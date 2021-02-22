Почему Сретенье - молодежный праздник?

Сретенье - праздник, завершающий Рождественский цикл года. В этот день верующие вспоминают, как на сороковой после Рождества день Дева Мария и праведный Иосиф принесли Младенца Христа в Иерусалимский храм, где его ожидали старец Симеон и пророчица Анна. Так произошла встреча Ветхого и Нового заветов. В то же время у праздника есть и более узкий смысл - ведь у каждого верующего когда-то произошла своя, личная встреча со Христом. Кроме того, так сложилось, что в день Сретения свой день отмечает и православная молодежь во многих странах мира. Кто и когда придумал этот праздник?

Идея объединения православной молодежи мира возникла и обсуждалась еще в 1930 году на христианской конференции в Фессалониках. Вновь об этом заговорили уже после Второй мировой войны, а реализовалась идея только в 1953 году - во Франции было создано Всемирное братство православной молодежи «Синдесмос». Это греческое слово использует апостол Павел в Послании к Ефесянам, призывая христиан «стараться сохранять единство духа в союзе мира». Епископ Василий (Родзянко) так вспоминал о том, как оно возникло в качестве названия на первом общем собрании членов братства. «Несколько дней мы не могли придти к общему соглашению, и вдруг молодой греческий богослов Никос Ниссиотис радостно воскликнул «Синдесмос!», и мы все ответили «Ура!».

Таким образом, у истоков союза молодежи стояли русские эмигранты и греки, но уже через год в общем собрании участвовали делегаты из 6 стран, а с каждым годом география все больше расширялась. Примечательно, что Русская Православная Церковь только в 1971 году присоединилась к «Синдесмосу». На Ассамблею братства в Бостон из России приехал тогда молодой иеромонах Кирилл (Гундяев). Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) вручил ему два письма, адресованных президенту организации. «В одном письме говорилось о том, что Русская Православная Церковь принимает решение вступить в «Синдесмос», в другом - что такое решение откладывается, - вспоминал позднее будущий Патриарх. - И он (митрополит Никодим. - Прим. ред.) сказал мне: «Ты обязан будешь принять решение, какое письмо отдать президенту, принимая во внимание очень сложную политическую ситуацию в нашей стране и трудную ситуацию в Церкви». Верующим, живущим в СССР, в то время было непросто, и присоединение к международному союзу могло помочь «оживить и вдохновить православное молодежное движение» в стране. Будущий Патриарх выбрал письмо, в котором говорилось, что русские духовные школы вступают в «Синдесмос».

А при чем здесь Сретение? Справедливый вопрос, тем более что изначально, в первом Уставе организации, предлагалось «сообща праздновать в каждой стране день Торжества православия и считать этот день праздником православной молодежи». Перенести праздник на Сретение предложили в 1992 году, на XIV Ассамблее «Синдемоса», которая, кстати, состоялась в Москве. Уже на протяжении нескольких десятилетий в разных странах мира в февральские дни проходят мероприятия, подчеркивающие, что единство православной молодежи не зависит от географического положения и этнической принадлежности.

Официальное обоснование выбора даты звучало так: «Младенец Христос исполняет закон и пророчества. Святые Симеон и Анна показывают нам путь принятия Его... Царство Божие близ нас, оно явлено в Богочеловеческой природе Христа, обновляющего и омолаживающего каждый день нашу жизнь. Это то, чем призвано быть Движение православной молодежи: приглашение встретить Бога и быть изменённым этой встречей».