«Здравствуй, Россия!»

Именно так сказали в понедельник, 9 августа, пять одаренных венгерских школьников - участников одноименной программы Россотрудничества. Эти ребята одержали победы в конкурсах, олимпиадах и других состязаниях по истории и культуре России, русскому языку и в числе 700 счастливчиков из 48 стран были приглашены на целую неделю в Москву.



Поскольку международная культурно-ознакомительная программа в этом году посвящена современной России и успешной профессиональной реализации в ней, она включила в себя не только увлекательные экскурсии по Москве и окрестностям, посещение музеев и театров, но и познавательные встречи с российскими деятелями науки и культуры. В ходе совместных интерактивных мероприятий ребята полностью погружаются в языковую среду, лучше узнают Россию, обретают друзей из других стран.

В приветственной речи Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества, напутствовал ребят: «Мы надеемся, что эта поездка сподвигнет вас задавать вопросы о России, не стесняйтесь этого, будьте активны, общайтесь, обменивайтесь мнениями, контактами. Возможно, по возвращении домой у вас появится желание реализовать совместные проекты, кто-то из вас захочет поступить в российские вузы. Не бойтесь, что рядом с вами окажется много делегатов из других стран. Мы все здесь маленькие послы мира».

Программа началась с визита в ГИТИС, старейший в России и крупнейший в Европе театральный институт. Здесь уже более 140 лет готовят актеров и режиссеров. Государственный институт театрального искусства, чья история неразрывно связана с такими именами, как Мейерхольд, Эфрос, Немирович-Данченко, до сих пор остается одним из самых популярных мест для студентов, которые хотят связать свою жизнь с театром и кино. Специально для участников международной программы в ГИТИСе были проведены увлекательные мастер-классы, на которых молодежь смогла проявить свои актерские способности.

После ГИТИСа ребят ждало современное искусство - самое большое частное арт-пространство в России «Винзавод». В этом культовом для многих центре, где на одной территории собраны галереи, творческие студии, мастерские, арт-кафе, школьники со всего мира прослушали лекцию об истории уличного искусства от Сабины Чагиной, соосновательницы творческого объединения и биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА.

«Я впервые в жизни летел на самолете, мне все очень нравится в России - я здесь впервые, - поделился своими первыми впечатлениями участник программы из города Капошвар Арон Секей. - Мне понравилась архитектура, сам «Винзавод». Меня лично интересует искусство, в будущем я хочу стать художником».

В Жуковском ребята посетили Центральный аэрогидродинамический институт - «флагман авиационной науки», а в легендарном поселке Большие Вяземы Московской области - музей-заповедник, где прошло детство Пушкина и где великий русский поэт написал свои первые стихи. Никого не оставила равнодушным и экскурсия по литературному переулку Сивцев Вражек - месту, где объединяются несколько веков русской литературной классики. В разное время здесь жили Лев Толстой, Михаил Шолохов, Марина Цветаева и другие русские писатели и поэты, и не случайно Сивцев Вражек увековечен в таких произведениях, как «Война и мир», «Доктор Живаго», «Двенадцать стульев», «Два капитана».

Во время поездки молодежь познакомилась с молодыми учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, побывала на репетиции Московского симфонического оркестра и в мастерской известного скульптора Леонида Баранова, посетила театр «Геликон-опера» и театр Моссовета, ВДНХ, парк «Зарядье», Музей Победы и Исторический музей. А еще была рок-вечеринка «Пятница, 13», а также настоящий русский бал для всех участников в постановке Гедиминаса Таранды.

Какая она, современная Россия? - нередко задаются вопросом венгерские школьники. Ответ на этот вопрос может быть только один - приезжайте и посмотрите сами!