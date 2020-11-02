Оптимизм и любовь побеждают Автор Валентина ВИТТРОК размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (1 Голосовать) Астрологический прогноз на ноябрь Валентины ВИТТРОК Непростой ноябрь в старину на арамейском называли месяц Мархешван-горький, травы в это время действительно становились горькими и ядовитыми. Начало месяца все еще в ауре эксцентричного полнолуния, а это критично, но радует то, что 3 ноября Меркурий переходит в прямое движение и можно начинать заниматься полноценно бизнесом без опаски провала и хаоса. Меркурий в начале месяца в Весах ведет себя дипломатично и корректно, несмотря на длительное присутствие марса в Овне, провоцирующего на конфликты.

5,6 ноября транзит Луны по Раку срабатывает, как триггер эмоций и обид, так как создает напряженный аспект к Марсу и коплению планет в Козероге, но все таки транзит Луны по Раку это прежде всего высокий инстинкт самосохранения.

8 ноября Юпитер соединяется с Плутоном в Козероге на целую неделю - для правительств это знаковый период поскольку в разы возрастает экспансия и фанатизм, резкое обострение социальной активности, общественные порицания, фатальные случаи в толпе, поэтому лучше избегать скопления народных масс, следует помнить, что Марс все еще находится в Овне и имеет драчливые тенденции. Рожденные на таком соединении, будут иметь аспект «миллионера» (такое соединение в своей карте имеет Билл Гейтс, из советских знаменитостей соединение Юпитер-Плутон имел певец Муслим Магомаев).

10 ноября противостояние Венеры и Марса - семейные и любовные баталии (особенно подвержены кардинальные знаки Овна, Весов, Рака и Козерога.

11 ноября Меркурий возвращается в Скорпион - мышление в обществе становится черно-белым, четко разграничивается полоса между своими и чужими, подозрительность, желание манипулировать.

14 ноября - Марс переходит в прямое движение во весь голос заявляя о своих целях, грубость и напористость - качества Марса в Овне.

15 ноября новолуние (вместе с суперлунием) в Скорпионе в 9:08 по Гринвичу - очень магическое время и отлично подходит для медитации и закладывания программ, время ведьм.

17 ноября Меркурий в точной оппозиции к Урану в Тельце, упрямство может зашкаливать, Луна транзитом до 20 ноября находится в Козероге, имеет отношение к проблемам правительства, в личном плане - подавленность, может показаться, что «жизнь не удалась», но это всего лишь эмоции.

20 ноября водолейская Луна провоцирует Меркурий в Скорпионе и Уран в Тельце - природа при таких аспектах обычно реагирует ураганами, градом и повышенной аварийностью на дорогах, нехорошо для фиксированных знаков, но для рожденных в это время указания на большие возможности в жизни.

22 ноября Венера переходит в Скорпион, а Солнце в знак Стрельца, возвещая о совсем других энергиях. Появляется тяга к странствиям и делам связанным вдалеке. У людей усиливается тяга к законности и справедливости, а также к познаниям, они становятся более общительными, открытыми. Повышается интерес к науке, особенно к медицине, как академической, так и нетрадиционной, а также возрастает желание помогать людям. Оптимизм и любовь усиливаются, когда Солнце в Стрельце, а Венера в Скорпионе!

25, 26 ноября транзит Луны по Овну в соединении с Марсом в наряженном аспекте к планетам в Козероге: могут быть финансовые ошибки и повышенный травматизм, в этом году ежемесячные прохождения Луны по Овну и Козерогу всегда приводят к эмоциональным потряхиваниям.

