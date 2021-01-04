Творчество Высоцкого в новом измерении

Недавно в Будапеште была опубликована книга венгерского исследователя Высоцкого Петера Вицаи «Вслед за Высоцким, или феномен Норда». Двуязычный сборник чтит память о культовой фигуре брежневской эпохи по случаю 40-летия со дня смерти поэта. Уход барда в 1980 году в одно мгновение закрыл прекрасно развивавшееся творчество, отражавшее действительной той эпох и новом измерении. Наряду с деятельностью многих актеров, журналистов, музыкантов и писателей память о Высоцком жива и благодаря работе венгерского исследователя Петера Вицаи.

Петер, вы занимаетесь Высоцким три десятилетия. Как начинался этот путь?

Этой истории уже тридцать лет, когда мне впервые удалось приехать в Москву в 1990 году, где я приобрел несколько кассет с песнями Высоцкого. В то время хриплый баритон барда можно было услышать из потрескивающих магнитофонов и уличных динамиков даже в уличных газетных киосках. И я тоже начал слушать песни барда, иногда так, что общежитие где я жил сотрясалось от песен. Вскоре мне стало ясно, что я самостоятельно никак не справлюсь с текстами Высоцкого. Эти произведения очень сложно интерпретировать как с языковой точки зрения, так и с точки зрения их содержания. Странная и свободная лексика, без исключения подвергает испытанию всех иностранцев, даже тех, кто свободно говорит на русском языке. Поэтому я обратился к своим русским друзьям, которые помогли мне перевести эти неординарные произведения.

Что для вас значит Высоцкий? Почему вы обратились к творчеству именно этого российского актера и поэта?

Для меня Высоцкий не просто поэт, чьи произведения я с удовольствием читаю. Для меня он величайший поэт. В некотором смысле я могу смотреть на него как на учителя, точно так же, как миллионы людей на его родине соблюдают его учения, срифмованным в песни. Неслучайно, что до сих пор его помнят как живую совесть народа. Возможно, что это есть одна из причин, почему в начале своей исследовательской деятельности из богатой русской литературы для изучения я выбрал именно Высоцкого. Когда я впервые услышал его песни в российской столице, то ощутил ранее неведомые мне чувства. И только позже я понял, насколько правильным было мое решение выбрать творчество Высоцкого в качестве темы своего исследования. В течение тридцати лет, если было нужно, он меня предупреждал, если было нужно, то помогал, или просто давал указания. Я, наверное, тысячу раз послушал Балладу «Песня про первые ряды», которую я даже перевел, потому что она мне настолько понравилась:

И пусть хоть реки утекут воды,

Пусть будут в пух засалены перины, -

До лысин, до седин, до бороды

Не выходите в первые ряды

И не стремитесь в примы-балерины.

Может, сзади и не так красиво,

Но - намного шире кругозор,

Больше и разбег, и перспектива,

И ещё надёжность и обзор.

Оглядываясь назад, можно ли сказать, что исследовать творчество Высоцкого полезно? Наверное, первые шаги были совсем не такими простыми?

Тридцать лет - достаточно большой срок, особенно в сегодняшнем, быстро меняющемся мире. Каждое из событий или происшествий последних трех десятилетий заслуживает отдельной статьи, независимо от того, насколько хорошие воспоминания остались о них. Как и обычно бывает, у меня тоже самым сложным было начало: университетские годы и аспирантура. Но там мне удалось заложить тот прочный фундамент, на котором могу строить свои исследования и по сей день. Я не хочу вспоминать, например, пасмурный период моей учебы, когда у меня были проблемы в университете из-за моего уникального выбора темы для исследования. И это просто потому, что некоторые сверхотсталые окаменелости, тогда еще занимавшие ответственные посты, считали, что своеобразное творчество, скандального бунтаря брежневской эпохи не может послужить основой для научных работ и диссертаций. В то время это казалось довольно дикой идеей. И я невольно стал одним из пионеров в этой области. Даже если этот путь не всегда был легким, в конце концов, все обернулось к лучшему. Мощное творческое наследие Высоцкого смогло восторжествовать, и его интеллектуальное богатство достойным образом вошло в науку, в том числе и в форме кандидатской диссертации, написанной мною.

К счастью, это уже прошлое. На смену молчанию, отвращению пришло часто поверхностное, перегруженное культовое сооружение, которое долгое время также мешало Высоцкому занять свое место. Не пора ли разобраться с Высоцким не только как с бардом, но и как с поэтом? Где место поэзии Высоцкого в русской литературе?

