Русскоговорящие и русские в Венгрии

Сколько русских в Венгрии? Все ли русские в Венгрии русскоязычные? Все ли русскоязычные в Венгрии - русские? Кого и как считать? Кого подразумевают под термином русскоязычные? Может это «соотечественники» с советскими корнями, любящие русскую культуру, но плохо говорящие по-русски? Или венгры эксперты-слависты? Или просто поклонники русской литературы? Это важные социальные, научные, и даже политические вопросы.

Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, в 2019 году было начато трехлетнее научное исследование под названием «Три поколения русскоговорящих мигрантов в Венгрии: механизмы функционирования русского языка и поддержания идентичности в контексте их интеграции в принимающее общество и капитализации русскоязычных корней». Исследование совместно проводится Институтом Демографических исследований Российской Академией наук, поддержанное как Российским Фондом фундаментальных исследований, так и Фондом «За русский язык и культуру» (РЯИК) Будапештского университета имени Этвёша Лоранда и Международной Ассоциации Диалог (не путайте с недавно основанным Диалогиумом), созданной в 2002 году венгерскими и российскими учеными из университета Корвинус, Центрально-европейского университета и Института передовых исследований в Кёсеге. Цель проекта - изучить особенности распространения и функционирования русского языка в трех поколениях русскоговорящих мигрантов (из стран бывшего СССР) в Венгрии в процессе их интеграции, а также капитализации русскоязычных корней (то есть использования знания русского языка, а также культурных, экономических, семейных и научных связей с Россией в жизненных стратегиях, карьерном развитии) разными поколениями русскоговорящих мигрантов.

До этого, судьбы русских и советских мигрантов, переехавших в Венгрию, были широко представлены репортажами корреспондентов газеты «Российский курьер», и именно они дали основу книге Вадима Аристова «Русскоязычный мир Венгрии и Будапешта», изданной на русском языке в 2003 году. Также, по результатам конференции Центра русистики Будапештского университета имени Этвёша Лоранда была выпущена книга статей «Двенадцать столетий венгерско-русских отношений» на двух языках, проводятся обследование самого Центра русистики филологическо-исторической направленности, также на кафедрах, где изучается русский язык, например в Дебрецене, публикуются статьи в российских журналах как Славяноведение, или Альманах «Россия и Венгрия - на перекрестках европейской истории». Однако исследований в области миграции и интеграции русскоязычного населения в Венгрии, учитывающих современные разнообразные экономические и политические процессы и изменения потоков мигрантов, специально не проводилось, и вышеупомянутый исследовательский проект предназначен выполнить эту роль.

Русскоговорящие сообщества в Венгрии

По данным переписи 2011 года (распределение населения по национальности, родному языку, языку, на котором говорят в семье и с друзьями, а также по культурной принадлежности), русский язык как родной указали в 2011 г. - 7,3 тысячи человек. В семье его использовали в 2011 году 10 тысяч человек, а принадлежность к русской культуре отметили 13,3 тысяч. Большинство этих людей (более 6 тысяч человек проживает в Будапеште и еще почти 2 тысячи - в небольших городках в области Пешт). Как уже отмечалось, наибольшая цифра официального упоминания русскоязычного населения была 13 тысяч человек, а если взять число подписчиков русскоязычных сайтов, таких как Русский Будапешт, то оно составляет около 20 тысяч. Количество зарегистрированных на многочисленных русскоязычных сайтах превышает заявленные в переписи данные. Конечно, в переписи населения учитывался факт самоидентификации, и распространенным вариантом ответа о месте исхода был ответ - «бывший СССР», что не дает узнать происхождение человека. Безусловно, в Венгрии, помимо выходцев из СССР, людей, понимающих русский язык, гораздо больше. Так, например, русский достаточно хорошо знают и сохранили с течением времени венгры, которые приезжали в СССР на обучение. Часть из них находили себе супругов во время своего обучения в России и затем, возвращаясь с ними на родину, использовали русский в повседневных практиках в качестве языка общения.