30 ноября в 9:31 по Гринвичу произойдет лунное затмение, почти рядом с осью катастроф в 9-х градусах Стрельца и Близнецов. Мутабельные знаки (Стрелец, Близнецы, Дева и Рыбы) достаточно эмоционально отреагируют на лунное затмение, так как оно задевает негативно планеты в этих знаках. Это лунное затмение открывает последний коридор затмений в этом году и события, произошедшие в этот период будут нести судьбоносные перемены в обществе. 5,6 ноября транзит Луны по Раку срабатывает, как триггер эмоций и обид, так как создает напряженный аспект к Марсу и коплению планет в Козероге, но все таки транзит Луны по Раку это прежде всего высокий инстинкт самосохранения.8 ноября Юпитер соединяется с Плутоном в Козероге на целую неделю - для правительств это знаковый период поскольку в разы возрастает экспансия и фанатизм, резкое обострение социальной активности, общественные порицания, фатальные случаи в толпе, поэтому лучше избегать скопления народных масс, следует помнить, что Марс все еще находится в Овне и имеет драчливые тенденции. Рожденные на таком соединении, будут иметь аспект «миллионера» (такое соединение в своей карте имеет Билл Гейтс, из советских знаменитостей соединение Юпитер-Плутон имел певец Муслим Магомаев).10 ноября противостояние Венеры и Марса - семейные и любовные баталии (особенно подвержены кардинальные знаки Овна, Весов, Рака и Козерога.11 ноября Меркурий возвращается в Скорпион - мышление в обществе становится черно-белым, четко разграничивается полоса между своими и чужими, подозрительность, желание манипулировать.14 ноября - Марс переходит в прямое движение во весь голос заявляя о своих целях, грубость и напористость - качества Марса в Овне.15 ноября новолуние (вместе с суперлунием) в Скорпионе в 9:08 по Гринвичу - очень магическое время и отлично подходит для медитации и закладывания программ, время ведьм.17 ноября Меркурий в точной оппозиции к Урану в Тельце, упрямство может зашкаливать, Луна транзитом до 20 ноября находится в Козероге, имеет отношение к проблемам правительства, в личном плане - подавленность, может показаться, что «жизнь не удалась», но это всего лишь эмоции.20 ноября водолейская Луна провоцирует Меркурий в Скорпионе и Уран в Тельце - природа при таких аспектах обычно реагирует ураганами, градом и повышенной аварийностью на дорогах, нехорошо для фиксированных знаков, но для рожденных в это время указания на большие возможности в жизни.22 ноября Венера переходит в Скорпион, а Солнце в знак Стрельца, возвещая о совсем других энергиях. Появляется тяга к странствиям и делам связанным вдалеке. У людей усиливается тяга к законности и справедливости, а также к познаниям, они становятся более общительными, открытыми. Повышается интерес к науке, особенно к медицине, как академической, так и нетрадиционной, а также возрастает желание помогать людям. Оптимизм и любовь усиливаются, когда Солнце в Стрельце, а Венера в Скорпионе!25, 26 ноября транзит Луны по Овну в соединении с Марсом в наряженном аспекте к планетам в Козероге: могут быть финансовые ошибки и повышенный травматизм, в этом году ежемесячные прохождения Луны по Овну и Козерогу всегда приводят к эмоциональным потряхиваниям.30 ноября в 9:31 по Гринвичу произойдет лунное затмение, почти рядом с осью катастроф в 9-х градусах Стрельца и Близнецов. Мутабельные знаки (Стрелец, Близнецы, Дева и Рыбы) достаточно эмоционально отреагируют на лунное затмение, так как оно задевает негативно планеты в этих знаках. Это лунное затмение открывает последний коридор затмений в этом году и события, произошедшие в этот период будут нести судьбоносные перемены в обществе. ОВЕН

Марс все еще создает Овнам повышенную реактивность и раздражительность. В ноябре Овны проходят так называемый сектор экстремальных ситуаций, они могут быть свидетелями чьих-то смертей, в это время им необходимо быть хорошими стратегами и принимать решения быстро и четко, хирургически отсекать все ненужное и отжившее. С 22-го включаются позитивные энергии. ТЕЛЕЦ

