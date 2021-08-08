Творчество Высоцкого на новом уровне

Когда в 1990 году я начал слушать песни Владимира Высоцкого, как в Венгрии, так и в России были совсем другие времена. Сегодня уже кажется немножко забавным, и я никогда не забуду, как один из моих любимых учителей физкультуры в бывшем Педагогическом институте имени Дьюлы Юхаса в Сегеде, узнав, что я собираюсь в российскую столицу для исследования творческого наследия Владимира Высоцкого, сказал мне немного саркастично: «Мальчик мой, если ты посмеешь поехать в Москву, лучше и не возвращайся больше домой!» Во время смены политического строя с такими и ещё подобными, не совсем добрыми пожеланиями, я направлялся в Москву, чтобы акунуться в работу над песнями великого барда. Между тем, мне также пришлось столкнуться с тем фактом, что творчество Высоцкого, которое я стал всё более активно исследовать, совсем не было таким популярным в некоторых российских интеллектуальных кругах и профессиональных мастерских, как я наивно представлял себе это в то время. Своеобразная, свободолюбивая поэзия художника даже в середине 90-х годов прошлого столетия вызывала недовольство в некоторых узких кругах, в первую очередь среди старших и высококвалифицированных коллег-педагогов, например лингвистов. Некоторые высокопоставленные и ответственные окаменелости считали, что своеобразные песни мятежного московского бунтаря и скандалиста не могут послужить основой для более серьезных научных исследований. Творчество Высоцкого в качестве предмета научных исследовательских работ тогда ещё многим казался довольно дикой или чересчур пикантной идеей. Шли годы, и при этом мощное, своеобразное творчество Владимира Высоцкого, ничего не теряя из своей широкой популярности, достигло почти «гагаринских высот». Советско-российский бард, ставший легендой ещё при жизни, по некоторым опросам, занимает второе место в российском списке популярности после всемирно известного советского космонавта Юрия Гагарина. Президент Владимир Путин также не ставит под сомнение популярность интеллектуального наследия поэта, которое в последнее время заняло своё достойное место в советско-российской литературе: его самые известные стихи в русских школах анализируются наряду с произведениями Пушкина и Лермонтова. Сегодня он рассматривается уже не как простое явление, как печально известный изгой брежневской эпохи, как всенародный Володя, жизнь и поэзия которого часто служили прессе неким лакомством или деликатесом для журналистов. О нём написаны серьезные аналитические работы и научные диссертации самого высокого уровня. Богатое интеллектуальное наследие художника, которое раньше многих раздражало, теперь по праву проникло во многие области науки, а также в ее самые глубокие слои. Целая серия диссертаций за границей и на родине барда доказывает исключительный талант и гениальность художника, скончавшегося 25 июля 1980 года. В его память и честь регулярно устраиваются выставки, концерты, конференции, литературные вечера. Многие его стихи, переведены на иностранные языки, и издаются на кассетах и компакт-дисках. С уверенностью можно сказать, что творчество Высоцкого через четыре десятелетия после его смерти достигло нового уровня. Благодаря все более широкому научному переосмыслению или анализу ценного культурного наследия Владимира Семёновича и открытию новых направлений в системе исследований его поэзии, в международном, а также и в венгерском высоцковедении наблюдается некая смена эпох.Петер Вицаи,член Союза писателей Северной Америки,член Союза писателей Венгрии,член Союза писателей Москвы

Статья на венгерском языке была опубликована 25 июля 2021 года на венгерском информационном портале МОСКВАТЕР.

(VISZOCKIJ ÉLETMŰVE SZINTET LÉPETT)

https://moszkvater.com/viszockij-eletmuve-szintet-lepett/