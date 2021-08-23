«Русский язык и Венгрия в моей жизни» Автор Петер Вицаи размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (0 голосов) Стародубцев Валентин Фёдорович, профессор, бывший преподаватель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина в Москве; кандидат исторических наук, член Союза журналистов России, Лауреат премии Фонда «Русский Мир», специалист по истории, страноведению и межкультурной коммуникации. Обучал венгерских студентов - бакалавров и магистрантов с 1979 года. Валентину Фёдоровичу в августе исполнилось 80 лет. В этой связи мы решили взять у него интервью, чтобы ознакомить читателей РК с его мнением о венгерских студентах, венграх и, вообще, о Венгрии. Валентин Фёдорович когда вы начали заниматься венгерскими студентами и какие предметы вы им преподавали?

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина всем известен как научно-методический и учебный центр РКИ с середины 70-х гг. прошлого столетия. Одними из первых здесь стали изучать русский язык венгерские студенты. В 1979 году я начал работать с венгерскими группами по дисциплине «Страноведение СССР». Тогда это было абсолютно новое направление в обучении иностранных граждан. Для каждого контингента писалась отдельная программа, в которой учитывались национальные и психологические особенности учащихся. Поскольку значительное количество студентов из Венгрии имели экономическую специализацию, то мне пришлось обратить внимание на деловые аспекты взаимоотношений между нашими странами. Это было непросто в связи с тем, что в Венгрии имелась серьёзная практика ведения частного хозяйства и развивался частный капитал, а в СССР была командно-административная экономика и перестройкой ещё не пахло. Большую трудность представляло и то, что необходимо было соотнести развитие наших стран как в историческом, так и в современном аспектах. Для этого мне пришлось перейти к методике параллельного страноведения. Преподаватели понимали важность исторического аспекта страноведения. Мы искали инновационные методы решения данной проблемы. Кажется, мы нашли такое решение. Приведу пример, мы начали практиковать домашние задания, которые включали интенсивную подготовку венгерских студентов к очередному уроку: они готовили тексты, переводили с русского на родной язык термины, словосочетания, фразеологизмы и прочее. Модернизации подверглись и сами занятия. Я начал практиковать так называемые «социальные уроки». Более того, мне пришлось разработать специальный курс «Деловая культура в Венгрии и России». Интерес со стороны студентов вырос, поскольку они стали участниками событий двух стран.

Валентин Фёдорович, а как выглядел ваш предмет, который вы сами разработали? Любопытно, что он из себя представлял, и с каким успехом он осуществлялся среди венгерских учащихся?

Мы использовали мировой опыт. В европейских странах при изучении иностранного языка в программу включали некоторые сведения об истории, географии, культуре страны изучаемого языка (например, «Цивилизация Франции», или «Kulturkunde» в Германии). Мы также стали думать над содержанием курса, который впоследствии оформился в учебную дисциплину «Страноведение России». Это происходило следующим образом. В 80-х гг. прошлого века известные учёные-русисты - В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин обосновали концепцию Лингвострановедения, которая предусматривала ознакомление студентов ИРЯ с материалами о стране, но на уроках русского языка. Мы же систематизировали эти сведения, разбили их по темам и стали давать так называемое «общее страноведение», то есть читали новый курс. Мы поделили все знания о стране на блоки: общественно-политический, социально-экономический и культурный. На следующем этапе мы выделили 10-11 тем (история России; общественная система; социальная политика; федеративное устройство, религия и другие), которые и легли в основу для каждого контингента. Причём, для каждой национальной группы мы включали обязательно тему «Российско-венгерские, китайские, словацкие отношения».

На первом занятии я знакомил студентов из Венгрии с программой курса на семестр (программа была рассчитана на 10 месяцев, или два семестра) в результате такого опроса, студенты дополняли некоторые темы, а ряд проблем они просили не давать. Здесь же присутствовал куратор-преподаватель из Венгрии и его мнение мы учитывали. Как правило, венгры обучались один семестр и поэтому число часов на нашу дисциплину было строго ограничено. Курс имел успех, поскольку в России совершались неординарные события, много писали о перестройке и месте России в современном мире.

Какоe у вас сложилось мнение о венгерских учащихся?

Что касается личного восприятия студентов из Венгрии, то у меня сложилось хорошее впечатление об их работоспособности и желании узнать нашу страну. Особенно этот интерес стал увеличиваться в годы перестройки, так как СССР - огромная страна - распалась на многие государства и это было так неожиданно для всего мира и для венгров, в частности, ибо они жили в стабильном обществе. Приведу такой пример: двое юношей из моей группы как-то раз спросили меня об олигархе Ходорковском и сказали, что хотели бы поехать в ХМАО (Ханты-Мансийский Автономный Округ), который находится в средней части Западной Сибири, чтобы воочию увидеть людей и поговорить там о коррупции в нефтегазовой индустрии. Я приветствовал их желание и дал им ряд советов. По возвращении (а это были зимние каникулы) студенты мне рассказали о результатах своей поездки.

Хочу заметить, что интерес к регионам России был огромен. Венгерские студенты посещали Петербург, Воронеж, Казань, проехали по городам Золотого кольца. Так вплеталось в их судьбу жизнь большой страны, находящейся в постоянном движении. Все это дало возможность студентам не только успешно изучить русский язык, но и ознакомиться с историей, культурой, образованием и традициями России.

Порой я удивлялся тому, что, испытывая большие трудности в фонетике и грамматике, венгерские студенты прогрессировали быстрее других европейцев (конечно, мы не берём славян). А трудностей было хоть отбавляй, так как каждый студент в первые недели своего пребывания в России ощущал «культурный шок» и «лингвистический шок».

