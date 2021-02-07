Путь исповедников

7 февраля - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. РПЦЗ они были прославлены в 1981 году, в России - на десять лет позже. В этот же день Церковь совершает молитвенное поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.



7 февраля (25 января по ст. ст.) 1918 года в Киево-Печерской Лавре был убит митрополит Владимир (Богоявленский). Имя Киевского митрополита было одним из, но не самым первым в списке священников и верующих, убитых в разгар революционной борьбы «за светлое будущее». Его гибель стала первой широко известной. День поминовения «всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников» в ближайшее ко дню гибели митрополита Владимира воскресенье Поместным Собором был установлен в апреле 1918 года, то есть еще до убийства царской семьи, находящейся теперь в центре композиции на иконе Собора новомучеников и исповедников.

Зимой 18-го года Киево-Печерская лавра была занята красным гарнизоном, на колокольне были размещены пулеметы, повсюду хозяйничали красногвардейцы. В день убийства неизвестные дважды приходили к митрополиту: днем они провели «обыск» в кабинете, изорвали штыками императорские портреты, висевшие на стене, и забрали из сейфа золотую медаль; вечером вновь явилась вооруженная группа и увела владыку. Его тело с множественными ранами - пулевыми и ножевыми - было обнаружено утром следующего дня неподалеку от монастыря. Преступники забрали все, что представляло для них хоть какую-то ценность: от креста на клобуке и золотых часов до галош и теплых носков.

Имена убийц, действовавших с особой жестокостью, так и остались неизвестны. Но все комиссии, занимавшиеся расследованием, предполагали, что среди причастных вполне могли быть и духовенство, и монахи. Всюду происходящее умопомрачение проникало и в церковную жизнь. И каждый оказывался перед выбором - как жить дальше? Согласно свидетельствам современников, к митрополиту и до этого уже приходили некоторые насельники монастыря со своими требованиями и вели себя грубо. А через полгода, летом 1918 года, был арестован келейник владыки Владимира, пытавшийся вместе с сообщницей сбывать личные вещи священномученика, оставшиеся в лавре.

Возможно, митрополит Владимир был убит не столько из-за ненависти к христианской вере, сколько из-за жажды наживы. И убийцами его стали не идейные большевики, а почувствовавшие вкус вседозволенности беспредельщики. Легенда гласит, что рука священника так и застыла в благословляющем жесте. Вероятно, в последнее мгновение своей жизни он молился о прощении своих убийц. Одному Богу теперь известно это… Как и то, о чем думали и за что именно были убиты еще тысячи новомучеников, в том числе имена которых мало или вовсе незнакомы нам… Но очевидно, что все они, оказавшись перед выбором, не пошли по пути соглашательства, а остались верны своим убеждениям и поступали по совести и по заповедям.

Вот лишь несколько примеров.

Уральским Афоном называют Свято-Николаевский Белогорский монастырь, основанный и выстроенный на рубеже ХIХ-ХХ веков примерно в 100 км от Перми. На Белой горе в 1891 году был установлен памятный крест в память о спасении Цесаревича Николая во время нападения на него в Японии. Летом 1917 года торжественно, при огромном скоплении паломников был также в память о японских событиях освящен величественный Крестовоздвиженский храм. А через год, уже после гибели царственных страстотерпцев, игумен Белогорского монастыря архимандрит Варлаам (Коноплёв) был брошен в Каму, а следом в течение нескольких месяцев были расстреляны и замучены десятки монахов и послушников. Убийцы скрыли следы своих преступлений, и от мучеников сейчас не осталось даже тел. Все, что мы знаем - это только имена некоторых из них…

Некая девица Анастасия 15 марта 1922 года утром шла на фабрику мимо Воскресенского собора города Шуя. Увидев местных жителей, выступавших против изъятия церковных ценностей (нужно отметить, что люди не отказывались пожертвовать часть церковного имущества в пользу голодающих, но выступали против разграбления и осквернения святынь), женщина остановилась и поднялась вместе с другими верующими на ступени храма. Там она и была убита, когда красноармейцами была открыта беспорядочная стрельба по людям. И хотя мы ничего не знаем об этой женщине, она почитается в Соборе шуйских святых вместе с еще несколькими убитыми в тот день и расстрелянными позднее прихожанами и священникам храма.

Весной 1942 года прямо в Акмолинском лагере (Карлаг) была повторно арестована и осуждена по обвинению в контрреволюционной деятельности и религиозной пропаганде монахиня Евдокия (Андрианова). Вместе с ней по делу проходили еще 11 женщин. Одна из них была приговорена к еще 10 годам лагерей, и дальнейшая ее судьба неизвестна. Остальные были расстреляны. Их вина была в том, что в тяжелейших лагерных условиях, вырабатывая норму, как гласят характеристики, «на 114 процентов», они находили радость в Боге…

В списке новомучеников и исповедников Российских на сегодняшний день почти 2000 имен. Это лишь малая часть пострадавших за веру. Сколько их, чьи трагические судьбы навсегда останутся тайной для потомков? Но никто из них, забытых на земле, не забыт на Небе. А нам, живущим здесь и сейчас, в память об их известных и неизвестных подвигах следует стараться направлять свою жизнь по проложенному ими пути верности, любви и правды.