Венгерские ученые Демографического института при статистическом управлении Венгрии Ирена Годри (Irén Gödri) и Золтан Чани (Zoltán Csányi) в 2020 году детально исследовали вопрос количества мигрантов из стран бывшего СССР в Венгрию. Наличие базы индивидуальных (не агрегированных) ответов двух переписей (2001 и 2011 годов) и микропереписи 2017 года, позволило им провести глубокий анализ данного вопроса и получить интересные результаты, которые могут дать новый поворот в обсуждении роли русского языка и понимании его важности в Венгрии.

Они считают, что в целом для населения из бывшего СССР, Венгрия не была местом миграционного притяжения, по сравнению с Польшей или Чехией в которых проживало в 2017 году уже 392 159 и 196 134 русскоязычных мигрантов соответственно. Еще до развала СССР в Венгрию мигрировало около 1 тысячи человек в год, а после 1992 года чуть больше - по 1,5 тысяч в год. С середины 1990-х до 2008 года миграция из бывшего СССР то увеличивалась, то уменьшалась в зависимости от международной ситуации (например, вступления Венгрии в ЕС, Шенген или наступления глобального экономического кризиса 2008 г.).

Венгерские ученые установили, что постоянное увеличение потока мигрантов из стран бывшего СССР в Венгрию началось с 2011-м, после вступления в действие изменений в законе о гражданстве, позволивших этническим венграм и другим этносам из Украины, чьи предки проживали в венгерской части Украины, до присоединения этой территории к СССР, в упрощенном порядке получать венгерское гражданство. После событий Евромайдана количество мигрантов с Украины резко возросло до 7,6 тыс. человек в год в 2014 г. и до 9,4 тысяч человек в год в 2015 году. Введение безвизового въезда Украины с 2017 г. и либерализации возможностей трудоустройства на венгерском рынке труда из-за нехватки рабочих рук на рынке Венгрии увеличило еще больше количество жителей Украины, в том числе русскоговорящих. Население Украины многонационально и до развала СССР по последней переписи (2001 года) в ней проживало 77,8% украинцев, 17,3% русских, и другие этнические группы, включая венгров. Украинский язык считали родным 67,5% населения Украины, а русский язык являлся родным 29,6% населения или практически 30% населения.1

По подсчетам венгерских демографов за 1992-2017 годы более 53,7 тысяч украинских жителей переехало в Венгрию и еще 33,5 тысяч венгров, родившихся в бывшем СССР по каналу натурализации. Таким образом как минимум 15 тысяч русскоговорящих (если принять долю русскоязычного населения среди украинцев как в переписи) переехало из Украины в Венгрию. Для России количество мигрировавших в Венгрию граждан составило около 300-500 человек в год за тот же период и только с 2014 достигло 1000 человек в год. Таким образов только за 1992-2017 годы количество мигрантов из России составило 12 тысяч человек, а из других стран бывшего СССР переехало еще 7,3 тысячи человек. Авторы утверждают, что всего после развала СССР в Венгрию переселилось с 1992 до 2017 год около 106 тысяч человек из стран бывшего СССР. С учетом переехавших в советское время за 35 лет с 1950 по 1985 годы из СССР общее количество могло составлять еще от 30 до 35 тысяч человек.

