Венгрия погружается в lockdown

В сентябре этого года Венгрия закрыла границы. В ноябре был введен комендантский час с 12 ночи до 5 утра. Однако сегодня, 11 ноября правительство Венгрии внесло ряд изменений в жизнь страны. Время действия комендантского часа увеличено с 20.00 до 5 утра. Закрылись рестораны, осталась только работа на вынос, под заказ. Но остаются открытыми производственные столовые и буфеты.

Закрылись фитнес-клубы. Но к счастью небольшие магазинчики, парикмахерские и мелкие компании, оказывающие услуги населению, могут работать до указанного выше времени при условии соблюдения санитарных мер. Спортивные матчи будут проходить, но без зрителей на трибунах. Массовые и командные виды спорта запрещены, но разрешены индивидуальные занятия.

С собаками можно гулять после 20.00, но в радиусе 500 метров от места проживания.

В общественном транспорте необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также носить маску, прикрывающую рот и нос. Штрафы за несоблюдение правил от 8000 до 30 000 форинтов.

Музеи, театры, зоопарки, кинотеатры и прочие развлекательные заведения закрыты. Торговые центры по прежнему остаются открытыми. Продуктовые магазины и аптеки продолжают работать. Высшее образование переходит в режим обучения он-лайн. В старших классах школьники продолжат обучение дистанционно из дома.

Детские сады и ясли, а также школы до 8 класса по прежнему остаются открытыми. Работники этих учреждений, а также больниц будут тестироваться раз в неделю.

Вступает в силу ограничение мероприятий, однако семейные торжества, такие как свадьба разрешены, но с количеством присутствующих не более 10 человек. На похоронах могут присутствовать не более 50 человек.

Отели открыты только для гостей, прибывших с деловой целью в страну, а для туристов гостиницы не работают.

Парковка для машин в столице бесплатная.

Самолеты в Москву в ноябре летают, но по прилету необходимо соблюдать домашнюю изоляцию 10 дней, при желании можно сдать 2 теста, стоимость около 20 000 форинтов каждый.

Данные меры введены на месяц, но возможно продление. Следите за нашими новостями.

Анжелика ПЕТРИЩЕВА