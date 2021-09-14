К вопросу о выборах

19 сентября 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации - это очень важное событие для всех граждан России, включая тех, кто проживает за рубежом. Расскажите, пожалуйста, о том, как голосование будет проходить в Венгрии.

Считаем своей основной задачей на предстоящий период - обеспечить избирателям возможность реализации их конституционного права в комфортной и безопасной обстановке. В этих целях сформированы и уже активно работают избирательные комиссии в Будапеште и Дебрецене, которые призваны обеспечить проведение выборов открыто и гласно, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах, в том числе в Венгрии. Для этой цели будут открыты два избирательных участка - участок № 8064 в хорошо известном нашим соотечественникам Русском доме в Будапеште (Будапешт, проспект Андраши д.120), а также участок № 8065 в Генеральном консульстве России в г. Дебрецен (ул.Янош Арань д.1). Выборы будут проходить с 8 утра до 20 часов вечера 19 сентября 2021 г. по местному времени.

Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших граждан, проживающих заграницей, пришли на избирательные участки и отдали свой голос той партии, которую они видят как наиболее отражающую их интересы. Ждем российских избирателей на участках в Будапеште и Дебрецене в воскресенье 19 сентября.

Кто может принять участие в выборах и какие документы необходимо при себе иметь?

В выборах могут принять участие все граждане Российской Федерации старше 18 лет. Единственных документом, необходимым избирателю, является паспорт гражданина РФ. Для нас, конечно, важна активность избирателей всех возрастных категорий, но нам будет особо приятно увидеть на избирательных участках молодых людей, которые впервые придут к урнам для голосования и продемонстрируют свою активную гражданскую позицию, приняв участие в формировании нового состава Государственной Думы.

Будет ли на территории Венгрии организовано выездное голосование?

Да, мы планируем провести досрочное выездное голосование в г. Пакш, где в связи подготовкой к началу реализации проекта создания АЭС «Пакш-2» находятся сотрудники российской Госкорпорации «Росатом» и члены их семей. В мероприятии, которое состоится 16 сентября с 10:00 до 18:00 в центральном офисе российской компании, смогут принять участие не только командированные сотрудники, но и проживающее в населенном пункте и близлежащих окрестностях соотечественники.

Что делать, если избиратель по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти на избирательный участок?

Как я уже говорил, наша задача - обеспечить возможность для всех избирателей реализовать свое конституционное право. Поэтому если человек не может прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, то участковая комиссия организует голосование на дому. Основанием для его проведения служит устное или письменное заявление избирателя в участковую комиссию, которое должно быть подано в период с 9 сентября 2021 года, но не позднее 14:00 19 сентября с.г.

Какие меры принимаются для обеспечения безопасности голосования с эпидемиологической точки зрения? Действительно ли на избирательные участки будут пускать только привитых, переболевших или граждан с отрицательным ПЦР-тестом?

В вопросах санитарной безопасности мы опираемся на совместные рекомендации Роспотребнадзора и Центризбиркома, а также внимательно следим за изменениями санитарно-эпидемиологической ситуации в стране пребывания и теми мерами, которые в этой связи предпринимает венгерское правительство.

Что касается первого, то в соответствии с полученными от российских органов инструкциями никаких ограничений, которые вы упоминаете, для избирателей мы не вводим и вводить не планируем. При этом на участках будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, мы планируем проводить измерение температуры тела при входе в помещение для голосования, а также обеспечить соблюдение необходимой дистанции между людьми, чтобы снизить риск заражения.

Что касается локальных правил, то, как вы знаете, в Венгрии на текущий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация остается в целом стабильной. Благодаря действиям местного правительства более 70% взрослого населения привито, в том числе и российским препаратом «Спутник V». Мы рады, что разработка российских ученых помогла стране одной из первых в Евросоюзе вернуться к нормальной жизни. Таким образом, проживающие здесь российские граждане смогут принять участие в голосовании без дополнительных ограничений, будучи уверенными в безопасности своей жизни и здоровья.

Расскажите, пожалуйста, подробнее, о процедуре голосования.

Как известно, выборы депутатов Государственной думы осуществляются согласно смешанной избирательной системе: по партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов). Избиратели, проживающие в Венгрии, приписаны к Альметьевскому одномандатному избирательному округу (Республика Татарстан (Татарстан)). Таким образом, приходя на избирательный участок, наши граждане после предъявления действительного паспорта получат два бюллетеня, которые будут подписаны двумя членами избиркома и будут иметь печать. Предварительная регистрация не требуется. Желающие проголосовать включаются в списки избирателей на основании устного заявления по факту явки на избирательный участок. В кабинке для тайного голосования избиратель ставит отметку в пустом квадрате напротив названия партии или фамилии кандидата, за которого он голосует. Важно понимать, что если в бюллетене нет отметок в квадратах или проставлено больше одной отметки, то он будет считаться недействительным. Если избиратель случайно испортит бюллетень, то он может попросить выдать ему новый. Далее заполненный бюллетень избиратель сам опускает в специальную опечатанную урну. Все довольно просто.