Таким образом, по мнению венгерских демографов, можно говорить о приблизительно 140 тысяч человек - выходцах из бывшего СССР - мигрантах в Венгрию. Большинство их (за исключением венгров, родившихся после развала СССР) знает русский. К знающим русский язык следует добавить еще венгров, приезжавших на учебу в СССР в советское время и хорошо знавших русский язык - то есть еще приблизительно 30-35 тысяч человек. Также знают русский язык те, кто изучал его в высших учебных заведениях в годы социализма как филологи и педагоги. Для поступления на эти факультеты тогда требовалось хорошее знание русского языка. За 35 лет приблизительно по 200 -300 человек в год поступали на эти факультеты в стране, что составило еще около 10 тысяч человек. Таким образом потенциально русскоязычная аудитория составляет не 7 или 13 тысяч человек, а максимально около 200 тысяч человек, но с учетом естественной убыли в пожилых возрастах количество таких людей может уменьшиться в настоящее время до 140 - 160 тысяч человек. То есть количество говорящих и понимающих русский язык в той или иной степени, общающихся на нем и использующих его в различных целях в Венгрии может составлять существенную часть населения.

Теперь обратимся к данным нашего опроса. Поскольку большинство русских по статистике проживает в Будапеште, мы проводили опрос в основном в этом городе. Хотя в других городах как в Пакше, Дебрецене, Эгере, Печи и других также есть русскоязычные сообщества. Быстро развивается русскоязычные сообщества в районе озера Хевиз.

Для исследования отбирались члены русскоязычных сообществ - жители Венгрии (имеющие постоянный вид на жительство в Венгрии или гражданство), старше 18 лет. Опрос проводился в русскоязычных сообществах методом снежного кома и составил 128 человек и включил около 50 глубинных интервью. Возраст респондентов должен был быть старше 18 лет, и они должны были владеть в той или иной степени русским языком. В анкете был 21 вопрос, но размер статьи не позволяет остановиться на всех вопросах. Остановимся только на некоторых вопросах анкеты.

На вопрос «В какой стране вы родились?» около 61% ответивших указали, что родились в республиках бывшего СССР, иногда просто писали «СССР» (22%) с указанием или без указания конкретного региона. Надо сказать, что и в венгерской переписи встречались такие ответы у более 10% опрошенных, что затрудняло подсчеты демографов.

Те, кто ответили о месте рождения - «СССР» (22%) могут быть выходцами как из России, так и из других республик, быть русскими, или представители других национальностей. Указавшие «из России» составили около 23% (или почти каждый четвертый), что в 2 раза выше результатов венгерской переписи и объясняется особенностями отбора мигрантов в русскоязычных сообществах для нашего опроса. Некоторые респонденты указывали «Россия» и конкретный регион (например, Татарстан). Три человека оказались мигрантами из Словакии, Румынии и даже Японии (рисунок 1).

Самоидентификация людей чаще всего осуществляется через язык. Большинство русскоговорящих членов сообществ объединяет знание русского языка. Так, на вопрос «К какому народу вы себя относите?» (таблица 2), доля ответов «к русским» была выше доли родившихся в России (56 к 29 человек или 43%, к 23%. Три человека написали (1 человек - «советский» - т.е. могли быть любой национальности СССР, 1 человек - «славянин» - это русский, украинец или белорус, и 1 человек «казак» - что может соответствовать русскому или украинцу).

К украинцам себя отнесли двое, хотя родившихся там было 10 человек; 18 человек

(14%) указало смешанную идентичность с первой венгерской (в сочетании с русскими или белорусами), но большее количество респондентов ответило «русский» в сочетании с другими этносами (армянами, татарами и т.д.).

Количество ответивших «венгр» совпадает с количеством ответов «родились в Венгрии» - 46 человек или 36%. Таким образом для части венгров, принявших участие в опросе, русский является также одним из родных языков. Родным для себя считают в нашем опросе русский язык более 42% опрошенных (таблица 3). Однако каждый пятый (25%) указывает, что у него есть еще другой родной язык, причем среди выбравших «и другой язык» большинство указали в анкетах русский язык. Есть те, кто не знает венгерский язык, но знают русский и английский. Тем не менее половина опрошенных считает венгерский родным, часто вместе с русским или другим языком народов бывшего СССР.

