РФ Дьёрдя Гилиана, Организация, используя свои специфические средства и методы, считает и по сей день своей основополагающей задачей ознакомление широкого круга представителей венгерского общества и особенно венгерской молодежи с ценностями русской культуры, науки и искусства. Общество придает большое значение и внимание развитию разных форм народной дипломатии, упрочению непосредственных, прямых контактов и взаимодействия между нашими странами и народами.В работе Общества как правило принимают участие видные венгерские и российские специалисты и деятели культуры. Организация насчитывает в своих рядах около 150 членов и постоянно ведутся переговоры с новыми потенциальными партнерами. Дьёрдь Гилиан также отметил, что в последнее время появляется все больше желающих вступить в Общество венгеро-российской культуры и дружбы, которое постепенно расширяет спектр своих мероприятий. С разными программами, организуемыми Обществом, можно ознакомиться на официальном сайте ОВРКД по адресу www.mombt.hu или на Facebooke.Петер ВИЦАИчлен Союза писателей Северной Америки,член Союза писателей Венгрии,член Союза писателей Москвы Похожие материалы (по тегу) К вопросу о выборах

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