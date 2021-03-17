«Первые цветы пустыни», или Инструкция для поста от древних монахов.



Аскетические практики стали распространяться среди христиан уже в I-II веках, но почитали святыми во времена гонений верующих, пострадавших за Христа. При этом они также могли быть аскетами, уходящими от мира и бравшими на себя обет безбрачия, только прославлялись именно за свой мученический подвиг. С прекращением гонений на Церковь возник новый образ святости. Подвижником, который положил начало почитанию преподобных, искавших спасение через отшельничество, пост, молитву и борьбу со страстями, считается Антоний Великий. Он один из тех, с кого начинается история христианского монашества. Иногда его называют «первым цветком пустыни». Его затворничество послужило примером другим подвижникам, пожелавшим отречься от мирских благ и суеты и посвятить свою жизнь общению с Богом.

О некоторых из древних святых мы сегодня знаем достаточно много, о других можем судить только по кратким упоминаниям в патериках - сборниках историй из жизни монахов и их высказываний. Это увлекательное и полезное чтение позволяет увидеть их образ жизни не только как сверхъестественное явление (многие из них существовали в очень сложных условиях, почти не спали, принимали пищу и даже воду раз в несколько дней, но с Божьей помощью сохраняли силу и тела, и духа), но и как потрясающий пример умения честно посмотреть на себя и свои грехи и в то же время милосердно отнестись к немощам ближнего.

Например, в древнейшем сборнике изречений святых отцов приводится такая история: «Авва Иосиф спросил авву Пимена: скажи, как мне сделаться монахом? - Старец отвечал: если хочешь покоя, и здесь и в будущем веке, то при всяком деле говори: кто я? И никого не осуждай».

Из таких маленьких фрагментов складывались представления о спасительном пути к Богу, повлиявшие на дальнейшее развитие не только монашества, но и представлений о христианских добродетелях в целом. Советы древних подвижников могут служить своего рода инструкцией тем, кто вступает сейчас в Великий пост.

«Как спастись?» - довольно часто спрашивают одни монахи у более опытных старцев. Преподобный Иеракс отвечает: «Сиди в келии своей. Если голоден, ешь. Если жаждешь, пей. Но не злословь никого, и спасешься». А другой древний подвижник говорит, плетя веревку, и не отрываясь от дела: «Вот, как видишь».

Простота этих наставлений поражает: не нужно делать ничего фантастического, из ряда вон выходящего - молись, постись, делай свое дело, следи за собой и не обижай ближних. Но, оказывается, бывает очень сложно привнести эти правила в свою жизнь… Этому тоже было объяснение у преподобных старцев: «Мы потому не преуспеваем, что не узнали своей меры и не имеем терпения в деле, к которому приступаем, но без труда хотим стяжать добродетель».

Как любой человек, подвижники встречались с искушениями - часто куда более жесткими, чем люди в миру. И в борьбе с соблазнами они иногда были очень изобретательны. Так, согласно древнему патерику, два аввы - Феодорит и Лукия Еннатские, пребывавшие в глубоком затворе, в течение 50 лет «смеялись над своими помыслами, говоря: после сей зимы перейдем отселе. Когда же наступало лето, говорили: по прошествии этого лета мы уйдем отсюда. Так делали эти незабвенные отцы во все время своей жизни».

Так и современный христианин может попробовать хотя бы на время Великого поста «обмануть» свои дурные привычки и страсти, а там, возможно, отказ от них войдет в обыкновение.