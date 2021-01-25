Татьянин день: как древняя диаконисса повлияла на русскую культуру

Диаконисса - особый чин служения женщин в древней Церкви. Диакониссы помогали на богослужениях, были катехизаторами и готовили христианок к крещению, заботились о больных, немощных, нуждающихся. Их образ жизни не должен был вызывать никаких нареканий, они были чисты телом и душой и служили примером веры, добродетели и любви. В Средние века чин диаконисс ушел из церковной практики и частично возродился лишь в некоторых христианских конфессиях. В России вопрос о его восстановлении был поднят в начале ХХ века, но решение на последнем перед революцией Соборе так и не было принято. Сегодня во многом роль диаконисс в Церкви выполняют монахини, живущие в миру, и сестры милосердия. Одной из первых диаконисс была мученица Татьяна, жившая на рубеже II-III веков.

В чем ее сила?

Она родилась в Риме в знатной семье. Ее отец, занимавший высокие должности при императоре, тайно исповедовал христианство. Татьяна, воспитанная в любви к Богу, предпочла богатству и высшему свету жизнь в Церкви. В целом описание ее жизни похоже на большинство житий первомучеников: отказалась принимать язычество, подверглась страшным пыткам, но ее вера сокрушила идолов и открыла глаза на Истинного Бога некоторым из мучителей. Даже когда ее отдали на растерзание дикому зверю, лев стал ласкаться и лизать ей ноги. В конце концов она все же была убита вместе со своим отцом.

Примечательно, что видя, как рушатся статуи их богов рядом с этой хрупкой девушкой, как затягиваются страшные раны на ее теле и как огонь не причиняет ей вреда, язычники не нашли иного объяснения, кроме колдовства. Мучители решили, что магическая сила - в ее волосах, и грубо остригли их. Они не могли понять, что святую защищает не волшебство, а великая сила Христова.

Покровительница просвещения

Мученица Татьяна почитается и православными, и католиками, но особо она дорога российской культуре, а имя принято считать русским.

До ХХ века в календаре Русской Православной Церкви она была единственной святой с таким именем, и тем не менее имя было популярным даже до того, как с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина оно получило еще большую народную любовь.

Неспроста день памяти святой Татьяны стал днем рождения Московского университета. Его основатель граф Шувалов принес на подпись императрице Елизавете указ о создании нового учебного заведения в 1755 году точно в день именин своей матери Татьяны Родионовны. Тем самым он хотел увековечить имя мамы и отблагодарить ее за все, что она, рано овдовевшая, дала сыну. Вскоре - а особенно после появления при Университете домового храма в честь святой - мученица стала почитаться как покровительница учащихся, а Татьянин день стал днем студентов. «Вид­но, что ре­ли­гия и на­у­ка хо­тят жить вме­сте и со­во­куп­но дей­ство­вать к обла­го­ра­жи­ва­нию че­ло­ве­ка», - говорил святитель Филарет (Дроздов), освящая в 1837 году новый храм МГУ после уничтожения пожаром старого. И как под сводами этой церкви соединились религия и наука, так и в Татьянином дне гармонично стали сочетаться и мощь веры, и прославление культуры и просвещения, и веселые студенческие гулянья.

А что же может объединить, кроме имени, с древней мученицей героиню пушкинского романа? Татьяна Ларина переняла от святой готовность хранить данные перед Богом обеты и стремление быть верной и преданной до конца.



Татьяны, Тани и Танечки в советской стране

Хотя после революции и было предложено 25 января вместо Татьянина дня отмечать День пролетарского студенчества, традиция не прижилась. Оберегая свой смысл, праздник вместе с сотнями тысяч людей отправился в эмиграцию.

А неспокойный ХХ век тем временем дал Русской Церкви сразу нескольких святых с именем Татьяна. Первой из них стала одна из великих княжон Романовых, расстрелянная вместе со своей семьей летом 1918 года. Остальные исповедницы Татьяны приняли свои мученические венцы в 1930-е годы. Все они, как и их небесная покровительница диаконисса Татьяна Римская, старались быть благочестивы и милосердны, и все они шли за Христом до самого своего последнего вздоха.

Популярным имя Татьяна было и в советское время. Вспомним хотя бы образ далекой от Церкви героини Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской (кстати, внучки священника-новомученика), получившей первую известность под именем Таня и ставшей символом самопожертвования. Или знаменитую после фильма «Карнавальная ночь» веселую песенку «Ах Таня, Таня, Танечка…», в которой создается образ девушки, прячущей свою исключительность за простотой и скромностью. Как ни парадоксально, но народное сознание как будто бы по-прежнему хотело соотносить с именем Татьяна представления о женских добродетелях, и в нем даже в богоборческие времена сохранялись отзвуки совершенного древней его обладательницей христианского подвига.

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Татьянин день вернулся в Россию в 90-е годы ХХ века. По-прежнему с ним поздравляют всех Татьян, хотя за последние 20 лет родились уже и те, кто был крещен с этим именем в честь других святых. Поздравляют студентов и преподавателей. Поздравляют и просто друг друга. И просят мученицу Христову Татьяну - премудрую, не испугавшуюся, вооружившуюся крестным знамением и вошедшую в Небесную ограду - вспоминать нас, обращающихся к ней с молитвой.