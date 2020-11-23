Зебегень. Аркадия.

В Венгрии существует несколько подобных оазисов, появившихся на свет в 19 и 20 столетиях. Один из них находится в одном из самых живописных мест на Дунае - ущелье в горах Бержень. Зебегень.

Необычное название появилось, говорят, благодаря немецким поселенцам. По большой реке плыли на кораблях, огромных плотах швабские семьи со всем своим нехитрым хозяйством. От истоков Дуная, из родного Ульма плыли они в края никому неизвестные за новой, возможно более счастливой жизнью. Вдруг река стала шире, показались высокие горы. «Наверно мы уже доплыли до конца реки», - решили путешественники. И объявили на первых кораблях остальным: «See begant!» (море начинается!). Да и остались. Навсегда. Места чудесные: река - полная рыбы, лес - отличная возможность поохотиться, плоскогорья пригодные для пастбищ. Ну а венгры и словаки, давно освоившие оба берега Дуная в этой части, переделали немецкое предложение в более приемлемое - «Зебегень». Первое упоминание о Зебегень относится к концу 13 столетия, когда на горе Святого Михаила основали монастырь Бенедиктинского ордена. Монастырь был наверху, а крестьянские дома строили внизу у реки и в глубине ущелья вдоль быстрого, с порогами, прозрачного ручья. В пещере, где когда-то жил отшельник (святой человек) устроили церковь. До начала 20 столетия она и была приходской. Три языка в одной деревне не мешали жить всем вполне дружно, да и смешанные семьи были не редкостью. В 1830 годы открыли первую школу. В середине 19 века от столицы в Пожонь (Братислава) проложили железную дорогу прямо по берегу Дуная, то есть через Зебегень. Вот тогда это сказочное место, совсем не похожее на типичные венгерские деревни, а, скорей, на альпийские изюминки и открыли жители Пешта и Буды. Столичные врачи определили, что воздух в Зебегень целительный. В конце 19 столетия в окрестностях деревни появился летний лагерь для больных детей. Художники, скульпторы, архитекторы потянулись из столицы один за другим в немецко-словацко-венгерский рай за тишиной, покоем, красотой. По проекту известного архитектора Кароя Коша в центре Зебегень построили Храм Богородицы в модном стиле сецессион. В такой же манере были созданы внутри и потрясающие фрески Аладара Керешфаи Криш. Церковь действует и сейчас. Сохранилась она до наших дней без изменений. Как и пещерная церковь (чуть в стороне от главной дороги).

Первая мировая война. Для очень многих творческих людей эта война стала чудовищным моральным потрясением. Разрушенные иллюзии, в которые они так искренне верили, превратившиеся в пепел реально сгоревших городов - мечты охотников за прекрасным... В поисках исчезнувшего рая, Аркадии - символа Золотого века человечества многие из них уезжают из забитых заводскими трубами городов в сельское безвременье. Зебегень - просто идеальное место для таких искателей. Талантливый живописец Иштван Сони поселился здесь в 1924 году. И остался до своей смерти в 1967-м. Его так и называли - зебегеньский отшельник. В 30-е годы к нему присоединились другие сторонники ирреальной Аркадии: Медвецки, Ваш, Элкфи, Соботка, Берень, Аба Новак, Бернат... В истории искусств их сейчас называют то неореалистами, то постэкспрессионистами, утопистами, аркадийцами. Да неважно. Произведения, созданные нашедшими свою Аркадию в Зебегень, сейчас украшают залы Национальной галереи Будапешта и других крупных музеев страны. А еще в золотые тридцатые (золотые только для Зебегень) установили рядом с Кальварией государственный флаг. Внизу на берегу Дуная над купальнями появились кокетливые сине-белые домики. Их построили по заказу графини Карои Ласлоне для ее уникального Цветочного сообщества «Подсолнухи». 300 детей и 50 взрослых в игровой форме, рисуя, занимаясь спортом, музицируя получали здесь вполне достойное воспитание. Естественно, все для них было абсолютно бесплатно. У каждого члена необычного кружка был псевдоним - имя цветка, дерева. Никаких сословных различий! Все равны. Как подсолнухи в поле. Чем не Аркадия?

Что осталось, что сохранилось до нашего времени от искусственного рая на берегу Дуная? Не так уж мало. В доме Иштвана Сони сейчас музей. О других замечательных мастерах напоминают мемориальные таблички на хорошеньких (буквально как с картинки) домиках. Роскошные виллы Мароти и Дери. Отличный образец сецессиона - храм Богородицы, уникальная пещерная церковь, ряд изб-подсолнухов над городским пляжем, самые лучшие в стране ретеши (штрудели) в крошечном кафе с респектабельным названием «Монархия» и так далее. Ну а самое главное и вечное, что сохранилось совершенно таким, как и было во времена первых швабских поселенцев - это природа. Фантастически красивый в любое время лес на горах. Тропинки ведут от порогов ручья к маленькой часовне или к старому распятию. На последнем - надпись на 2 языках (не забываем о швабах) с объяснением, что мы на самом деле попали тоже в церковь. Природную. Рекомендуют нам присесть на скамью рядом с крестом и слушать пение птиц или тишину - голос Господа. Аркадия!

Екатерина ВЕРЕШ