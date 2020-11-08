Арт-Маркет. Юбилейный год.

В культурном центре Парка Милинариш Будапешта в 10 раз прошла ежегодная международная выставка-продажа Art Market. В признанном уже всеми европейскими СМИ Центральной и Восточной Европы художественном мероприятии приняли участие мастера из 40 стран 5 континентов. Год юбилейный пришелся на сложное время. Пандемия и здесь внесла свои коррективы. Обязательные маски, часть мероприятий проходила в отдельных залах онлайн. Но в остальном - не менее интересно, познавательно, чем год или два тому назад. Главная тема этого грандиозного, несмотря на все происки природы, праздника - 30 лет свободы. 9 ноября 1989 года - падение Берлинской стены. В 1990 году, то есть 30 лет назад началась другая эра в жизни Восточной Европы со сменой политического режима. Ряд галерей выставочного комплекса Милинариш представил работы художников, чье творчество отлично известно уже не одному поколению любителей современного искусства.



«Будь более современным» - лозунг ряда других арт-сообществ, которые знакомят с творчеством и поисками изобразительного языка новых, часто мало известных художников. Рядом с живописью, графикой, скульпторами, инсталляциями, обязательные для Арт-Маркета фото экспозиции. Будапешт давно стал столицей художественных фотовыставок. Это традиция, уходящая в прошлое тысячелетие. Интересных проектов на Арт-Маркете представлено очень много. В отдельном зале экспозиция «Стэнд-бай». Можно посмотреть оригиналы произведений венгерских и российских художников, фотокопии которых находятся уже месяц на площади венгерской столицы Кодай Керенд. Таким образом художники и фотографы двух стран пытаются привлечь внимание общества к разрушающемуся на наших глазах памятнику, занесенному, между прочим, в Мировое наследие ЮНЕСКО. Российские художники, защищающие венгерские ценности на проспекте Андраши, выставили свои работы еще и в отдельной галерее Арт-Маркета «Художественное общество Пача». И еще одна составляющая 2020 в Милинареше - «Искусство цирка», часть художественной программы Венгерского государственного цирка. Потрясающее зрелище.

Периодически, но каждый раз неожиданно, где-то в огромном помещении выставочного комплекса звучит музыка и над (буквально) произведениям «на века» посетители завороженно смотрят на шедевры мгновения, представленные цирковыми суперзвездами. Впрочем, что-то из из этой феерии смогли «поймать» фотохудожники. И вскоре представят на конкурсе Центра искусств цирка. Фестиваль искусств Арт-кафе, экскурсии, проводимые известными историками искусств (не онлайн), встречи, живое общение с художниками и галеристами и так далее. Кто-то приобретает, что задело душу и ум. Кто-то просто знакомится с отличными мастерами и их произведениями. Некоторые посетители говорят, что никак не могут привыкнуть к современному искусству. Когда-то так же сетовал на первых выставка импрессионизма, экспрессионизма, русского авангарда... Лучший способ познакомиться с современным языком художественного выражения - посещение подобных серьезных (и при этом вполне развлекательных) мероприятий.

Екатерина ВЕРЕШ