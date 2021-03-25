Есть на свете люди, жизнеописание которых похоже на рассказ не об одном человеке, а как минимум о десяти. Словно в сутках у них 25 часов, энергии хватит на отряд бойскаутов, независимо от их настоящей возрастной категории. Один из этого редкого племени жизнелюбов (условие обязательное) 30 лет живет в Будапеште. Русский художник венгерского происхождения. Так он сам себя называет. А еще он спортсмен, отличный организатор, говорит свободно на нескольких языках, обладает энциклопедическими знаниями, в казалось бы, совершенно неожиданных для его профессии областях. Шандор Роберт Матьяшевич Зихерман.

Родился Шандор Зихерман в Ужгороде. Детство провел в Берегово. Вообще-то, в школе он мечтал только о спортивных победах. И в 14 лет стал чемпионом по классической борьбе среди юниоров. И еще Шандор всегда рисовал. Просто потому, что это ему это нравилось. «А с красками то я знаком с пеленок, отец был маляром», - добавляет Шандор, рассказывая, как он вместо спортивной карьеры выбрал палитру. Скорей всего мы сейчас знали бы чемпиона каких-либо олимпийских игр Шандора Зихермана, если бы не ужгородский художник Йосиф Бокшай, обративший внимание на рисунки талантливого мальчишки. Буквально за руку он отвел Шандора в Ужгородское художественное училище. После армии (отслужил ее венгерский парень из Закарпатья на Дону и в Каракумах, в Туркестане) Шандор поступил во Львовский институт прикладного искусства. Через год перевелся в Ленинград. Закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.М. Мухиной на отделении монументальная живопись. После окончания МУХИ он спокойно мог остаться в городе на Неве - и прописка была, и предложения по работе, но ему хотелось не просчитанной благоустроенности, а чего-то совершенно нового, неизвестного! Романтика открытий, освоение непредсказуемых горизонтов - известная «болезнь» первооткрывателей по духовной сути своей. К которым, безусловно, относится неутомимый путешественник за свежими впечатлениями на векторе жизни Шандор Зихерман.

Он уехал из Ленинграда в далекую Пермь, где сходу организовал выставку молодых художников. Делал плакаты, выполнял росписи, настенные рельефы, проектировал интерьеры общественных зданий, создавал театральные декорации. Затем в его рабочей биографии на смену уральскому городу пришли Львов, Элиста, Юрмала, Самара, Тольятти.

На праздновании Старого Нового года в самарской актерской компании Шандор оказался за столом рядом с очаровательной актрисой Зинаидой. Он пригласил ее на танец. Шандор уже был разведен, а вот ди-джеем на вечере был муж Зинаиды. Тот, явно зная, что делает, включил рок н-ролл нон-стоп. Даже артисты балета вскоре сошли с безумного марафона, а Шандор и Зинаида выдержали! Пока они танцевали Шандор понял, что перед ним именно та женщина, с которой ему будет нескучно прожить всю оставшуюся жизнь. Они встретились в следующий раз через две недели после развода Зинаиды. С тех пор не расстаются.

В Тольятти, благодаря Шандору Зихерману появилось на свет самостоятельное отделение Союза художников (до этого они существовали только в Москве и Ленинграде) и первые художественно-производственные мастерские. Вместе с музыкантом Вячеславом Сафоновым и своей супругой актрисой Зинаидой Соколовой-Зихерман он организовал Среднюю художественную школу. Неожиданное заведение для рабочего города. Спектр предметов был очень широкий. Кроме общеобразовательных дисциплин школьники осваивали еще и серьезную культурную платформу от вокала до станковой живописи и истории искусств. Детям учиться очень нравилось, они не хотели после занятий уходить домой. Редкое явление для любого учебного заведения. Многие выпускники тольяттинской школы искусств поступили в лучшие художественные вузы страны, пройдя по конкурсу «на ура».

Художник Шандор Зихерман в творческих командировках объездил практически весь Советский Союз: Крым, Урал, Средняя Азия, Калмыкия, Прибалтика... Этюды, наброски, десятки законченных произведений. Работал в жанре графики и станковой живописи по заказам и для себя. А монументально-декоративные панно, фрески, гобелены, созданные венгерским мастером по сей день украшают многие здания в России. Еще в его творческом багаже широко представлена скульптура: от монументальной, доминирующей на улицах и площадях городов бывшего СССР до мелкой бронзовой пластики, украшающей собрания коллекционеров.

Именно Шандор Зихерман организовал первый в России симпозиум скульпторов по камню. Плюс он занимается керамикой, а его бронзовые медали были представлены на Всемирной выставке в Будапеште в 1977 году. Они выгодно отличаются от того, что было известно в этой области раньше.

Взяв за отправной момент старые традиции искусства медальеров и используя их как основу основ, Шандор Зихерман нашел свой индивидуальный стиль. Историки искусств писали, что именно этот мастер смог возродить утерянное в 20-е годы искусство авторской медали. Вместо привычных скучных штамповок монетных дворов СССР зрители наконец-то увидели настоящие произведения. Шандор всегда сам отливает и чеканит свои медали.

В 1989 Шандора Зихермана пригласили в Будапешт сделать персональную выставку. Предложение показалось заманчивым. Решили поехать семьей. Но выставка не состоялась. Украли огромное собрание картин, созданных художником за 40 лет. Так что начало жизни семьи Зихерман в новых координатах, в чужой стране оказалось весьма напряженным. Но они, конечно же, справились! Зинаида Соколова-Зихерман в Будапеште основала одну из первых в Европе Русских театральных студий. А Шандор Зихерман действительно умеет работать сутки за двое. Какие-то картины он вскоре восстановил по памяти, написал множество новых произведений. Одна за другой пошли выставки. И не только в Венгрии. Германия, Великобритания, Дания, Болгария, Португалия, Бельгия, Франция...

Живопись Шандора Зихермана похожа на увлекательную повесть, где неожиданные повороты сюжета удивляют нас буквально на каждой странице. Казалось бы, язык и живописи и графики мастера взят им из разных течений существующих в мировой истории. Взаимоисключающие стилевые направления проникают по загадочной воле автора из одного временного калейдоскопа стилей, созданного художниками за столетия, в другое. На холсте у Шандора Зихермана рождается нечто абсолютно новое, непредсказуемое, удивительно гармоничное. География цветовой палитры у автора также многогранная: от ясных красок знойного лета Средней Азии, синевы Черного моря в Гурзуфе до умеренно благородных оттенков венгерского неба, на фоне которого так естественно проступает архитектурная графичность древних соборов и силуэтов очень европейских городов. И еще он пишет такие же разноликие по стилю и манере письма портреты. Друзей, родных, просто знакомых. К каждому портрету мастер подбирает отдельный изобразительный язык. Наверно это правильно. Ведь одинаковых людей нет. У любого из нас свой характер, судьба. Портретируемый заслуживает отдельного, индивидуального изобразительного «отражения»...

Произведения Шандора Зихермана находятся в музеях России, Венгрии, Германии, в частных собраниях.

В прошлом 2020 году и в Будапеште, и в России готовились достойно и очень широко отметить юбилей мастера 6 апреля. Увы, пандемия уже началась, все пришлось отменить. Да и сейчас в день рождения отличного художника и замечательного человека Шандора Зихермана поздравить его мы можем только «на удаленке».

Здоровья, удачи! И творческих успехов мастеру, произведения которого столько лет приносят его поклонникам редкое удовольствие от встречи с живым, умным, жизнеутверждающим искусством!

Екатерина ВЕРЕШ