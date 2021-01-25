Город на водах

Ни Хевиз, ни балатонские или дунайские города не получили такое почетное звание в Венгрии. Так здесь называют только Тату, которая вообще-то расположена далеко и от «венгерского моря» и от главной реки Европы. В 60 километрах от столицы, на территории средневекового поселения находится грандиозный водный комплекс, состоящий из родников, рек, озер, каналов, шлюзов. В уникальное творение природы и рук человеческих многовековая история Таты органично вписала набор архитектурных памятников.

Главная достопримечательность Таты - Замок на берегу озера Ёрег (Старого). Построил его на месте небольшого укрепления Император Священной Римской Империи Сигизмунд в 14 веке. Неподалеку от королевской резиденции вскоре вырос город. Спасаясь от эпидемии чумы, сюда бежал из Буды король Уласло. Правитель Венгрии даже провел в городке под Замком в 1510 году Национальную Ассамблею. В середине 16 столетия суровый Замок перестроили в благородном стиле итальянского ренессанса по приказу блестящего короля Матяша, обожавшего все итальянское. В Охотничий Замок в Тате лучший правитель Венгрии приглашал итальянских епископов, поэтов, художников. Они оставили на память потомкам немало хвалебных описаний замка, прекрасного озера Ёрег и на его берегах великолепного леса, полного дичи. За 150 лет турецкой оккупации Тата и Товарош (рядом было два города в старину) пришли в запустение. Замок частично разрушили, Старое озеро превратилось в болото. Возрождение Таты началось в 18 столетии, когда места эти приобрел Главный судья страны граф Иосиф Эстерхази. Рядом с отреставрированным Замком граф выстроил более удобный для жизни импозантный дворец. Болота осушили по личному распоряжению кайзерин Марии Терезии. Вот тогда и появился на свет знаменитый водный комплекс, созданный гениальным инженером Самуэлем Маковинь. Немецкие поселенцы прибывшие в Тату по меркантильно-экономической программе Габсбургов после освобождения Венгрии от турок, построили вокруг озера 19 водяных мельниц. Вода не только молола зерно, на специальных вальках в воде растягивали шерсть. В Тате и Товароше производили отличные шерстяные изделия. Семья Эстерхази не остановилась на постройке личного дворца. По проекту главного архитектора Якоба Феллнера и его коллег вскоре в центре Таты появились барочные изюминки - солидный Главный собор, двухэтажные дома горожан. А гору Кальвария украсила изящная часовня. На холмах над озером построили грандиозный комплекс Монастыря ордена пиаристов и гимназию, в центре Товароша Якоб Феллнер возвел Монастырь Капуцинов и приходскую церковь. В конце 18 столетия чуть в стороне рядом с озером Чеке по приказу Эстерхази разбили роскошный Английский парк со всем положенным набором: Малый дворец, Пальмовый дом, турецкая «мечеть», гроты, руины. Во второй половине 19 века на берегу Старого озера семья правителей Таты устроила театр для респектабельных гостей, приезжающих сюда на известные во всей империи бега. Последние организовал в своих владениях Миклош (Николаус) Эстерхази (в народе его называли граф Ник) в 1867 году. Англоман граф Ник и в Вене основал Клуб жокеев. В своих конюшнях в Тате он держал только английские породы лошадей. После его смерти Эстехази патриотично заменили «англичан» на липицинеров.

Что же сохранилось до наших дней от барочного города на водах? Вообще-то, не так уж мало. Но, увы, лишь несколько мельниц из двух десятков колесных созданий дожило до 21 века. Разрушило их не столько время, сколько безалаберность местных властей. Жители Таты рассказывают, что еще четверть века назад большинство из двухсотлетних мельниц действовали, удивляя неожиданным аутентичным акцентом и горожан, и гостей. В здании самой большой из мельниц сейчас устроили музей, экспозиция которого посвящена истории немецких поселенцев в этих краях. Есть музей и в Замке, вполне достойный нашего внимания, но на время пандемии он закрыт, как и другие. А их в Тате немало. В бывшей Синагоге - Музей современной скульптуры, на улице Фазекаш - экспозиция, посвященная истории знаменитой керамики Таты и так далее.

