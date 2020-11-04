Среда, 04 ноября 2020 14:58

Русскоязычная стоматология в центре Будапешта

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Русскоязычная стоматология в центре Будапешта

Русскоязычная стоматология в центре Будапешта, в непосредственной близости от площади Móricz Zsigmond.

Выбирайте нас, потому что:

  • благодаря русскоговорящему персоналу, нет необходимости в переводчике
  • конкурентоспособная цена, соответствующая высшему качеству
  • 40+ лет опыта в стоматологии
  • 100% долгосрочная гарантия и швейцарское качество.

Специальные скидки для русскоязычных пациентов действуют на:

  • All on 4, All on 6 имплантацию и протезирование
  • Имплантацию под общим наркозом
  • Безболезненное лечение пациентов со сложными патологиями и отсутствием костной ткани
  • Челюстно-лицевую хирургию
  • Хирургическую стоматологию.

Консультация бесплатная.

TEL/VIBER: +36 30 956 81 28
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Web: http://flydent.com/ru

Прочитано 21 раз Последнее изменение Среда, 04 ноября 2020 15:22
Опубликовано в Статья
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Nina Popova

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