Русскоязычная стоматология в центре Будапешта, в непосредственной близости от площади Móricz Zsigmond.
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- благодаря русскоговорящему персоналу, нет необходимости в переводчике
- конкурентоспособная цена, соответствующая высшему качеству
- 40+ лет опыта в стоматологии
- 100% долгосрочная гарантия и швейцарское качество.
Специальные скидки для русскоязычных пациентов действуют на:
- All on 4, All on 6 имплантацию и протезирование
- Имплантацию под общим наркозом
- Безболезненное лечение пациентов со сложными патологиями и отсутствием костной ткани
- Челюстно-лицевую хирургию
- Хирургическую стоматологию.
Консультация бесплатная.
TEL/VIBER: +36 30 956 81 28
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Web: http://flydent.com/ru