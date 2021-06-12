Суббота, 12 июня 2021 21:35

Пушкин: третье тысячелетие

Автор Екатерина Вереш
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Пушкин: третье тысячелетие

В старинном венгерском городе Дёньдёш, расположенном у подножья гор Матры, торжественно отметили сразу три памятных даты: День национального венгерского единства (печальное напоминание о Трианоне); Международный день русского языка и 222 года со дня рождения великого поэта, создателя современного литературного русского языка Александра Сергеевича Пушкина.

Как важно, когда официальные мероприятия, посвященные событиям культуры и истории, не превращаются в скучный день, проведенный лишь для протокола, для галочки. К счастью, в Дёньдёше получилось все наоборот и удивительно душевно.
Место действия - Дёньдёшский кампус имени Кароя Роберта при Университете аграрных и естественных наук. А точнее, из-за все еще продолжающейся пандемии праздничной сценой стал сад перед главным входом в здание кампуса, где в 2008 году по инициативе Международной федерации русскоязычных писателей установили бюст Пушкина. Сколько же памятников русскому поэту установлено с середины 19 столетия, начиная со знаменитого на Тверском бульваре? Десятки, сотни? И каждый раз открытие памятника Пушкину - это символическое событие, яркое напоминание о бессмертном, что безошибочно объединяет людей в третьем тысячелетии. И не только тех, кто владеет русским языком.
Торжественная часть. Приветственное слово Алины Айжарыковны Уразбековой - врио руководителя Россотрудничества в Венгрии, Золтана Буйдашо - проректора кампуса, писателя Олега Евгеньевича Воловика, Юдит Бода Ковач - представителя Центра русистики Университета им. Лоранда Этвеша, Алексея Вячеславовича Судакова - директора школы при посольстве России...
Каждый выступающий выразил свою, неформальную точку зрения, почему же так нужен всем нам День русского языка, навечно связанный с именем великого русского поэта. Языка, на котором говорят около 260 миллионов людей на планете Земля. Ну а крылатая фраза Аполлона Григорьева «Пушкин - наше все» уже давным давно стала аксиомой для тех, кто любит русский язык. Неважно родной он или выученный.
Затем над парком и толпой поклонников русского языка зазвенел голос известной в Венгрии певицы Ксении Захаровой-Воловик. И вот, наконец, стихи! Музыку пушкинской лиры удивительно гармонично представили Зинаида Зихерман - актриса, режиссер, руководитель Будапештского театра-студии и актер театра и кино Игорь Сас.
Профессионалов перед памятником Пушкина сменили студенты, преподаватели. Читали то, что запомнилось больше всего. Замечательный день! Александру Сергеевичу наверняка понравилось бы... И еще. Такие мероприятия очень нужны и россиянам, живущим в чужой стране, и местным жителям, для многих из которых подобный праздник - открытие культуры другой страны.
Екатерина ВЕРЕШ

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Опубликовано в Культура
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