Венгрия погружается в lockdown

Закрылись фитнес-клубы. Но к счастью небольшие магазинчики, парикмахерские и мелкие компании, оказывающие услуги населению, могут работать до указанного выше времени при условии соблюдения санитарных мер. Спортивные матчи будут проходить, но без зрителей на трибунах. Массовые и командные виды спорта запрещены, но разрешены индивидуальные занятия.
С собаками можно гулять после 20.00, но в радиусе 500 метров от места проживания.
В общественном транспорте необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также носить маску, прикрывающую рот и нос. Штрафы за несоблюдение правил от 8000 до 30 000 форинтов.
Музеи, театры, зоопарки, кинотеатры и прочие развлекательные заведения закрыты. Торговые центры по прежнему остаются открытыми. Продуктовые магазины и аптеки продолжают работать. Высшее образование переходит в режим обучения он-лайн. В старших классах школьники продолжат обучение дистанционно из дома.
Детские сады и ясли, а также школы до 8 класса по прежнему остаются открытыми. Работники этих учреждений, а также больниц будут тестироваться раз в неделю.
Вступает в силу ограничение мероприятий, однако семейные торжества, такие как свадьба разрешены, но с количеством присутствующих не более 10 человек. На похоронах могут присутствовать не более 50 человек.
Отели открыты только для гостей, прибывших с деловой целью в страну, а для туристов гостиницы не работают.
Парковка для машин в столице бесплатная.
Самолеты в Москву в ноябре летают, но по прилету необходимо соблюдать домашнюю изоляцию 10 дней, при желании можно сдать 2 теста, стоимость около 20 000 форинтов каждый.
Данные меры введены на месяц, но возможно продление. Следите за нашими новостями.
Анжелика ПЕТРИЩЕВА