Попасть в средневековую цитадель от центра города, наверно, интересней всего, пройдя по старому каменному мосту, перекинутому над затянутыми камышовыми зарослями прудами. И через солидные ворота войти на территорию бывшей королевской резиденции. Перед вами открывается увлекательная историческая панорама: бастионы, крошечный монастырь с полукруглой часовней, закрытые решетками подземные (когда-то тайные) ходы, лабиринт покрытых патиной времени руин с настоящими римскими вкраплениями и, конечно же, сам замок. Это его ренессансное крыло, где находится вход в музей.

Другой путь к резиденции идет по берегу вдоль озера. Старое озеро замечательно в любое время года. Летом - это огромный водоем с абсолютно чистой водой (не забываем о родниках, реках, ручьях), где купаются, катаются на лодках, устраивают мини-регаты. А осенью воду в озере спускают через шлюзы. Потому что готовят «гостиницу» для перелетных птиц. То есть, в октябре через огромное песчаное поле, образовавшееся на месте водоема от Леса огромных деревьев в заповеднике на противоположном берегу до шлюзов у Замка змеится только речка Алтар. Ежегодно в Тате на ночлег с конца октября до середины ноября останавливаются дикие гуси. Летят эти нильсы из Дании и других северных стран в теплые края через Венгрию. На озере Ёрег (подсчитали орнитологи, а каким образом - вопрос к науке) ночуют до 150 000 крылатых гостей! На набережной в это время устанавливают строгие таблички объявляющие, что с 15.00 до 9.00 утра спускаться вниз на дно озера строго запрещено, чтобы не тревожить понапрасну усталых путешественников. Желающих лично увидеть природный феномен приезжает в это время немало со всей страны с биноклями, подзорными трубами, фото и кинокамерами. В допандемийный период еще и гуляш готовили прямо на набережной по ночам. Вместе с горячим вином - отличное средство согреться, делая уникальные фотографии.

К зиме озеро слегка наполняется водой из Алтара и превращается в огромный каток. Рыбу (ее здесь очень много) во время осеннего спуска воды в Старом озере отправляют дальше по каналам и ручьям к Рыбным озерам (примерно в полутора километрах от Замка). В Тате есть и термальный оазис Феньеш, где не только купаются, но и проводят экскурсии, показывая туристам круглый год цветущие лотосы и субтропическую растительность.

Кто заберется на гору Кальвария к часовне и памятнику Голгофа, кроме роскошной панорамы во все стороны света, увидит сверху с другой стороны от центра удивительный Геологический музей на открытом воздухе и оставшуюся от старого оружейного завода сорокаметровую башню, в наши дни превратившуюся в туристический аттракцион. От Трех распятий на вершине легко спуститься к Большому собору, памятнику Богородицы, установленному на месте первого храма Таты, зданию Городского управления. Справа от здания мэрии Таты дом, в котором родился основатель Фарфоровой мануфактуры «Херенд» Мор Фишер. А еще в городе множество уютных кафе, музеев, старых храмов разных концессий с замечательно сохранившимися интерьерами.

Но если погода хорошая, а она в Тате две трети дней в году, как минимум, наверно лучше всего просто погулять вдоль Старого озера под двухсотлетними платанами, продегустировать родниковую воду из источника «Платан». С одной стороны от Замка взрываются водопады в наконец-то отремонтированных шлюзах. С другой стороны - уникальная система пока ждет реставрации и привлекает любителей романтики запустения. В ветреную погоду гуляющие правда предпочитают не открытое пространство Старого озера, а Английский парк. Искусственные уютные острова, горбатые деревянные мостики, собранные действительно из римских остатков и средневекового монастыря руины. Здесь так хорошо просто наслаждаться природными изысками, свежим воздухом и покоем.

Екатерина ВЕРЕШ