Я всегда считал Высоцкого поэтом, и мне не нравится, когда его личность или его интеллектуальное наследие принижают. Конечно, каждый имеет право составлять свое мнение, и у каждого есть свой Высоцкий. Ныне поэзия Владимира Семеновича относится уже к классике, а некоторые его произведения анализируются в русских школах наряду со стихами Пушкина и Лермонтова. Пишутся о нём книги, организуются выставки, конференции, мероприятия и издаются книги, компакт-диски. Около половины произведений Высоцкого теперь уже можно прочитать и на венгерском языке. Я думаю, что это поставило наследие Высоцкого на своё достойное место, которое теперь уже можно свободно использовать и исследовать.

Ваша деятельность и исследование творчества Высоцкого были признаны, и эта тема даже перенаправила вас и в Африку …

Да, я доволен тем, чего добился благодаря Высоцкому, и у меня нет ощущения недостатка в какой-либо области, потому что общественное признание тоже присутствует. Например, благодаря моим трудам и переводам о легендарном баре в 2006 году я был принят в Союз писателей Москвы. Позже также благодаря Высоцкому, я стал членом Союза писателей Венгрии и Союза писателей Северной Америки. Я горжусь и тем, что меня пригласили занять должность вице-президента Общества венгеро-российской культуры и дружбы. Моя заграничная командировка, которая до сих пор остается для меня незабываемой, была также инициирована моей работой над Высоцким. Эта тема сопровождала меня во время работы в Государственном университете Ганы в 2010 году. В качестве приглашенного лектора на кафедре иностранных языков вышеупомянутого известного учреждения, отмеченного именем бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, я имел возможность в течение года преподавать русский язык африканским студентам - иногда с помощью песен Высоцкого. Насколько мне известно, кроме меня, мало кто этим занимается. А моя кандидатская диссертация была посвящена именно этой теме, то есть как можно или целесообразно использовать песни Высоцкого для преподавания русского языка в филологических вузах.

Высоцкого знали в Венгрии совсем немногие, и только в некоторых кругах. В Польше, например, его культ был намного сильнее даже до смены политического строя. Вы объясняете это трудностями перевода или политическими причинами?

Хотя нельзя не упомянуть и венгерский культ Высоцкого, в Польше всегда было большее поклонение, чем в нашей стране. У поляков даже музей хранит память и интеллектуальное наследие барда, о котором, мы венгры, не можем говорить. Отчасти, возможно, что это объясняется славянской общностью, или подобными культурными свойствами, или языковыми особенностями. Лирику Высоцкого легче перевести на польский, чем на венгерский. Конечно, и петь легче. По словам венгерского профессора-лингвиста Эржебет Ч. Йонаш, в случае с венгерской интерпретацией особые языковые проблемы, разные значения текстов затрудняют исполнение песен на венгерском языке. Таким образом, понятно, что по количеству переводов и по исполнению песен польские коллеги в прошлом опережали нас. Однако, сегодня эти различия выравниваются.

Какие исполнители и переводчики способствовали распространению творчества Высоцкого в Венгрии?

Если посмотреть на Венгрию, то необходимо упомянуть деятельность Ласло Хобо Фёльдеша, Ласло Хораньи и Михая Шипоша, благодаря которым творчество Высоцкого оказалось в новом измереним. Например, отношения между блюзом и Высоцким основаны на жанре родства, обнаруженном в песнях Хобо. Ласло Хораньи и Михай Шипош также предоставляют особые актерские номера во всех своих выступлениях. Шипош, помимо того, что переводит и исполняет эти произведения в игровой форме, в некотором смысле переделывает их, иногда дополняя собственными строфами. Каждый концерт для меня - особый опыт, и благодаря всему этому память о барде будет жить в памяти людей не только в русскоязычных оригиналах, но и в их венгерских пересказах. И последнее, но не менее важное: было бы ошибкой забыть о Кларе Катоне, группе «Квимби», или Геза Д. Хегедюше, которые также немало сделали для сохранения памяти барда. Что касается переводов, то многие работы Высоцкого сегодня опубликованы уже и на венгерском языке. Можно перечислить по крайней мере двадцать пять имен, которые когда-либо переводили или все еще переводят произведения барда на венгерский язык. В книге Марины Влади «Владимир, или прерванный полёт», впервые опубликованной в Венгрии в 1989 году, мы можем прочитать венгерские переводы Жужи Кишш, Дьёрдя Далоша, Йожефа Ратко и Миклоша Вереша. Но, например, известный венгерский писатель и культурный деятель Геза Беременьи также переводил песни Высоцкого. Пожалуй, два самых плодотворных переводчика Высоцкого за последние несколько лет - это Давид Сёллёши и Лайош Мароши. И как журналист, вы также не можете оставаться в стороне, ведь было бы трудно назвать такого венгерского профессионала, кто имел бы больше статьей в венгерской периодической печати о Высоцком, чем вы, Габор. Об этом и ещё о многом другом можно прочитать в моей новой книге.

