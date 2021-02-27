Кечкемет - музей на открытом воздухе

Пуста, Великая венгерская равнина... Бескрайняя степь на востоке страны. И еще - это очень романтичная картина с национальным акцентом, описанная поэтами и художниками позапрошлого столетия, и оставшаяся в венгерском сознании навсегда. Горизонтальные переливы степной палитры перечеркнуты вдали силуэтами ковбоев в необычных шляпах, рядом с ними вытянуты кружева огромных арф. Приблизившись, путешественник видит, что «музыкальные инструменты» - просто роскошные рога их подопечных серо-жемчужных коров. Миражи, безлюдность, спокойствие, действительно звенящая тишина. Все это и сейчас можно найти, отправившись в Пусту.

Но не только. На самом деле, во вневременном кажущемся безлюдии Пусты есть и хутора и поселки и города. Например, Кечкемет, первое упоминание о котором, как о городе относится к 1348 году. Происхождение необычного названия объясняет сразу десяток легенд. Самая популярная рассказывает, что в 13 веке здесь был монастырь и настоятель его обещал каждому, кто примет христианство, в подарок козу - «кечке» по-венгерски. Во время длительной турецкой оккупации Кечкемет почти не пострадал в отличии от других городов страны. Граждане Кечкемета обязались платить дань турецкому паше напрямую, за что он взял их город под свое покровительство. Даже разрешил построить христианский храм! Но, конечно, основное строительство развернулось здесь уже после освобождения от османов. Монастыри, церкви, симпатичные дома горожан. В конце 19 - начале 20 столетия на окраине Кечкемета появилась колония художников. Возможно именно поэтому в Кечкемете лучше всего проявил себя модный тогда архитектурный стиль сецессион. В разных странах это направление в искусстве называют по-разному. Во Франции - ар нуво, в России модерн, в бывшей Австро-Венгрии - сецессион. Так Кечкемет превратился в столицу венгерского сецессиона. И абрикосовой палинки - самого «венгерского» напитка. Весной вокруг города цветут тысячи абрикосовых садов.

На стене железнодорожного вокзала мемориальная табличка: «В Кечкемете родился один из самых известных композиторов страны». Неожиданно. Оказывается на месте здания вокзала стоял дом, в котором появился на свет Золтан Кодай. Небольшой парк, за ним широкий короткий проспект Ракоци - местные Елисейские поля. Ровная застройка, в которой уже появляются вкрапления сецессиона. Но наиболее известное, бросающееся в глаза произведение венгерского модерна - Дворец Цифра (украшенный, нарядный) находится в конце улицы. В обрамлении плавных линий ар нуво сверкают как драгоценные камни панно жолнайской майолики. Рисунок и цвета их повторяют известнейшие национальные кружева Мезокёвеш. Ярко, сочно, вполне народно и при этом аристократично. Автор - Дюла Партош, талантливый ученик отца основателя венгерского стиля Эдена Лехнера. Сейчас здесь разместили собрание Художественной галереи Кечкемета. Напротив, через проспект - белое ажурное здание бывшей Синагоги в мавританском стиле. После Второй мировой войны от еврейской общины города не осталось никого. В Синагоге теперь Дом науки и техники. Дворец Цифра и Синагога похожи на символические ворота в исторический центр. Совершенно неожиданный, таких, кажется, нигде в Европе нет. Основной набор памятников истории и архитектуры города, начиная с 14 столетия, раскрывается перед вами сразу, как только вы выходите на огромную площадь. Точнее три площади переходящие одна в другую: Сабадшаг, Кошут Лайош, Деак Ференц. Слева - Кальвинистский колледж. Это даже не дом, а целая страна. Мини-Трансильвания. Стиль модерн с безудержным использованием трансильванских мотивов. Сразу за ним находится старейшее сооружение Кечкемета - бывший монастырь францисканцев, действующий с 14 столетия по сей день - храм Святого Николая. Средневековая часть выходит прямо на площадь. Внутри замечательная живопись, витражи. В монастырских стенах устроился Педагогический музыкальный институт имени Золтана Кодая и небольшая экспозиция, посвященная замечательному музыканту и педагогу. Почти в центре трехчастной площади возвышается Кальвинистская Церковь. Это ее построили по велению турецкого паши. Католики и протестанты долго молились вместе во время турецкой эры в Церкви Св. Николая. Но потом все же посорились. Так что перед вами - мудрое решение турецкого «Соломона». Рядом Большой собор. Появился он уже после турок в 18 веке. И он правда самый большой в городе со своей 73-метровой колокольней. Между тремя храмами - внушительное здание Городской ратуши, французский неоренессанс с многочисленными вставками сецессиона. Архитекторы Эден Лехнер и Дюла Партош. Это одна из первых попыток Эдена Лехнера найти национальный стиль. До этого он лет десять жил во Франции. Так что стилевой переход вполне понятен. В Церемониальном зале Ратуши потрясающие витражи Микши Рота и фрески Берталана Секейа, посвященные знаковым событиям в истории Венгрии. А еще на фасаде Ратуши знаменитые на всю страну часы: 37 колоколов исполняют отрывки из произведений Золтана Кодая, Ференца Эркеля и Бетховена три раза в день. Неподалеку виднеется изысканный Драматический театр. Назван он в честь еще одного знаменитого гражданина города - драматурга Йожефа Катона, по его произведению поставили первую венгерскую оперу Банк Бан. Он и родился и умер в Кечкемете от разрыва сердца прямо на площади перед Ратушей. Перед главным фасадом необарочной постройки театра стоит барокко настоящее - чумной столб-памятник Святой Троице, установленный в 18 столетии после окончания страшной эпидемии.

По Кечкемкту интересно гулять кругами, словно повторяя городскую планировку, создаваемую веками. Каждый поворот улицы, переулка - маленькое открытие. Изысканный сецессион в городских постройках встречается довольно часто. Это и правда столица венгерского модерна. А еще есть здесь Греческая церковь 18 века, Лютеранская чуть моложе православной, очень грамотно вписанные в старый город современные жилые дома, необычные музеи: Наивного искусства, Истории медицины и фармакологии, Собрание эмалей, Музей музыкальных инструментов, Фотографии и так далее. Музеи, увы, пока закрыты. Как и местные термы и дегустация палинки на известном заводе «Цвак». Но ведь сам город похож на музей на открытом воздухе! Добро пожаловать в Кечкемет!

Екатерина ВЕРЕШ