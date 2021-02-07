Февраль - праздник очищения

Февраль - месяц всегда необычный, но кроме этого к четырем планетам в Водолее присоединяется Венера до 26 февраля. Водолейский Меркурий еще в конце января успел зайти в петлю и только 21 февраля станет директным, это означает, что водолейский стеллиум планет в напряженных аспектах к троице Марс - Лилит - Уран будет очень мощно себя проявлять в беспокойстве масс, в сбоях экономики, неуправляемости техники и техногенных катастрофах. Если в прошлом году мятежность масс была сконцентрирована против действий власти, то в этом году энергии Водолея и Тельца имеют силу свержения неугодного режима. Фиксированные знаки (4 апокрифических животных Библии) - Телец, Водолей (человек), Орел (ипостась Скорпиона) и Лев - всегда играли ключевую роль в событиях мировой важности. Рожденные в феврале 2021 года будут яркими личностями. Рожденным со стеллиумом в Водолее будет неспокойно, если они не будут развиваться духовно. Их персонажи сплавляют разнородные свойства, и гениальность может проявляться уже в детские годы ясновидением, скоростным чтением, индиго-свойствами - это поколение так называемой шестой расы (по словам Е. П. Блаватской).

Исходя из личных гороскопов, стеллиумный человек связан с определенным моментом жизни, когда он может за сравнительно короткий срок реализовать всю накопленную энергию. В его жизни наступает звездный час. За очень малый отрезок времени он как бы проживает маленькую жизнь, а затем снова следует период накопления, когда ничего не происходит. На таком пике он должен успеть реализоваться, иначе следующего пика придется ждать очень долго. Время реализации может быть совершенно различным, пример - В. И. Ленин (стеллиумный Телец).

4-5 февраля прохождение Луны по Скорпиону очень болезненно включает старые наболевшие вопросы или триггер срабатывает в плане криминальных событий.

11 февраля наступает новолуние и точное соединение Венеры с Юпитером. С новолунием, а вернее уже 12 февраля, в китайской традиции начинается год Быка. 6 планет в Водолее, включая ретро-Меркурий, отлично характеризуют начавшийся год как год целеустремленности к новой водолейский эпохе, стремлению к новым условиям жизни в цифровой окантовке и виртуальной реальности, в природной активности просыпаются вулканы и ураганы, земля входит в конфронтацию с технологиями, изменение климата уже дает о себе знать резкой сменой температур, торнадо и другими проявлениями природы. Она бунтует. Много иррационального и нелогичного, много непредсказуемости и неожиданности.

17-18 февраля растущая Луна в Тельце хороша для начала всяких посевных (на подоконнике), но соединение с Лилит, Марсом и Ураном может спровоцировать различные «спецэффекты»: сформировавшийся тауквадрат к водолейской Венере может дать любовный разрыв или семейный скандал из-за банального упрямства, гормональные проблемы.

19 февраля светило переходит в Рыбы, призывая к милосердию. Смещение солнечной активности в Рыбы символизирует затухание острых социальных проблем, вернее, они переходят в фазу тайных манипуляций и отвлекания масс от протестов различными методами внушения, начиная от различных теорий мирового порядка до религиозных доктрин.

21 февраля Меркурий переходит в директную фазу, призывая к благоразумию.

26 февраля Венера входит в знак Рыб, усиливая пространство энергиями любви. Три планеты в Рыбах: Солнце - Венера - Нептун, вполне реально могут увести человечество в мир грез и иллюзий.

27 февраля полнолуние в Деве (диеты и экадаши), проблемы с кишечником.

ОВЕН

Символический дом друзей насыщен планетами, и ретроградный Меркурий присылает старых добрых знакомых и возлюбленных. Три планеты в Тельце предполагают неожиданные финансовые траты, но на ретро-Меркурии до 21 февраля не стоит вкладываться серьезно и по-крупному. В последнюю неделю месяца можно отвести душу и покутить.

