Savoir-vivre в эпоху COVID-19

У пандемии оказалось плохо с этикетом. Она пришла без предупреждения, незваным гостем, вмешалась в жизнь каждого из нас, но при этом удачно навязала всему миру новые правила социальной игры и да, новый этикет. Давайте попробуем расставить все по местам и описать этикет-2020, который, похоже, с нами надолго.

Светская жизнь и социальная дистанция

«Социальная дистанция - это дистанция между королевой Великобритании и ее шеф-поваром», - без устали повторяла я, но, надо признаться, проиграла и дальше настаивать глупо: понятие социальная дистанция прочно укрепилось и обозначает оно безопасную дистанцию между людьми в четыре локтя или две вытянутые руки. Помните то время, когда люди здоровались за руки, сближаясь, а затем в общении чуть подавались назад? Это оно. Умение выдержать дистанцию - один из важнейших социальных инструментов аристократа. Он определяет свое положение через умение сохранять ее на комфортном для собеседника уровне. То есть человек не будет чувствовать себя отвергнутым, но и похлопать аристократа по плечу ему не захочется.

Аристократическая дистанция - абсолютное уважение к чужому пространству через уважение к своему собственному. Поэтому вдвойне интересно наблюдать, как злополучный Коронавирус заставил всех прочувствовать, прикоснуться и освоиться в этом важнейшем аристократическом понятии. Установившаяся естественным образом аристократическая дистанция при светском и бизнес-общении нынче официально названа нормой. Эту дистанцию следует выдерживать в очереди, в транспорте, на улице, а также при приветствии знакомых.

Приветствия

Вот тут вскрылись сложности похлеще дилеммы одного, двух или трех поцелуев в разных культурных условиях. Людям спустя год «ковидного» кризиса настолько не хватает объятий, что они напрочь забывают о протоколе, а зря.

Иерархический порядок постоянно присутствует в жизни даже тех, кто об этом и не догадывается, и именно порядок старшинства диктует нам, что в обществе первым здоровается младший по статусу, а руку протягивает старший. В формате ресторана, магазина это принимает вид, когда продавец или официант не должен протягивать руку для рукопожатия первым, но если это делает клиент, надобно ответить. И что же мы наблюдаем в последнее время? Как только ушло в небытие благородное пожатие руки, в нашу жизнь мгновенно влились удары кулачками и прикосновения локтями. Эти жесты не отнесешь к высококлассным, согласитесь, но делая их, человек будто входит в раж. Видимо, гормонально они настолько хорошо влияют на мозг, что все чаще и чаще люди перестают заботиться о протокольном старшинстве. Официанты забойно стукаются кулачками с клиентами, мужчины предлагают побиться локтями дамам.

А теперь давайте серьезно. Всемирная организация здравоохранения выступает против локотков, потому что это сокращает социальную дистанцию. А все, что ее сокращает - потенциально опасно. Вместо этого, почему бы не попрактиковать:

1. Наклон головы, удерживая контакт глаз, или кивок выглядит довольно аристократично. Берем на вооружение.

2. Сердечный поклон - особая форма поясного поклона, когда корпусом от поясницы мы чуть подаемся вперед, наша рука при этом прижимается к левой стороне груди.

3. Поклон по-японски отличается техникой выполнения. Одзиги выполняется сгибанием корпуса в талии с выпрямленной спиной и руками, расположенными по бокам для мужчин, или руками, сложенными на коленях для женщин. В Японии это целое искусство, и, конечно, нам не нужно кланяться на девяносто градусов, как в самых ответственных ситуациях, но, в принципе, искусно по-японски выполненный легкий поклон с правильно сложенными руками красив.

4. Сделать жест «намасте», как любит принц Чарльз. Многих удерживает сакральный смысл этого жеста, но сакральный смысл или история есть у любого другого. Западный человек подобным образом обращается только к Богу. В Индии, Непале, Гималаях и многих других странах воспринимают каждого человека как воплощение Божественного на Земле и выражают почтение Богу в каждом существе, признавая единение Божественной сущности в человеке. То есть по сути это никак не противоречит христианской догматике, где человек является образом Божиим, но подобие должен стяжать. Откровенно говоря, этот жест уже давно для многих стал просто символом приветствия.

5. Взмах рукой и поздороваться, что может быть проще?

6. Снять шляпу или сделать этот жест с наклоном головы - элегантно и подойдет мужчинам.

7. Книксен (легкий и быстрый поклон - приседание) членам княжеской семьи никто не отменял.

Что пока отложим в сторону:

Поясной поклон на Руси выполнялся с согнутой в локте рукой, покоившейся на животе, и аристократией и дворянством в светской жизни не употреблялся, так как был жестом простолюдинов, поэтому в La Classe мы вам этого рекомендовать никак не можем. Исключением были чествования поясным поклоном высокого духовенства, членов Императорской семьи, глубоких стариков древнего рода и тяжелобольных. Википедия пишет, что ритуал публичного поясного поклона аристократами и даже королями имел еще одно редкое исключение - на эшафоте, перед казнью. Одновременно, как знак покаяния перед народом и знак чистоты и безвинности.

