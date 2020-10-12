ЮБИЛЕЙ БУДАПЕШТСКОЙ ГИМНАЗИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Двуязычная гимназия имени Яноша Ксантуса, названная в честь венгерского зоолога и этнографа, была основана в 1989-90 годах д-ром Йожефом Надь как Средняя школа туризма имени Яноша Ксантуса. Она в этом году празднует свой юбилей, то есть 30 лет со дня её основания. Преподавание русского языка в гимназии имеет относительно давнюю традицию, как второй иностранный язык его начали преподавать ещё в 2003 году.

Основанная в конце ХХ века средняя школа получила прописку в здании по адресу улица Марко 18-20, где обучение школьников велось уже 120 лет. Из стен находившихся здесь в разное время учебных заведений вышли выдающиеся личности Венгрии, например, философ и эстет Бернат Александер, физик, лауреат Нобелевской премии Денеш (Деннис) Габор, писатель и поэт Фридеш Каринти, поэт Миклош Радноти, художник Иштван Сёни.

В настоящий момент в гимназии учится 870 учеников и работает 80 учителей. В её стенах преподают 8 языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, китайский и японский. А на 4 языках: английском, немецком, итальянском и русском ведётся и обучение некоторым предметам.

Преподавание русского языка в гимназии имеет относительно давнюю традицию, как второй иностранный язык его начали преподавать ещё в 2003 году. В 2014 же руководство гимназии впервые объявило о наборе класса в 15 человек, где русский будет первым иностранным языком, а обучение ряда предметов (история, математика и цивилизация России) будет проводиться также на русском языке. Сейчас в гимназии 118 человек изучают русский язык. Из них 84 изучает его как первый иностранный язык и 34 гимназиста как второй язык.

Первостепенная цель гимназии - это максимальное овладение изучаемыми языками, поэтому гимназисты постоянно участвует в программах по обмену учащихся. С 2019 года российским партнёром гимназии является московская школа № 324 «Жар-птица». В этот год состоялся и первый обмен: весной в Будапешт приехали московские школьники, а зимой, в декабре 2019 года в Москву ездили венгерские ученики. Из-за пандемии программу пришлось приостановить. Но есть надежда на то, что в скором будущем она заработает в прежнем режиме.

Между тем поездки венгерских учеников в Москву начались уже в 2017 году, когда 2 ученицы 10 класса гимназии приняли участие в XV Международной олимпиаде по русскому языку для зарубежных школьников и попали в число финалистов. В 2018 году на XVI Олимпиаду от гимназии поехало уже 3 человека. Один из них, Барна Петерфи занял почётное второе место.

К слову сказать, в современном мире у ребят открываются широкие возможности для посещения России. Например, несколько гимназистов выиграли конкурс «Живая классика», проводимый на региональном уровне Российским культурным центром, и побывали в Артеке. Но победитель этого года, ученик гимназии имени Яноша Ксантуса, Мате Шандор поехать из-за коронавируса не смог.

Имея большой опыт в преподавании иностранных языков, гимназия всеми силами стремится разнообразить учебный процесс и особое внимание уделяет культуре и традициям изучаемых в ней языков. Здесь особо хочется упомянуть проводимый уже 3 года подряд ноябрьский «Парад языков». В подготовке и работе парада принимали участие не только учителя и приглашённые гости и лекторы, но, что особенно ценно, и сами ребята. Все вместе танцевали русские танцы, готовили винегрет, пили из самовара русский чай, играли на ложках, разыгрывали викторины и делали презентации.

В гимназии пока было только два выпускных класса с русским языком. В этом году готовится к выпуску третий по счёту класс. На русском языке на аттестат зрелости они сдают три экзамена: русский язык профильного уровня, математику и цивилизацию России. В рамках предмета «Цивилизация» за 4 года они должны познакомиться и с географией страны, и с основными историческими событиями, и политической системой РФ, и состоянием экономики, и национальной кухней, и с выдающимися деятелями науки и культуры и со многим-многим другим. Всё это не только расширяет кругозор и готовит ребят к восприятию культуры и традиций чужого для них народа, но и способствует формированию умений извлекать, анализировать, сопоставлять и интерпретировать информацию, что, несомненно, содействует успешной сдаче выпускных экзаменов. Большинство выпускников гимназии имени Яноша Ксантуса поступают в вузы.

В заключение несколько слов о внезапно свалившемся всем на голову онлайн-обучении. Это было очень тяжелое время. Этот формат обучения, как основная форма работы для преподавания языка оказался не очень эффективным. Опытные педагоги, конечно, нашли в тот период новые способы подачи материала, отработки умений и навыков, а также контроля, но всё же с большим воодушевлением и радостью встретились в сентябре с учениками в гимназии. Здесь как никогда актульно звучат слова В. Путина из поздравления учителей от 5 октября по поводу Всемирного дня учителя: «...как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя – это то, что даёт высокое качество образования».

Наталья Вицаи