Тогда давайте перейдем к вашей новой книге. Она не только о Высоцком …

Да, из названия понятно, что книга посвящена творчеству двух советско-российских художников, рожденных под знаком Водолея. Владимир Высоцкий и Геннадий Норд - современные художники, имена которых в российском общественном сознании могут быть связаны между собой только косвенным образом. Однако их личности и творчество также демонстрируют несколько схожих и специфических черт. Пожалуй, главная общая черта их творческой деятельности - чрезвычайно высокая степень суггестивности, а также музыкальное и эмоциональное разнообразие. В результате Норда часто сравнивают с Высоцким, несмотря на то, что его личность фиксировалась в общественном сознании в основном как шансонный исполнитель. Они оба - великие поэты, композиторы и исполнители, чью актерскую игру тоже нельзя не отметить. Для меня этого вполне достаточно, чтобы представлять их вместе в одной книге.

В ней ведь более подробно рассказывается о музыкальном мире и предшественниках Высоцкого и русских бардов. Откуда взялись авторские песни?

Отцом жанра называют Булата Окуджава. Это авторская песня, потому что один и тот же человек пишет текст, добавляет музыку и сам исполняет под аккомпанемент гитары. Текст песни составляет единое целое с мелодией, одно усиливает или дополняет другое. Я хотел бы процитировать здесь слова нашего бывшего посла в Москве д-ра Дьёрдя Нановски из предисловия к книге: «Бард, игрец, шутник, лантош, кобзош - венгерские рассказчики, которые рассказывают интересные современные истории, в основном в сопровождении гитары и, возможно, лютни, такие как Шебештьен Тиноди Лантош или Петер Илошваи Шеймеш. Этот вид исполнительского искусства был очень популярен в Москве, особенно в 1960-е гг., когда известные поэты и актеры представляли свои произведения по актуальным проблемам, которые нельзя было открыто критиковать, но можно было исполнить в забавной, иногда сатиричной форме, и публика это всегда понимала. Многие известные поэты и исполнители стали тогда убедительными приверженцами этого жанра. Их интригующие представления в то время в основном устраивались у памятников Пушкину или Маяковскому в Москве. Среди бардов были прекрасные представители, например, Булат Окуджава, Александр Галич, Юрий Визбор, и конечно, Владимир Высоцкий.

Вы упомянули о сходствах между Высоцким и Нордом, в связи с чем?

Сравнивая творчество Высоцкого и Норда, можно сказать, что родственные черты не ограничиваются жанровым сходством. Общим является, например, темперамент, ирония, художественная жилка, проявление мятежной истинно русской души против всего, что нас окружает в этом болезненном мире. Однако, реалии у обоих художников разные. По словам современного русского поэта Леонида Володарского, один жил в эпоху «великого и могучего» Советского Союза, когда запрещалось всё, что имело отношение к свободе слова. Другой живёт в современной, напряжённой, мучительно ищущуей свой путь России. Высоцкому даже в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь Россия и Украина будут частями не одного государства, а странами-антагонистами. А для Геннадия Норда события на Донбассе, братоубийственная война - современный исторический факт.

Их также связывают ирония и темы войны …

В работах обоих авторов юмор и ирония играют важную роль в обыгрывании странных вещей в жизни. Их эмоционально перегретая поэтическая лирика посвящена Жизни с большой буквы. В их репертуаре особо выделяются военные стихи и песни. Отец Высоцкого был профессиональным военным, и отец Норда также был героем-ветераном Второй мировой войны. Для них свята и неприкосновенна дрежба. Высоцкий, как известно, друзей считал важнее всех, и особенно ценил настоящую мужскую дружбу, за что представители прекрасного пола неоднократно чувствовали себя неловко. У Норда понятие дружбы выражается следующим образом: «У каждого есть своя коллекция: кто-то собирает марки, кто-то монеты. У меня уникальная коллекция по всему миру, в которой собраны обычные, честные люди, верные друзья. Это крохотная коллекция, но тем более она ценная».

