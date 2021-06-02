Среда, 02 июня 2021 19:38

Сегед, второе рождение

Автор Екатерина Вереш
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Сегед, второе рождение

13 марта 1879 года прошло наводнение на реке Тиса, практически полностью уничтожившее старинный город Сегед, расположенный на ее берегу. Страшная катастрофа. Император Австро-Венгрии Франц Иосиф дал слово венграм отстроить город заново. Только еще красивее. И слово свое правитель сдержал. Сегед действительно возродили. Сейчас это не просто третий по величине город Венгрии, столица паприки, салями и сегедского рыбного супа халасле, место знаменитого театрального фестиваля, но и один из красивейших, интереснейших городов Центральной Европы.

От старого Сегеда осталось совсем мало. Горожане патриотично напоминают гостям, что место, где расположен их родной город, упоминается уже у Клавдия Птолемея как Партискум. А еще они считают, что именно здесь была резиденция легендарного вождя гуннов Атиллы. Венгерское название Сегед впервые упоминается в 1138-м. После опустошительного татаро-монгольского нашествия по приказу короля Белы Четвертого построили мощную крепость прямо на берегу. Через Сегед по реке Марош, впадающей в Тису, проходил соляной путь из Трансильвании. Соль - белое золото, источник благоденствия для всех, кто был связан с ее продажей. Поэтому Сегед в Средние века процветал. А еще в Тисе было столько рыбы! Странствующий французский рыцарь писал в своем дневнике, что такого количества рыбы он, проехав всю Европу, не видел нигде. В 16 столетии турки оккупировали город на 144 года. Взлет общего развития и стремительного роста городского строительства начался сразу же после освобождения от османов. В конце 18 столетия Сегед считался крупнейшим промышленным городом в этой части империи. И так было до печальной мартовской ночи 1879 года. Император отнесся с пониманием к беде Венгрии, хотя деньги на возрождение Сегеда в основном поступили не из казны и личного кармана Франца Иосифа. Их собирали по всей Европе. Об этом сейчас напоминают названия частей Большого бульварного кольца: Лондон, Париж, Брюссель, Москва, Берлин...
Новый Сегед, который появился на месте уничтоженного Тисой, это замечательный образец планомерного городского строительства и памятник двух основных направлений в архитектуре конца 19 - начала 20 столетий: историзма и модерна. Причем, если в Кечкемете представлен модерн венгерский (сецессион), то в Сегеде за одну экскурсионную прогулку можно охватить сразу всю палитру: от французского ар нуво и северного модерна до немецкого югенстиля и венского и венгерского сецессиона. Недаром именно в Сегед стремятся попасть поклонники этого удивительного течения в искусстве.
Город начинается с вокзала. Нет, не от него, а именно «с». Здание снаружи и внутри, как только вы входите в него, воспринимается как прелюдия к сегедской архитектурной симфонии. Поезда (железная дорога открыта в 1854 году) приходят к платформам прямо на второй этаж. Войдя внутрь вокзала (по другому никак не попасть в город), вы оказываетесь лицом к лицу с огромной разноцветной люстрой укрепленной к потолку двухэтажного холла. Стиль - модерн. Ну а потом уже спускаетесь вниз под это вполне художественное произведение, чтобы выйти на улицу. До центра от вокзала пару остановок на симпатичном трамвайчике или минут 10 пешком. Ворота героев. Огромная арка - памятник погибшим жителям Сегеда в Большой войне (Первая мировая). Проходите под ней и попадаете на грандиозную сцену, где представлена явно итальянская постановка. Да, правда, все напоминает Италию. К тому же размер площади Дом тер такой же, как у венецианской Сан Марко - самой гармоничной площади в мире. Театральность чувствуется во всем. И отличная акустика, как в концертном зале. Поэтому здесь каждый год устраивают международный фестиваль искусств. С трех сторон сегедскую площадь обрамляет темно-бардовый вытянутый дом с аркадами. Сейчас здесь расположены несколько факультетов Сегедского университета - одного из лучших в стране, Семинария, резиденция епископа. А в проеме 101-й аркады протянулась линия бюстов, мемориальных досок, барельефов представителей венгерской науки и искусства. Национальный пантеон. Четвертая же сторона площади - грандиозный Кафедральный собор Богородицы. Храм построенный по Обету, который дали отцы города, дав клятву вместе с императором отстроить заново Сегед. Архитектор собора Фридеш Шулек - автор знаменитого будапештского Рыбацкого бастиона (и не только его), и большой знаток исторических стилей. Красно-кирпичное сооружение с двумя 93-метровыми башнями по сторонам парадной лестницы создано им в достойном и вполне соответствующем теме неороманском стиле. Вообще-то у главного собора Сегеда кроме этих башен есть еще 55. Целая каменная корона наверху! Перед главным входом слева возвышается одно из немногих древних сооружений уцелевших после катастрофы - Башня Деметер, 12 век. Внутри храма мозаики, фрески, живопись, скульптура. Респектабельно, празднично и патриотично: Богородица представлена в национальном венгерском костюме. За собором виднеется еще одна церковь. Сербская православная Святого Николая. 18 столетие. Уникальный иконостас. Все 80 икон созданы одним мастером - Йованом Поповичем.
