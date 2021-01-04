Нескучный январь

Утро года - январь начинается с передвижения планет по небосводу, обеспечивая интенсивность зимнего, совсем нескучного месяца. Уже в декабре прошедшего года две судьбоносные планеты Юпитер и Сатурн переместились в знак Водолея, туда же начиная с 9 января входит и планета логики Меркурий. Меркурий продержится в Водолее до 16 марта с учетом ретроградности, задавая тон общительности и требуя всяческих свобод. Водолейский Меркурий любит оригинальничать, дружить и удивлять. Еще один важный момент начала января, а именно 7-го, Марс переходит в Телец, идя на соединение с Ураном. То есть три планеты в Водолее становятся в конфронтацию к трем (Марс, Лилит, Уран) воинственным планетам в Тельце. Это может означать в геополитике воинственные настроения, связанные с ресурсами Земли, а также определенными территориями. Точное соединение Марса с Ураном - 21 января. Однако в середине месяца также присутствует яркая ситуация - соединение Солнца с Плутоном, что на фоне напряженных аспектов может свидетельствовать только об одном - массовые беспорядки...



Следует помнить, что немаловажную роль в соединении Марс - Уран играет и Черная Луна, находящаяся в Тельце с конца октября прошлого года. Телец имеет отношение не только к Земле и ресурсам, он также правит бал и в финансовом мире, и такое напряжение планет может указывать на проблемы в банковской системе или сбои финансирования.

С 20 января к тройке планет в Водолее присоединяется Солнце, и оно к концу месяца вторично повторит напряженный аспект в связке в Тельце: Лилит - Марс - Уран, задавая тон общественного мнения и решая проблемы революционным путем. Происходящие события будут выглядеть немного странно или подаваться в СМИ, как всегда, не в том ракурсе и с другими целями, так как Нептун, проходящий по Рыбам, находится в напряженных аспектах к лунным узлам. Нептун в Рыбах априори умеет мутить воду и выдавать мечтаемое за действительное. В эмоциональном плане две даты месяца являются наиболее критическими: 13 января - новолуние в Козероге (5.01 по Гринвичу в 24-м градусе Козерога) и 28 января полнолуние, задевающее ось Водолей - Лев (в 19.17 по Гринвичу в 10-м градусе Льва). Также стоит вспомнить Венеру, транзитом проходящую по Козерогу с 9 января, в этом знаке она проявляет себя чопорно и держит дистанцию, однако связи с людьми зрелыми и высокопоставленными приветствуются ею. Рожденные с Венерой в Козероге будут стараться связать свою судьбу с человеком реальным и заземленным, им присуща привязанность, но они ее не демонстрируют, то есть страстей и вспышек сумасшедшей любви в январе не предвидится.

ОВЕН

Солнце с Меркурием и Венерой испытывают профессионализм Овнов, но именно благодаря личному шарму многое в их жизни наконец устроится наилучшим образом, особенно после выхода Марса из их знака. В плане финансов нужно быть внимательными, предусматриваются неожиданные расходы... После 20 января главную роль играют друзья и промоушен.

ТЕЛЕЦ

Апрельским Тельцам будет сложно быстро реагировать на происходящие события, претензии предъявляются к их профессионализму и авторитету, надо бы выстроить правильную стратегию поведения. Есть насущные вопросы вдали от места проживания, в путешествия лучше не отправляться из-за возможных неожиданностей, но вполне может возникнуть почтовый роман вдалеке.

БЛИЗНЕЦЫ

Юпитер с Сатурном посылают поддерживающий аспект майским Близнецам в делах, связанных с зарубежьем, а светило указывает на дела, связанные с финансами партнеров и банковскими ссудами. Скопление трех негативных планет в Тельце может указывать на недомогание или какие-то временные ограничения. Время благоприятствует заняться своим здоровьем.

РАК

Напряженные аспекты между планетами в Водолее и Тельце могут указывать на проблемы с друзьями и финансами партнеров, а также с выбором тактики в условиях экстрима. В январе проходящая по Козерогу Венера может предложить партнерство, вполне реальное, но далекое от романтизма. Раки смогут постепенно начать осваивать дальние расстояния, далекие от места обитания.

ЛЕВ

Ух, время, когда Львы показывают себя во всей красе: их личный авторитет сталкивается с неприемлемым поведением партнеров, в принципе, это ситуация целого года, но в январе она приобретает четкую стратегию на фоне партнерской войны (или по ходу). В принципе, будет много рутинной работы. Как вознаграждение за нервный стресс может возникнуть служебный роман с продолжением.

ДЕВА

Когда вокруг бушуют страсти, у Дев наступает приятный период радости, любовных утех, возни со своими детьми, но мозг Дев находится в перманентном рабочем состоянии и с 20 января полностью переключается на трудовую атмосферу офисного планктона. В плане здоровья могут быть сбои. Лучше отменить поездки за границу и сделать профилактический осмотр.

ВЕСЫ

Собственный дом и домочадцы отвлекают внимание, к тому же с 9 января, похоже, Весы будут «вкладываться» в декор и произведения искусства. В дом к Весам могут прибыть красивые молодые женщины. С любовью и детьми могут возникнуть личные разногласия. В бизнес-сфере велико напряжение с финансами партнеров и банками. Некоторым Весам придется стать свидетелями чьих-то смертей.

СКОРПИОН

Жилище, домочадцы и партнеры каким-то образом вовлекаются в конфликт, а возможно, и просто суматошный переезд. Длительное прохождение Юпитера и Сатурна по дому недвижимости приводит Скорпионов к работе из дома и полное погружение в дела дома и семьи. Получение важных документов, а также флирт по интернету внесут много приятного.

СТРЕЛЕЦ

Несмотря на то что нахождение южного узла в Стрельце вносит некие ограничения, в январе можно рассчитывать на подарки и дополнительные деньги. Много работы с информацией и документами, но следует правильно распределять силы, так как может пошатнуться здоровье вследствие напряженного графика. За рулем потребуется повышенное внимание. Суматоха с родственниками и соседями.

КОЗЕРОГ

Несмотря на общественные волны в мире, у Козерогов время расцвета, и вкус к жизни снова возвращается к ним. В плане любви и детей есть некоторые конфузы, возможно, придется потратиться на тех, к кому Козероги привязаны сердцем. У женщин-Козерогов может начаться роман с молодым иностранцем. В конце месяца ждут дела по аккумуляции финансов.

ВОДОЛЕЙ

Вхождение Юпитера и Сатурна в Водолей указывает на время перемен, но это планеты длительного прохождения по знаку, а ситуационно до 20 января - ощущение застывшего воздуха. Пожилым лучше отдохнуть и подлечиться, для молодых - время анализа и подведения итогов. Планеты в Водолее находятся в конфликте с планетами в Тельце, и возможна смена декораций в собственном доме (ремонт, переезд).

РЫБЫ

Рыбам дарят симпатию, январь - время друзей и общения в неформальных коллективах, например, участие в митингах и протестах. Жизнь Рыб в январе неясна и расплывчата, их будут беспокоить загадочные обстоятельства, разобраться в которых будет не под силу. С 20 января самое время уйти «на дно», побольше отдыхать и анализировать, если получится.