Следует также сказать, что при всей веселости характера венгерских студентов, их заряженности на происходящее в России, некоторая часть их всё же характеризовалась определённой закрытостью, которая со временем проходила. Поэтому нужны были дополнительные усилия педагогов, чтобы облегчить их адаптацию. Конечно, венгры более свободны во всём; любят потанцевать, повеселиться в сравнении с китайцами и вьетнамцами.

Профессор, расскажите о ваших поездках с венгерскими группами по стране. Где вы с ними побывали?

B своей работе я всегда считал необходимым познакомить студентов с духовными ценностями столицы России, других регионов, а также показать полиэтническую страну. Мне нравилось проводить уроки на природе, в музеях, показывать национальные святыни русских. Например, изучая тему: «Религия в России» (это было связано с конституционным правом - свободой совести и празднованием 1000-летия принятия православия), мы посетили храм Живоначальной Троицы в селе Троице-Лыково (Москва). Зная о том, как венгры любят архитектуру и искусство, я подробно ознакомил их с домовой церковью Петра Великого. Эта церковь знаменита тем, что входит в число трёх в России храмов Нарышкинского барокко (17 век).

Помогало и то, что институт организовывал поездки по стране. В 1979 году я со своей группой посетил Узбекистан - одну из самых древних и развитых республик Союза ССР. Мы гуляли по улицам и проспектам возрождённого Ташкента (в 1966 г. Ташкент был разрушен в результате сильнейшего землетрясения и его строила вся страна), побывали в древнейших городах Востока - Бухаре и Самарканде. Студенты были в восторге от этой поездки и говорили, что в будущем обязательно посетят этот регион.

Побывали ли вы сами в Венгрии?

Работая с венгерскими студентами, я ощущал недостаток знаний о Венгрии. Начал думать, как решить этот вопрос. ГосИРЯ имел крепкие и развивающиеся связи с вузами Венгрии. В 1995 году я впервые посетил Будапешт в качестве участника международной конференции, которую проводила венгерская сторона. Моё выступление было посвящено межкультурному диалогу с акцентом на российско-венгерское сотрудничество в сфере экономики. Одновременно меня пригласил Эндре Тромбиташ, заведующий кафедрой русского языка Института внешней торговли в Будапештe, специалист по страноведению Венгрии и России, провести ряд занятий со студентами-экономистами. Тогда я познакомился с некоторыми русистами Венгрии, как например профессором Юдит Хидаши, которая по сей день является и известным специалистом по межкультурной коммуниуации. В то время мне удалось посетить некоторые будапештские термы, почувствовать гостеприимство вашего замечательного народа и попытаться проникнуть в глубину характера венгра. Меня тронула внимательность и тактичность, желание помочь человеку, впервые посетившего страну. Это не забывается, и хочется ещё раз побывать в сегодняшней Венгрии в сложный период её развития. Позднее я приезжал в Венгрию ещё не один раз благодаря личному контакту с русистом, журналистом и общественным деятелем, открывшим Венгрии Владимира Высоцкого, - Петером Вицаи, с которым мы дружим и по сей день. Мы c ним коллеги. Он был студентом ИРЯ им. А.С. Пушкина, прошел путь до опытного и высококвалифицированного преподавателя. Петер Вицаи доцент Будапештского экономического университета. Несколько лет является вице-президентом Общества венгеро-российских культурных связей и дружбы города Будапешта. Он достаточно много сделал для укрепления российско-венгерских отнощений.

Что вы думаете о менталитете венгров?

Начну с того, что понятие «менталитет» включает в себя очень многое, но прежде всего - космопсихологос. С моей точки зрения, венгры - необычный народ! Как историку, мне известны трудные, полные борьбы за независимость страницы истории Венгрии, когда формировался характер угров. Видимо, моя профессия наложила свой отпечаток на восприятие менталитета венгров, их психологию и особенности национального характера. Мне импонирует их ответственность и дисциплина в исполнении задуманного. Если они приняли решение, то стараются довести его до конца и получить результат. Венгрия находится в сердце Европы, и поэтому она впитала многие черты народов, которые окружают её. Например, в отличие от некоторых восточнославянских народов, венгры стараются решить все вопросы дипломатично, не выдвигая и не выставляя прошлое на первый план, чтят исторические и культурные традиции не только своего народа, но и других, тех, которые помогли им обрести независимость. Они прагматичны, но настойчивы в своём движении. Работать с ними легко и свободно. Они умеют выслушать человека, а потом подискутировать на эти темы.

Есть ли у вас какие-либо планы, связанные с Венгрией?

Это называется «вопрос на засыпку», или раскройте ваши секреты! Действительно! Венгрия и её жизнь волнует меня так часто, как и то, что сегодня не удается бывать у вас. Моя мечта - написать очередную книгу (в переводе на венгерский) о межкультурном диалоге народов России и народов Венгрии. У меня накоплен немалый материал, и я думаю, что мои коллеги-венгры, помогут в этом. Может быть, мы вместе с Петером Вицаи напишем о том, что движет сегодня венграми и россиянами (русскими) в европейском контексте и как сделать европейские народы от Гибралтара до Владивостока ближе друг к другу.

В завершение нашей беседы хочу сказать, что наше сотрудничество на уровне стран и народов решает многие проблемы в нашей жизни.

Валентин Фёдорович благодарю вас за ваши ценные ответы, за ваш вклад и добрые отношения к Венгрии.

Петер Вицаи,

член Союза писателей Северной Америки,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы Похожие материалы (по тегу) «Здравствуй, Россия!»

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