ТЕЛЕЦ

Парад планет в Водолее вызывает дух противоречия у Тельцов, они вдруг становятся несговорчивыми и упрямыми, вступают в конфликт с начальниками, родителями, даже с теми, кто их «кормит». Поэтому в феврале не следует махать красной тряпкой перед их носом. С 19 февраля светило перемещается в символический дом друзей, что явно скрашивает жизнь Тельцов.

БЛИЗНЕЦЫ

Управляющая планета Близнецов находится в ретродвижении до 21 февраля, указывая на то, что некоторые дела, связанные с делами вдалеке от дома, немного тормозятся. Но парад планет в Водолее все-таки гармонично рисует радужное будущее. С 19 февраля активно включается профессиональная деятельность - много встреч, договоров, документов и планов.

РАК

Деньги партнеров, ссуды и страховки, это также время риска и хирургических вмешательств, февраль до 19-го может быть стрессовым, но фантастическим. Раки станут свидетелями лихо закрученных сюжетов. Последняя декада февраля приглашает в путешествия и расширение знаний - горизонты открываются, маня своей красотой, впечатлениями и знакомствами.

ЛЕВ

Судя по событиям февраля, Львы станут героями пьесы под названием «Жизнь», иногда будет казаться, что все слишком театрально и неестественно. Львы умеют брать накал страстей на себя, и в феврале публичные выступления и дебаты с партнерами лишь усилят уверенность в своих талантах и возможностях.

ДЕВА

Скопление планет в Водолее может лишь указывать на то, что Девам предстоит рутинная деятельность с моментами риска и неожиданностями, особенно дел, связанных с зарубежьем или партнерами издалека. Пожилым Девам следует поберечь здоровье, пройти профилактический осмотр. С 19 февраля императивы Солнца приводят Дев к публике и партнерам.

ВЕСЫ

Молодым Весам февраль сулит яркие, взрывные моменты любви и творчества. Тем, у кого есть дети, придется сконцентрировать на них внимание и усилить заботу. Очень значимый период, возможно, и в решении любовно-семейных перспектив. Кстати, на ретро-Меркурии всплывут старинные связи из прошлого, нарисуются знакомые из «прошлой жизни», способные скрасить жизнь сегодняшнюю.

СКОРПИОН

Дом Скорпиона в феврале можно назвать «переделкино», внимание будет сосредоточено на недвижимости, декорировании и перестраивании. Есть вероятность того, что неожиданно нагрянет кто-то из родственников. Прохождение Марса по Тельцу, который практически рядом с Ураном, может вызывать на некоторые конфликты с партнерами или друзьями.

СТРЕЛЕЦ

На Стрельцов наваливается огромное количество информации, которую следует переработать и подать уже в адаптированном виде. Водителям надо быть внимательней на дорогах. Родственники и соседи играют немаловажную роль в этом странном месяце, еще Стрельцы заметят повышенный интерес к себе от окружающих и даже мимо проходящих людей, виной тому будет Водолейская Венера.

КОЗЕРОГ

Весьма финансовый месяц, и хотя ретроградный Меркурий не приветствует крупных сделок и может накосячить, тем не менее именно он может вернуть старый долг Козерогам. Траты, впрочем, также вероятны из-за напряженных аспектов крупных планет Сатурна и Урана, ну, в общем, маститым Козерогам, таким как Макрон, к тратам не привыкать, а вот молодым и неопытным следует держать нос по ветру.

ВОДОЛЕЙ

Пришло время Водолеев, и тут уж они покажут себя во всей красе: будем надеяться, что многие из них благородны и гениальны, как их описывают многочисленные книжки по астрологии. Но Венера в их знаке действительно придаст им массу шарма. Наступает время оригинальных решений и попытки привести мир к новым идеям. Будут смелые попытки освоить дальние страны.

РЫБЫ

Рыбы любят загадки и глубину, в феврале много запутанных ребусов и иррационального, что, конечно, отодвинет в сторону зимнюю депрессию. Окружающий мир будет казаться фантастическим фильмом, но с 19 февраля Солнце переходит в знак Рыб и вернет Рыб в реальность - наступит желание сделать что-то серьезное, долгоиграющее.