ВСЛЕД ЗА ВЫСОЦКИМ...

О первом издании современный российский поэт и писатель Леонид Володарский отзывался так: Крупнейший исследователь творчества Владимира Высоцкого в Венгрии Петер Вицаи неожиданно отступил от своей традиции. Он написал целую книгу о совсем другом художнике, имя которого раньше ему было неизвестно, а теперь благодаря своеобразному труду венгерского автора оно впервые моглaо появиться в печати и в Будапеште. Речь идет о Геннадии Норде, поэте, авторе множества стихов, слов многих песен, афоризмов и анекдотов.
C 2018 года имя Норда неоднократно появлялось на страницах венгерских художественных журналов, а также в периодической печати, в том числе и в газете РК. О нём выходили как газетные статьи, так и аналитические материалы, представляющие творчество современного автора в зеркале поэтического мастерства Высоцкого. Как пишется в книге венгерского писателя и высоцковеда Петера Вицаи, между этими двумя фигурами современной русской литературы есть очевидная перекличка. И это проявляется не только в близости жанров, а скорее, и в близости темпераментов, в наполненности неравнодушием ко всему происходящему в нашем болезненном мире. Реалии, как правдиво Володарский отмечает, у каждого свои: Один жил в эпоху «великого и могучего» Советского Союза, когда запрещалось все, что имело отношение к свободе слова. Другой живет в теперешней, напряженной и до сих пор ищущей свой путь России. Высоцкому даже в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь Россия и Украина будут частями не одного государства, а странами-антагонистами. А для Норда события на Донбассе, братоубийственная война - это современный исторический факт! Список таких событийных различий можно было бы продолжать до бесконечности…
Данная книга по уровню и страстности не уступает предыдущим произведениям автора о Высоцком. Она содержит избранные стихи, песни, анекдоты и так называемые лягухи (юмористические четверостишия) Норда в оригинале, а также в переводе на венгерский язык. По сравнению с первым изданием в сборнике появился серьёзный и вполне любопытный раздел, посвящённый анализу своеобразного музыкального мира Владимира Высоцкого. Эта тема до сих пор является малоизученным направлением в системе высоцковедения как международного, так и венгерского. Благодаря новому разделу, читатель получает более полное представление о музыке барда, а также о некоторых сходствах в поэтическом и песенном творчестве двух художников. Книга приурочена к 40-летию со дня смерти Владимира Семёновича, чтобы и таким образом чтить память поэта-песенника. По словам Володарского, в книге получился удивительный литературно-духовный треугольник: Высоцкий-Вицаи-Норд! А треугольник, как известно, достаточно жесткая конструкция. И теперь эту конструкцию может проверить на прочность читатель.
Предисловие к сборнику написал бывший посол ВР в Москве, ныне почётный президент Общества Венгеро-Российской Культуры и Дружбы, Дьёрдь Нановски. Книга, которая чтит память и русской поэтессы Риммы Казаковой, была выпущена будапештским издательством Hungarovox, которое с удовольствием печатает произведения интересных российских художников.
Нина Попова
СТИХИ И ЛЯГУХИ ГЕННАДИЯ НОРДА
ВОЙНА
Кто сказал, есть большая война. А есть малая?
Кто сказал, что разнятся они по размеру?
Есть война! А на ней наши парни усталые.
Есть война! Есть солдаты, надежда и вера!
2009
НОВОРОССИЯ
Как сегодня оценить такое?
Под Донецком взрывы и стрельба.
Ни воды, ни света, ни покоя –
Русско-украинская судьба!
Иль родство нам стало тесновато,
Иль амбиций чьих-то не унять?
Принимаю, если брат за брата!
Брат на брата - не могу понять!
2014
НАДО ПРОСТО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА...
Надо просто закрыть глаза
И открыть, чтобы радуга встала.
Можно все повернуть назад
И начать нашу жизнь сначала.
Можно все зачеркнуть, забыть,
Окна настежь открыть надежде,
Можно просто любить, любить
Безоглядней, сильней, чем прежде!
2002
ЛЯГУХИ
Да, я лысый, лысый, как на грех.
А ведь если честно, между нами,
Лысина имеется у всех,
Но у многих скрыта волосами.
Дамы худые скупы на гроши,
Очень сварливы и склонны к измене.
Полные дамы всегда хороши:
Зимой для тепла, ну, а летом – для тени.
Поэзия – есть дело вкуса
И тех, кто к этому давно привык.
К поэту по ночам приходит муза,
А к поэтессе, видимо, музык.
Это традиция, это вина.
Только в судьбе нашей горькой и пылкой
Радость должна приходить не одна,
Радость должна появляться с бутылкой.
Солнце меня уже больше не греет,
Хоть целый день проваляйся на крыше.
Что-то случилось. Наверно, старею.
И писсуары становятся выше.