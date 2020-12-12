Последний месяц года достаточно яркий в том числе и в историческом смысле - важный из-за перемещения как крупных, так и мелких планет, а также солнечного затмения. Помним, что декабрь активизирован так называемым коридором затмения, что вносит в жизнь отдельных людей много фатального... Венера в Скорпионе, а Марс в Овне - время страстей и агрессии. Прохождение многих планет по знаку Стрельца символизирует стремление к справедливости и свободе. В обществе появится интерес к духовным знаниям, путешествиям, контактам с людьми издалека.

2 декабря Меркурий перемещается до 21 декабря в знак Стрельца, приобщая людей к пиршеству словоблудия и обещаний, стремление к расширению полномочий и некоторой бестактности, желание морализировать и поучать друг друга. В преддверии Нового года обилие ненужной рекламы. Венера в этот день находится в королевском 13-м градусе Скорпиона, а транзитная Луна в Раке формирует замкнутый водный Тригон к Нептуну в Рыбах и скорпионьей Венере - для водных знаков результативное время.

5, 6 декабря Луна переходит в знак Льва, хочется ярких впечатлений...

С 9, 10-го Луна в Весах оппозиционирует к Марсу в Овне и дает напряженный аспект к связке Юпитер-Сатурн-Плутон в Козероге - возможны дебаты, поиск компромисса, время чревато конфликтами.

11,12 декабря Луна в знаке Скорпиона соединяется с Венерой - страсть и напор, но для тех, у кого действительно есть отношения, в бытовом плане время некомфортное, так как повышена криминальность и манипуляции.

14 декабря солнечное затмение в Стрельце в 16:14 по Гринвичу в 24-м градусе, это градус воина, несчастья, тюрьмы. Опасность самоубийства или насильственной смерти. Солнечное затмение обычно происходит в дни Гекаты (когда Луну не видно на небосводе), и людей психически неуравновешенных могут посещать мрачные мысли, апатия. Солнечное затмение имеет также тенденцию к активизации вирусов и несчастных случаев. Высока вероятность инсультов и сердечных приступов. Отягощено это затмение соединением Урана с Черной Луной - возможны техногенные аварии и пожары, а также природные катаклизмы, такие как землетрясения. Фатальность затмений может держаться несколько недель.

16 декабря Венера переходит в знак Стрельца до 9 января, в этом знаке Венера проявляет себя немного авантюрно и искрометно: в воздухе будет парить дух идеализма и романтики, «влюбленные всех стран, объединяйтесь!».

18 декабря очень решающий и важный день - Сатурн переходит в знак Водолея, транзитная Луна в это время также в Водолее. Следом за Сатурном 20 декабря в Водолей заходит и Юпитер - это очень знаковое время, олицетворяющее Новый период! Точное соединение произойдет 21 декабря 2020 года и знаменует собой перемены во власти на политическом Олимпе. (С конца 2020 года Юпитер и Сатурн будут соединяться только в воздушных знаках до 2159 года.) Раз в 20 лет происходит подобное соединение и называется оно «великой мутацией» (напомню, что предыдущая мутация 1991 года вызвала распад СССР)...

Вполне возможно, что начало нового цикла Юпитер - Сатурн приведет к смене власти или появлению новых структур государственности. Водолей несет расслоение общества и резкие перемены, вплоть до анархизма, но технологически обещает скачок в будущее. Новые веяния придут не только в политику, но и в религию и во взаимоотношения людей. Появятся новые формы денег (криптовалюты), но любой переход общества на Новый уровень всегда кризисный, тем более если учесть, что старая власть не особо хочет расставаться, да и консерватизм среди людей дает о себе знать, так что период великой мутации не есть панацея от всех бед - это переход...

22-го Солнце, несмотря на великие мутации других планет, заходит в знак Козерога, в это время двухдневный путь Луны по Овну вносит агрессивное настроение и финансовые ошибки.

С 24-го по 26-е растущая Луна в Тельце - можно смело начать какой-то бизнес или открыть банковский счет, которому суждено расти.

С 29-го по 31-е Луна находится в Раке, и, кстати, 30-го на небе будет красоваться полная Луна.

Новогодняя ночь с Луной во Льве и влиянием полнолуния внесет много энтузиазма и много радостной эмоциональности, огни будут сверкать ярче, чем обычно, а зрелища и народные гулянья будут очень впечатляющими.

ОВЕН

Марс находится в Овне, придавая действиям Овна повышенную реактивность, однако начиная со второй недели декабря Солнце поддерживает инициативы Овнов, особенно касающиеся расширения духовных горизонтов. Не всех Овнов «пробьет» на духовные искания, у многих начнутся рождественские каникулы и увлекательные поездки с романтическими приключениями, с 18-го, а за ним и 20 декабря Сатурн с Юпитером переходят в зону друзей, заякорив тему друзей и поклонников на год вперед.

