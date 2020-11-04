В Будапеште вышла двуязычная книга по случаю 40-летия со дня смерти Владимира Высоцкого «Вслед за Высоцким, Или феномен Норда. Она является вторым дополненным и переработанным изданием сборника Петера Вицаи «Геннадий Норд, Или неизвестный Высоцкий, вышедшего в 2018 году в венгерской столице.

О первом издании современный российский поэт и писатель Леонид Володарский отзывался так: Крупнейший исследователь творчества Владимира Высоцкого в Венгрии Петер Вицаи неожиданно отступил от своей традиции. Он написал целую книгу о совсем другом художнике, имя которого раньше ему было неизвестно, а теперь благодаря своеобразному труду венгерского автора оно впервые моглaо появиться в печати и в Будапеште. Речь идет о Геннадии Норде, поэте, авторе множества стихов, слов многих песен, афоризмов и анекдотов.

C 2018 года имя Норда неоднократно появлялось на страницах венгерских художественных журналов, а также в периодической печати, в том числе и в газете РК. О нём выходили как газетные статьи, так и аналитические материалы, представляющие творчество современного автора в зеркале поэтического мастерства Высоцкого. Как пишется в книге венгерского писателя и высоцковеда Петера Вицаи, между этими двумя фигурами современной русской литературы есть очевидная перекличка. И это проявляется не только в близости жанров, а скорее, и в близости темпераментов, в наполненности неравнодушием ко всему происходящему в нашем болезненном мире. Реалии, как правдиво Володарский отмечает, у каждого свои: Один жил в эпоху «великого и могучего» Советского Союза, когда запрещалось все, что имело отношение к свободе слова. Другой живет в теперешней, напряженной и до сих пор ищущей свой путь России. Высоцкому даже в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь Россия и Украина будут частями не одного государства, а странами-антагонистами. А для Норда события на Донбассе, братоубийственная война - это современный исторический факт! Список таких событийных различий можно было бы продолжать до бесконечности…

Данная книга по уровню и страстности не уступает предыдущим произведениям автора о Высоцком. Она содержит избранные стихи, песни, анекдоты и так называемые лягухи (юмористические четверостишия) Норда в оригинале, а также в переводе на венгерский язык. По сравнению с первым изданием в сборнике появился серьёзный и вполне любопытный раздел, посвящённый анализу своеобразного музыкального мира Владимира Высоцкого. Эта тема до сих пор является малоизученным направлением в системе высоцковедения как международного, так и венгерского. Благодаря новому разделу, читатель получает более полное представление о музыке барда, а также о некоторых сходствах в поэтическом и песенном творчестве двух художников. Книга приурочена к 40-летию со дня смерти Владимира Семёновича, чтобы и таким образом чтить память поэта-песенника. По словам Володарского, в книге получился удивительный литературно-духовный треугольник: Высоцкий-Вицаи-Норд! А треугольник, как известно, достаточно жесткая конструкция. И теперь эту конструкцию может проверить на прочность читатель.

Предисловие к сборнику написал бывший посол ВР в Москве, ныне почётный президент Общества Венгеро-Российской Культуры и Дружбы, Дьёрдь Нановски. Книга, которая чтит память и русской поэтессы Риммы Казаковой, была выпущена будапештским издательством Hungarovox, которое с удовольствием печатает произведения интересных российских художников.

Нина Попова

СТИХИ И ЛЯГУХИ ГЕННАДИЯ НОРДА

ВОЙНА

Кто сказал, есть большая война. А есть малая?

Кто сказал, что разнятся они по размеру?

Есть война! А на ней наши парни усталые.

Есть война! Есть солдаты, надежда и вера!

2009

НОВОРОССИЯ

Как сегодня оценить такое?

Под Донецком взрывы и стрельба.

Ни воды, ни света, ни покоя –

Русско-украинская судьба!

Иль родство нам стало тесновато,

Иль амбиций чьих-то не унять?

Принимаю, если брат за брата!

Брат на брата - не могу понять!

2014

НАДО ПРОСТО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА...

Надо просто закрыть глаза

И открыть, чтобы радуга встала.

Можно все повернуть назад

И начать нашу жизнь сначала.

Можно все зачеркнуть, забыть,

Окна настежь открыть надежде,

Можно просто любить, любить

Безоглядней, сильней, чем прежде!

2002

ЛЯГУХИ

Да, я лысый, лысый, как на грех.

А ведь если честно, между нами,

Лысина имеется у всех,

Но у многих скрыта волосами.

Дамы худые скупы на гроши,

Очень сварливы и склонны к измене.

Полные дамы всегда хороши:

Зимой для тепла, ну, а летом – для тени.

Поэзия – есть дело вкуса

И тех, кто к этому давно привык.

К поэту по ночам приходит муза,

А к поэтессе, видимо, музык.

Это традиция, это вина.

Только в судьбе нашей горькой и пылкой

Радость должна приходить не одна,

Радость должна появляться с бутылкой.

Солнце меня уже больше не греет,

Хоть целый день проваляйся на крыше.

Что-то случилось. Наверно, старею.

И писсуары становятся выше.