Отдание чести, мол, к пустой голове руку не прикладывают, оригинально, но, боюсь, не для светских людей.

Бесконтактные «дай пять», если вы не скейтер.

Бесконтактный удар кулаком, если не боксер.

Все контактные виды приветствия, как-то: удары локтем или ступней.

Как отказаться от протянутой руки?

На самом деле, серьезный этический вопрос, который я видела несколько раз в глазах своих знакомых, а также замешательство, это знакомо лично мне. Рассуждать об этом легко, а вот оказавшись в ситуации, когда тебе протягивают руку и настойчиво держат или, как в моем случае, пытаются стукнуться кулачком и, неверно трактуя эмоции, думая, что жеманюсь, настойчиво твердят: «Ну давай, давай, что ты», отказать в такой ситуации не позволяет воспитание и совесть.

Нам сложно отказываться от протянутой руки, потому что, во-первых, в «доковидные» времена это действительно считалось бы оскорблением и неуважением к человеку, особенно старшему по рангу; во-вторых, никто не хочет показаться ипохондриком, выглядеть неловко перед напористым компаньоном. Мы оказываемся заложниками школьной ролевой модели «хулиган - отличник» и не хотим ощущать на себе разочарованный взгляд не слишком чуткого собеседника.

Тут нужно работать над собой и тренировать реакцию. И «сердечный поклон», и «намасте», и «снимаю шляпу» дают понять, что мы не хотим никого обидеть. И если в обычной жизни эти жесты кажутся слишком учтивыми, в случае отказа пожать протянутую руку они вполне компенсируют неловкость.

Также нужно приготовить лифтовую речь, буквально два-три предложения, наподобие: «Сам/сама никак не могу отвыкнуть». И, конечно, улыбка!

Масочный режим

«А какой смысл в улыбке, когда мы все в масках?» - скажет читатель, а мы поспорим. Искренняя улыбка от натянутой отличается тем, что в ней участвует верхняя часть лица.

Попробуйте такую комбинацию: чуть поднимите брови и распахните глаза буквально на долю секунды, затем расслабьтесь и искренне улыбнитесь. Вы увидите, как глаза чуть прищурятся и по бокам появятся морщинки. Этого достаточно, чтобы установить доверие даже с незнакомым человеком, причем это происходит неосознанно. Мы сейчас на стадии, когда с масками более-менее уже все свыклись, в них ходят по улице и приходят на встречи. Но неоднократно подмечена такая ситуация: находясь на встрече с группой лиц, особенно если это происходит стоя на ногах, в офисе, всегда есть человек, который, взяв слово и начав что-либо говорить, спускает маску. Это абсолютно неправильный рефлекс. Если у вас или вашего коллеги есть эта проблема, если кажется, что люди не понимают, возможно, присутствует недостаточно уверенное применение невербальной коммуникации или неуверенность в речи, звучании голоса - звоните в La Classe, у нас для этого есть специальные программы, направленные на уверенное выступление и произведение правильного впечатления, будучи в маске.

Итак, маску спускать, чтобы поговорить, не нужно, скорее наоборот. Если в офисе принято находиться без масок и заходит посетитель в маске, уважительным будет также надеть маску, а не смотреть на него, как на странного, мол, у нас тут все здоровые. Возможно, не все, а возможно, он сам про себя что-то знает. Каждый офис сегодня должен располагать достаточным количеством средств индивидуальной защиты, дезинфицирующим гелем и достаточной площадью для соблюдения необходимой дистанции. Плюс, как бы ни было печально, мы бы посоветовали перейти на одноразовые стаканчики для воды, соответственно в индивидуальных, небольших бутылочках, а также для чая или кофе.

Отдельное слово о кричащих масках с политическими высказываниями, аббревиатурами наподобие BLM. Тут надо помнить, что в интересах человека, чтобы его собеседник вникал в то, что говорят, а не в то, что написано на маске. Маска - это аксессуар, такой же, как карманный платок, браслет, серьги, и этот аксессуар должен быть лаконичным в формате бизнес-переговоров как минимум.

В Carrefour как на светский выход

И буквально несколько слов о неожиданных последствиях пандемии и новых нормах этикета. Этикет ведь не про себя, а про других. Сегодня чем больше людей в магазине, банке, любом закрытом помещении, тем менее уверенными в безопасности ощущают себя клиенты. Иногда количество посетителей одномоментно ограничено. Исходя из этого, хороший тон диктует необходимость стараться выходить, когда это возможно, поодиночке.

Также напомним про то, что расчерченный пол - это не прихоть сотрудников, а новая реальность. Эти указатели принято принимать во внимание, как сигнал «пристегните ремни».

Будьте здоровы и берегите друг друга, уважаемые господа, а в следующий раз мы поговорим про этикет в Сети во время пандемии.

Искренне ваша,

Анастасия Шевченко