Полиэтничность членов русскоязычных сообществ подтверждается ответами на вопросы, связанными с владением языками и самоидентификацией. Так, русский язык считают для себя родным 54 респондента, а 37 - венгерский язык. При этом, однако, 36 опрошенных отметили, что для них есть два родных языка, которые они используют практически одинаково часто. В разных комбинациях это русский и венгерский, русский и другой язык, венгерский и другой язык.

Интересную информацию, с точки зрения распространенности русского языка и его использовании в быту, дает распределение ответов на вопросы: «На каком языке вы чаще всего разговариваете дома?». Оказалось, что одновременно на русском и венгерском языках дома общается практически равное число опрошенных - соответственно, 55 и 54 респондента. Таким образом можно сказать, что даже среди родившихся уже в Венгрии велико количество людей, которые активно используют русский в каждодневных практиках. Соответственно, мигранты должны пытаться найти друзей и круг общения сведи русскоязычного населения.

Каким же образом удовлетворяется эта потребность? На вопрос «Что на сегодняшний день для вас является основным источником информации о России?» большинство респондентов указали первыми источником информации «социальные сети» (рисунок 1). Хотя родившиеся уже в Венгрии составляли 37% опрошенных или больше, чем каждый третий, они участвуют в интернет- сообществах русскоязычных групп, активно общаются на русском языке или его изучают.

Среди ответов можно было указать несколько ответов. Ответ «социальные сети» (113 ответов); практически в два раза опережает другие виды общения как телевидение (62 ответа); деловые контакты (38 ответов); печатная пресса (25 ответов); друзья, родственниками, коллегами только 16 ответов, центры развития русского языка и культуры -13 ответов. Другое - 4.

Можно сделать вывод, что хождение русского языка имеет свое довольно обширное виртуальное пространств и намного превосходит официальные данные по русским и русскоязычным сообществам в венгерских переписях и других официальных документах. За все годы активного сотрудничества Венгрии и СССР в области образования, работы и военного союза (вольного или невольного), несмотря на замороженную миграцию из-за существования железного занавеса, существовали миграции между странами, в основном организованные правительствами обеих стран: учебные и трудовые поездки, а также воссоединение семей через брак (в основном женщин из СССР с венгерскими мужьями). После падения железного занавеса все виды поездок стали добровольными и активизировались не только этнические миграции, а также трудовые, семейные, образовательные.

Если дать современный социально-демографический портрет русскоязычного мигранта - это женщина около 50 лет (хотя в настоящее время миграционный поток молодеет) с высшим образованием, а основном приехавшая до развала СССР из России или других стран бывшего СССР, хорошо говорящая по-русски. Среди молодого поколения много тех, кто родился или вырос уже в Венгрии, либо в семьях наших соотечественников, либо в смешанных семьях.

Однако существует постоянный поток русскоязычного населения, направленный в Венгрию на протяжении более 100 лет, поэтому русскоязычные сообщества здесь могут достигать по численности более 100 тысяч человек, включая второе и третье поколение потомков мигрантов. В состав русскоговорящих сообществ в Венгрии входят не только этнические русские, но и представители других национальностей (венгры, белорусы, украинцы и другие, но, как правило, это представители постсоветских стран).

Члены русскоговорящих сообществ в Венгрии, в основном владеют венгерским языком, но и сохраняют русский, передавая его своим детям. Это важный потенциал для сохранения и укрепления связей между Россией и Венгрией.

Вопрос русского меньшинства в Венгрии

На фоне вышеописанной относительной многочисленности русскоязычных сообществ в Венгрии, в их рядах неоднократно обсуждался вопрос о получении статуса русского национального меньшинства на основании Закона о меньшинствах 1993 года, и Закона CLXXIX 2011 г. о правах национальностей. Основываясь на тех же законах, уже 13 этносов, проживающих в Венгрии, получили статус коренной этнической группы: украинцы, болгары, армяне, немцы, цыгане, сербы, хорваты, румыны, поляки, армяне, греки, словаки, и русины.

