Перелеты Москва-Будапешт-Москва в пандемию. Сентябрь, октябрь, ноябрь?

Коротко о главном. Туристические перелеты в Венгрию по-прежнему практически невозможны. Для счастливых обладателей ВНЖ, ПМЖ, российских и венгерских паспортов - зеленый свет. Также есть хорошая новость для бизнесменов - разрешение от полиции, бизнес-приглашение - и вы в Венгрии без карантина!

Вы всегда можете получить полную информацию на сайте https://koronavirus.gov.hu/, где в том числе есть телефон для справок: +36 80 277 455, +36 80 277 456, +36 1 550 1825 (из-за рубежа), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Что касается ограничений в пандемию, все без исключения обязаны сдать тесты в 3-дневный срок по прилету в Россию. И загрузить результаты анализов на сайт ГосУслуги или предъявить их в своей поликлинике. В случае нарушения законодательных актов - штраф. В аэропорту Шереметьево можно сдать экспресс-тест, стоимостью 2750 рублей. Заявлено, что анализ будет готов в течение 1 часа. По факту: огромные очереди и в среднем вся процедура может занять до 6 часов.

У Венгрии другой подход. У прилетающих в страну «домашний» карантин 10 дней после прилета. Можно сдать 2 теста, но только после получения разрешения от полиции для выхода из дома. Стоимость 1 теста около 20 000 форинтов (около 5000 рублей). Сдают анализы в определенных клиниках, процедура сложная для понимания алгоритма, в идеале нужно знать хотя бы английский язык. В случае нарушения иностранцами карантинных правил - депортация. Во время домашнего карантина регулярно приходят проверяющие.

Чуть позже мы расскажем более подробно об алгоритмах действий для летающих в обе страны. Информация постоянно обновляется, по предварительным данным, Аэрофлот продлил рейсы в Москву из Будапешта до 21 ноября 2020 года.

Анжелика ПЕТРИЩЕВА