ТЕЛЕЦ

Солнце активизирует тему финансов, наследства, страховок, если учесть, что большую часть месяца Лилит влияет на Уран в Тельце, то следует быть осторожными, особенно в коридоре затмения и особенно в затмение 14 декабря. Венера из Скорпиона посылает знаки внимания противоположному полу в первой половине месяца. Более удачливый период начнется с 22 декабря с переходом Солнца и Меркурия в знак Козерога. Легкость, волшебство, добро и счастье.

БЛИЗНЕЦЫ

Публичное время, солнечное затмение 14 декабря коснется отношений с партнерами. Первая половина месяца связана с авральной работой или профилактикой здоровья. Знаменательным событием декабря является переход Юпитера и Сатурна в дружественный знак Водолея: наметятся дела, связанные с зарубежьем, пойдет рост в обучении и получении высших знаний. Путешествия скрасят жизнь Близнецов на длительное время.

РАК

Наступает время рутинной работы и заботы о здоровье. Солнечное затмение несет в себе активизацию вирусов, поэтому нужно усилить методы обеззараживания среды обитания и ограничить публичное общение. Тем не менее в первой половине декабря много внимания уделяется контактам с детьми и возлюбленными. После 22 декабря нарисуется яркое время публичности и представлений, а также решения насущных вопросов с партнерами - как по работе, так и по личной жизни.

ЛЕВ

Декабрь - традиционный месяц радости и творчества, но в этом году солнечное затмение 14 декабря может омрачить радость. Снижение витальности в ауре затмения может привести Львов в состояние философского размышления о смысле жизни. Но это также отличный шанс заложить позитивную программу на длительное будущее во время затмения. Судьбоносные планеты заходят в конце января в зону партнерства - время контактов и планов на будущее.

ДЕВА

Месяц несет много нового, необычного. Львиную долю свободного времени придется уделять домочадцам и непосредственно, дому - обустраиванию, украшению. У некоторых Дев страстная переписка, Девы могут стать объектом вожделения противоположного пола. С переходом Юпитера и Сатурна в зону работы и здоровья, к концу года начнут вырисовываться конкретные предложения. Возможны изменения в личной жизни и заманчивые предложения по бизнесу.

ВЕСЫ

Тема финансов и подарков подогревается управляющей планетой Венерой. Ожидается много коротких поездок и работы с документацией. Сильный и агрессивный Марс продолжает тему открытых врагов и конкурентов, переход в третьей декаде мощных планет в зону детей и любви может указывать на судьбоносные процессы в этом направлении. Долгое время неустроенные связи распутаются и примут нужное направление.

СКОРПИОН

До 16 декабря присутствие Венеры в знаке Скорпиона указывает на мощные энергии любви и личного шарма. Наступит время для близких, которые нуждаются в поддержке и тепле. До 22 декабря уделяется внимание финансовым потокам, но нужно выбрать правильное направление. Переход Юпитера и Сатурна в зону недвижимости может указывать на смену геолокации, но эти вопросы требуют тщательной подготовки и длительного времени.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, несмотря на присутствие Южного Лунного узла, пытаются по привычке смотреть оптимистично на все, что вокруг них происходит. Солнечное затмение в 24-м градусе Стрельца предполагает, что у рожденных 14 декабря будет мало выбора в текущем солярном году, тем не менее переход двух гигантских планет в зону информации может возвещать для них новый виток деятельности в этой области. Настало время внимательно отнестись к своему здоровью.

КОЗЕРОГ

До 22 декабря классическое время «работы над ошибками» и желание посидеть в одиночестве на берегу океана. Однако у астрологов есть приятная новость для Козерогов: 18 декабря Сатурн, сковывающий и ограничивающий радость, уходит из их знака, следом за ним уходит и Юпитер, значительно облегчающий жизнь Козерогам. Можно спокойно завершить календарный год без страха глядя в будущее. Звезды складываются удачно и несут хорошие перемены.

ВОДОЛЕЙ

Весьма интересный месяц, так как связан с переходом Юпитера и Сатурна в их знак на достаточно длительный период. В событийном плане декабрь имеет отношение к друзьям и неформальным организациям. Последняя декада месяца может отразиться на самочувствии и желании отдохнуть от суеты. Конец года обещает сюрпризы и долгожданную свободу перемещения. Друзья и близкие будут радовать и поддерживать во всех начинаниях.

РЫБЫ

Декабрь - суетный месяц, связанный с отстаиванием собственного авторитета и профессионализма, как говорится: «С вас спросится», но это также яркий период, когда милосердие Рыб и природный талант мирить всех будет востребован. Конец декабря Рыбы проведут в кругу друзей в домашней обстановке, а переход Юпитера и Сатурна в символический дом тайны указывают, что Рыбы станут хранителями секретов.