После этого Норду было бы трудно не стать эпигоном Высоцкого. Как ему это удалось?

Помимо родственной интерпретации дружбы, иногда у них может быть обнаружено совпадение какой-то конкретной темы или мотивов из-за схожести их взглядов и мировоззрения. Это явление, например, ярко воплощено в произведении Норда «Купола» на стихотворение Высоцкого «Песня о России». Нижеследующие цитируемые четыре строки Высоцкого из песни «Моя цыганская» могут послужить и в качестве общего девиза для двух художников:

И ни церковь, ни кабак,

Ничего не свято!

Нет, ребята, всё не так,

Всё не так как надо!

Что касается роли эпигона, можно с уверенностью сказать, что искусство Норда само по себе самобытно. Норд никогда не пытался уподобиться Высоцкому или подражать ему. Ему даже не нравится, когда его сравнивают со своим великим предшественником, хотя он вынужден нести эту сладкую ношу всю оставшуюся жизнь.

Расскажите о своеобразном жанре Геннадия Норда - о «Лягухах».

Двуязычный том содержит изрядное количество стихов, песен и анекдотических стихов в четыре строки, которые на русском языке называются лягухами. Обозначение жанра представляет собой уникальное словообразование, которое в основном означает смешные четырехстрочные стихи. Геннадию Норду принадлежат авторские права на около десяти тысяч стихотворений в четыре строчки, название которых он позаимствовал из одного из собственных сочинений - песни «Лягухи». Эти произведения, близко стоящие к творческому духу Владимира Высоцкого, хорошо отражают настроение, ход мысли, жизненную ситуацию или чувства современного человека.

Как ни старайся, ни потей,

Жизнь с возрастом даёт понять:

Чем ближе узнаёшь людей,

Тем дальше хочешь их послать.

Тут рассказывать не мне,

Всем известно год от года:

Слабое звено в семье

Завсегда мужского рода.

Проклятая эпоха,

Ей не знакома жалость.

Сначала было плохо,

Потом так и осталось.

Дамы худые, скупы на гроши,

Очень сварливы и склонны к измене.

Полные дамы всегда хороши:

Зимой для тепла, ну, а летом - для тени.

Это традиция, это вина.

Только в судьбе нашей горькой и пылкой

Радость должна приходить не одна,

Радость должна появляться с бутылкой.

Эти рифмующиеся духовные искры поэта под названием «Лягухи» веселят тысячи людей на выступлениях исполнителя. Эти юмористические произведения в сборнике передают уникальные, остроумные, своеобразные художественные и языковые игры Норда.

В творчестве Норда сильна и лирическая линия …

Да, мы можем прочесть в книге ещё и душераздирающие лирические произведения, которые являются важной частью творчества автора. Некоторые стихотворения Высоцкого также включены в книгу, в которой в отдельной главе рассматривается специфический музыкальный мир культового художника брежневской эпохи. Эта тема до сих пор остается малоизученной и маргинальной областью в исследованиях творчества Высоцкого. Сложность художественного искусства Высоцкого, тотальность в широком спектре жанров, а также личная или исполнительская внушаемость гитариста, возможно, способствовали тому факту, что несмотря на интенсивную работу многих исследователей, более глубокое изучение музыкальных факторов пока что не удалось. В случае Норда, который до сих пор живет и творит, во многих отношениях можно говорить о необработанном, неизученном творчестве. Его творчеству также посвящена отдельная глава в книге.

Место для Высоцкого нужно найти и в образовании. У вас есть на этот счет планы?

Тот методический подход, который в середине 90-х гг. прошлого столетия я изложил в своей диссертации в связи с применением песен Высоцкого в образовании, сейчас уже трудно реализовать. В то же время музыкально-лингвистическое и поэтическое наследие Высоцкого все еще может представлять значительную добавленную ценность как одного из немногих современных российских художников, чья личность, творчество как на его родине, так и в Венгрии все еще актуальны и популярны. Таким образом, профессиональное знакомство с русским языком и культурой может быть важной целью и в будущем, включая распространение и дальнейшее исследование поэтического и песенного наследия Владимира Высоцкого даже в новых измерениях. Это потребует все больше и больше книг в системе венгерского высоцковедения.

Габор ШТИР

Статья составлена по материалам венгерского информационного портала

МОСКВАТЕР.

Статья на венгерском языке была опубликована 19 декабря 2020 года.

(ÚJ DIMENZIÓBAN VISZOCKIJ ÉLETMŰVE)

https://moszkvater.com/uj-dimenzioban-viszockij-eletmuve/

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