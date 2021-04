Венгерская культура в творчестве российского писателя

Венгерская культура

В детстве маленькая Маша с родителями каждое лето проводила в известном венгерском курортном городе, Шиофоке. Ей очень нравилось гулять по живописным местам города, встречать восход солнца на песчаном пляже уникального озера Балатон или у подножий величественных гор Баконь. Также Мария неоднократно посещала знаменитый музей Имре Кальмана (Kalman Imre Museum), посвящённый жизни и творчеству выдающегося шиофокского композитора. Она с большим интересом смотрела такие популярные оперетты венгерского гения, как «Сильва», «Баядера», «Принцесса цирка» и «Фиалка Монмартра». Любимой опереттой Марии стала «Принцесса цирка». Девочка с замиранием сердца следила за перипетиями персонажей невероятно запутанной любовной истории. Музыка Имре Кальмана настолько понравилась Марии, что родители, несмотря на всю серьёзность произведений, написанных для более взрослых слушателей, купили девочке плеер и кассету с записями композитора. Теперь всюду, где бы ни находилась Маша, с нею была частичка венгерской культуры. Переслушивая любимые композиции, девочка закрывала глаза, и перед её воображением возникали яркие истории со сказочными героями. Уже в столь юном возрасте Маша осознала, что тоже хочет подарить миру что-то прекрасное, создать свои произведения, которые также радовали и восхищали бы как детей, так и взрослых. Первым проявлением расцветающего творчества Марии становится поэзия, для которой, по большому счёту, не существует ни географических, ни возрастных преград.

Творческий путь

Обучаясь в начальных классах школы, Мария регулярно пишет небольшие стихотворения к различным праздникам и памятным датам. Таким образом девочка стремится через собственное творчество дарить радость и хорошее настроение своим родным, друзьям и одноклассникам. Ближе к подростковому возрасту тематика стихотворений постепенно начинает меняться. Мария всё чаще пишет любовную лирику, основанную в том числе и на личных переживаниях. Примерно в это же время свет увидел первый поэтический сборник Марии Юрковой. Весь его тираж девушка с радостью раздаривает своим друзьям и знакомым, искренне интересующимся её творчеством. Новый поворот в творчестве Марии происходит в 2010 году. Молодая поэтесса всерьёз увлекается написанием детских стихотворений. Поводом для этого становится рождение горячо любимого сына Виктора. Стихотворения из детского цикла внезапно обретают огромную популярность среди друзей Марии. Их многочисленные отзывы побуждают девушку издать новый поэтический сборник детей – «Овечкин сон». Книга была настолько тепло встречена читателями, что, вдохновлённая её успехом, Мария решается на довольно неожиданный творческий эксперимент – создание одноимённого мультфильма. В данном проекте она успешно дебютирует в качестве режиссёра и диктора. И в этот раз интуиция не подводит девушку – мультфильм за короткие сроки также обретает всенародную любовь и популярность. Появляются многочисленные предложения о творческом сотрудничестве от различных организаций.

В 2016 году Мария переезжает из Киева в Москву, где ей приходится заново погружаться в творческую среду. Однако переезд открывает новые возможности для дальнейшего становления автора. В сентябре 2018 года за особые достижения в сфере детской литературы Мария получает приглашение вступить в Союз писателей России (Union of Writers of Russia). Это не только содействует очередному творческому росту, дополнительной популяризации произведений, но и профессиональному признанию Марии среди современных писателей и поэтов России, СНГ и стран зарубежья.

Следующий шаг на пути творческого становления происходит в феврале 2020 года – Мария получает персональное приглашение на вступление в Союз писателей Северной Америки (WRITER’S UNION OF NORTH AMERICA). У истоков создания столь престижной организации стояли выдающиеся поэты – Римма Казакова и Евгений Евтушенко. Благодаря своей активной деятельности Союз писателей Северной Америки получил широкое признание и стал известен во всём мире. Мария Юркова становится Почётным членом Союза писателей Северной Америки, что способствует её международному признанию как популярного детского писателя.

Научная деятельность

Помимо литературного творчества Мария занимается и научной деятельностью. Внимательно проанализировав собственный опыт, который она получила и, будучи ребёнком, воспитывавшимся в соприкосновении с высоким искусством, и будучи любящей матерью, занимающейся собственным творчеством, Мария разрабатывает уникальные педагогические методики. В них автор подробно раскрывает возможности занятия творчеством при адаптации ребёнка в социуме через активное коммуницирование со сверстниками, педагогами и родителями. Ведь поэзия и искусство являются великой ценностью в жизни человечества, так как благодаря ним формирующаяся личность может почувствовать себя сопричастной к миру прекрасного и получает уникальную способность творить. Научные статьи Марии, посвящённые Технологии написания «стихов-воспитателей» для детей, методике социализации ребёнка через поэзию и методике развития индивидуализации ребенка через использование поэзии и искусства регулярно публикуются во многих научных журналах России и зарубежья.

Вместо заключения

Историю творческого и профессионального пути Марии Юрковой можно смело назвать – наглядной историей успеха. Её стихотворения, наполненные искренней любовью к ближним, вписали новую страницу в историю современной русской литературы. А разработка оригинальных методик оказала существенное влияние не только на дальнейшее развитие детской литературы, но и на современную педагогику. И ко всему этому имеет непосредственное отношение венгерская культура, так как именно творчество Имре Кальмана произвело столь глубокое впечатление на маленькую Машу, повлияв на историю успеха будущего поэта и писателя.

Петер Вицаи, член Союза писателей Северной Америки, Венгрии и Москвы