Русскоязычные инициативные группы уже несколько раз пытались получить этот статус, но неудачно. В начале 2000 годов проблема была собрать 1000 подписей граждан Венгрии. В 2018 году этот барьер был преодолен: семнадцать официально зарегистрированных региональных представителей Национальной избирательной комиссии по сбору подписей в поддержку образования русского национального меньшинства в Венгрии собрали более 1000 подписей, которые были проверены. Тем не менее ответ Венгерской Академии наук был отрицательным. Президент академии поручил Институту исследований меньшинств, а конкретно Центру социальных исследований Венгерской академии наук проанализировать ситуацию с русской диаспорой и на основании предоставленных ими аргументов выл сделан вывод, что русская община, проживающая в Венгрии, не полностью соответствует требованиям законодательства о признании ее национальности как коренной этнической группы.

Хотя Академией признается, что у русских, живущих в Венгрии, есть институты для сохранения языка и культуры, которые были частью коренной этнической группы как минимум на протяжении столетия, русская община, проживающая в Венгрии, не в полной мере соответствует правовым условиям признания национальности. 100-летний возраст русского этноса и его постоянное присутствие на протяжении как минимум столетия по мнению авторов обоснования трудно доказать. Ученые института исследования меньшинств считают, что присутствие русской диаспоры в 20 веке больше связано с различными волнами миграции. Поэтому Академия не рекомендовала объявлять русскую общину в Венгрии коренным этносом. С одной стороны, с миграционными волнами русских на территории Венгрии можно согласиться. С другой стороны, и венгры сами населили свою современную территорию миграцией нескольких племен, что тоже можно трактовать как волны (имея в виду приход каждого племени).

Под руководством Аттилы Папа были проанализированы все существующие на венгерском языке источники с начала XX века. Он отмечает, что свидетельством 100-летнего присутствия русской общины в Венгрии могут послужить данные переписи 1920 года, когда в Венгрии проживало 3777 мужчин и 1085 женщин русского происхождения, а к 1930 году их число изменилось до 2453 и 1798 соответственно. Всего в период с 1923 по 1936 год венгерские власти выдали русским беженцам около 4000 удостоверений личности. Также, Министерство внутренних дел Венгрии в мае 1928 года, указало, что в стране проживало более 4700 человек русского происхождения, однако в противовес современным тенденциям, только небольшое число их проживало в столице, которая хотя и считалась центром Русской общины, но большинство выходцев из России проживало в сельской местности. Они были или военнопленными или беженцами крестьянского или рабочего социального происхождения, и лишь небольшая часть могла считаться частью бывшей царской аристократической элиты.

Поскольку венгерскими учеными для анализа использовалась в основном венгероязычная литература, в то время как большое количество научной литературы по данной тематике существует на русском и на английском языках, эти работы в венгерский научный оборот не были введены, и это привело к отрицанию постоянного присутствия нескольких поколений русских в Венгрии неприрывно в течение длительного времени.

Таким образом, совокупность данных, полученных из нашего социологического и предыдущих исторических исследований, показывают, что вопрос «возраста» русского этноса и признания его коренным этническим меньшинством в Венгрии заслуживает как минимум дополнительного внимания со стороны научных институтов Венгрии и русскоязычной общины также. Нам кажется, что нужно активизировать усилия привлечения внимания к русскоязычной диаспоре венгерского общества и делать больше публикаций на венгерском языке и проводить различных совместных мероприятий.

Мы будем рады если наши читатели, прочитав эту статью, будут готовы дополнить образ членов русскоговорящих сообществ в Венгрии и расскажут нам о своем опыте интеграции в Венгрии. Это могут быть анонимные интервью для нас. Что позволит собрать более полные данные о присутствии русскоязычной общины в стране. В свою очередь, мы готовы продолжить рассказ о наших исследованиях публикациями о виртуальных социальных сетях, бизнесе и культурных интересах сообщества.

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