А от Сербской церкви буквально метров 100 нужно пройти до набережной Тисы. В конце прошлого века променаду над водой отреставрировали. Вот тогда на ступенях - террасах, спускающихся к капризной реке появились убедительные и убеждающие надписи: «Тиса - река мирная, воспитанная». Ну и так далее. Кажется, пока помогает. Первое, что бросается в глаза на набережной - скульптуры. Не памятники, которых тоже много в городе, а именно городская скульптура. Невероятно душевная. Перед входом в Школу искусств на камне сидят две симпатичные бронзовые подружки. Вышли на переменку? Звезда из футбольного мяча и бутс - в память о Звездной футбольной команде Венгрии. Полупрозрачное кружевное облако металлических стрекоз, через которое видна река. И подобные милые открытия ждут Вас в прогулках по всему городу. Верхняя набережная ведет в Крепостной парк. Сверху можно посмотреть на скромные останки древней крепости. Прямо в Тису входит единственный сохранившийся бастион. А казематы в парковой зоне сейчас занимает часть Археологического музея. Рядом с ними главное музейное здание похожее на античный храм. Да, в общем-то, так и есть, судя по надписи над входом с каринтскими колоннами: «Национальному образованию». Храм науки и искусства, так он и был задуман его первым директором, сегедским писателем и археологом Ференцем Мора. В парке фонтаны, вечное цветение, памятники, включая беломраморную скульптуру императрицы Элизабет (Сисси), установленную по приказу овдовевшего Франца Иосифа. Напротив мраморной Сисси - нарядное здание Сегедского театра. От него правильной линией вытянулись доходные дома. Уже начинается модерн. Рядом с Домом Дойче (фамилия первых владельцев), выдержанном абсолютно в венгерском сецессионе памятник Пиште Данко - народному композитору, сочинившему около 400 песен. Его музыка покорила даже императора. Говорят, это единственный в мире памятник цыгану певцу.
За Театром уютные переулки ведут к небольшим компактным площадям. Двух-, трех-этажные дома горожан, ажурные балконы, резные ворота, бронзовая скульптура. В этом же районе находится элегантная пешеходная улица Карас и много много хорошеньких кондитерских. Кажется, мы попали в город сладкоежек. Улица Карас выходит на самую большую площадь города Сечени. 50 000 квадратных метров! Роскошный парк, памятники политикам, ученым. Последним вообще много посвящений в Сегеде. Постоянно акцентируют, что это город университетский.
Доминанта площади - Ратуша. Стиль историзм, но уже с намеком на модерн. Архитектор Эден Лехнер вскоре обретет свой знаменитый индивидуальный почерк и создаст то, что сейчас и называют венгерским сецессионом. А пока перед вами вполне достойное необарокко со стеклянным мостиком, перекинутым на соседний дом. Специальная ложа для Франца Иосифа и его свиты появилась в 1883 году. То, что Сегед отстраивали всем миром, чувствуется в очень европейском настроении, ассоциациях, которые вызывает каждый отдельный ансамбль. Хотя это абсолютно случайный феномен. Так уж получилось. На площади Сечени многие узнают, например, старую Москву, с одной стороны, и Прагу с Веной - с другой.
А модерн? Несколько десятков представителей изящного направления искусства рассыпались по всему городу. Но больше всего их в центральной части. От главной площади Сечени отходят в разные стороны радиальные улицы. И каждая обещает встречу с архитектурными изысками. Водонапорная башня в стиле ар нуво и семь статуй вокруг этого бетонного сооружения, представляющего всех авторов инженерного-архитектурного шедевра своего времени.
Вот еще одно здание, которое пропустить никак нельзя. Фантастическое сооружение хочется сравнить с Тысячей и одной ночью. Но вообще-то это Новая Синагога, построенная по проекту архитектора Баумхорна. Ну а что касается стиля… «В определенном отношении - это выражение современного еврейского сообщества ассимилироваться», - одобрил причудливое создание главный раввин Сегеда. Во время знакомства с сегедским модерным к Синагоге непременно подходят. Несмотря на смесь всех мыслимых направлений в искусстве снаружи и в интерьере, по общей пластике линий, ритму, витражам и так далее - это модерн. Совсем близко ко второй по величине в стране Синагоге находится Дворец Реок. Наверное наиболее известное произведение потрясающе талантливого сегедского архитектора Эде Мадьяра, погибшего в 45 лет и за свою короткую жизнь создавшего немало. Но это здание - некий апофеоз и его творчества, и вообще сегедского модерна.
В город Сегед возвращаются ради прогулок, которые никогда не наскучат, купанию в термах, замечательной кухне, погружению в специфическую атмосферу гостеприимного, интеллигентного города.
Екатерина ВЕРЕШ

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Опубликовано в Туризм
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