Дыхание черной Луны начнет действовать на Тельцов немного угнетающе. Настроение и самочувствие могут резко ухудшиться, но время Скорпиона - это время публичности и партнерства, возможны выступления или подписание важных контрактов, В последнюю неделю месяца актуальными будут финансы партнеров, нужно сконцентрировать все силы. БЛИЗНЕЦЫ

Много рутинной работы, весовcкие Меркурий и Венера посылают поддержку Близнецам из сектора любви и творчества. С 10 ноября Меркурий переходит в знак Скорпиона, приглашая к подписанию договоров и контрактов. Много работы и подготовка различной документации. Последняя неделя месяца посвящена партнерам в деловом и личном плане. РАК

Время для детей и творчества, раскрытия внутренних ресурсов. Сердечная глубокая привязанность - лейтмотив месяца. Первая половина ноября посвящена жилищу и его улучшению, много работы под крышей собственного дома. С 22 ноября наступает время рутинной работы, профилактики здоровья, оказания услуг в разных сферах. Внутреннее спокойствие поможет решению проблем. ЛЕВ

До 10 ноября большое количество контактов, переписки, подписания документов. До 22 ноября Львы очень привлекательны для окружающих: возможен флирт и романтическая переписка. Практически весь месяц уделяется много внимания домочадцам и непосредственно дому. В последнюю неделю месяца по плану включается время любви и творчества, наслаждайтесь. ДЕВА

На первом плане - соседи и родственники, а также разговоры, документы и большое количество поездок в черте города. До 22 ноября Венера вполне вероятно поможет с финансами или откупится подарком. С переходом солнца в знак Стрельца (22 ноября), внимание придется уделять родителям и дому. Не помешает профилактический осмотр. ВЕСЫ

Меркурий и Венера в Весах: много личного шарма и магнетизма, а светило в секторе денег - стоит ждать хороший доход и возможности. Молодым Весам предоставится случай знакомств и флирта. С 10 ноября в зону финансов вступает и Меркурий, а это сделки и договора по полному спектру. К концу месяца можно ожидать подарков и обильного общения с людьми издалека. СКОРПИОН

Приходит приятное время, когда и звезды благоволят, и дороги открываются. На сцене жизни - театр одного актера и Скорпионы там правят бал. Много общения, много представляющихся возможностей. Однако, зашедшие в зону партнерства Черная Луна и Уран могут начать раскачивать непоколебимые стены партнерства. Встречи дней рождения будут неординарными и приятными. СТРЕЛЕЦ

Несмотря на то, что за месяц до дней рождения снижается иммунитет и хочется полежать на диване, планета любви Венера практически весь ноябрь предлагает знакомства и симпатию противоположного пола. Скорпионий Меркурий может указывать на вынашивание стратегических планов. Последняя неделя ноября включает «зеленый свет» по многим направлениям. КОЗЕРОГ

В ноябре друзья играют большую роль, а также те, кто симпатизирует Козерогам. Соединение Юпитера с Плутоном для январских Козерогов может играть важную роль, сильные мира сего могут помочь им в решении их жизненных задач. Последняя неделя месяца снижает потенциал и предлагает проанализировать происходящее и дать трезвую оценку событий. ВОДОЛЕЙ

Проверка на прочность и профессионализм, скорпионий Меркурий в секторе карьеры преподносит каверзные задачи и многоходовки, гениальность Водолеев должна восторжествовать. Сердечная привязанность издалека вызывает теплое чувство, что-то зреет глубоко в сердце, последняя неделя посвящена друзьям и неформальным сообществам. РЫБЫ

Рыб тянет в путешествия и расширение духовных горизонтов, там вдалеке к концу месяца может прийти любовь, а Рыбы оживают в присутствии этой божественной энергии. Соединение Юпитера и Плутона в доме друзей может указывать на появление очень влиятельных людей со связями. Также Рыбы могут оказаться в центре кармических завязок и станут триггером в какой-то большой игре с манипуляциями. Похожие материалы (по тегу) Октябрь - время действовать

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