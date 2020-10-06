Проиграть нереально

В отличии от предыдущих столетий, колонии художников в наше непростое, «интерактивное», нестабильное время - явление редкое. Ну, а уж если речь идет о российских художниках (причем хорошо известных и на родине, и заграницей), обосновавшихся в венгерской глубинке, то в эту историю вообще трудно поверить. Но это правда! Есть такая колония в Венгрии. Как все начиналось?



Кто-то первым из петербургских мастеров купил дом в краю неизвестном для россиян, в городке Пача между Балатоном и Залаэгерсегом. Места понравились. Удивительно живописные. Перелески зелеными стрелами прорезают вытянутые линии ярких полей, фруктовые сады, виноградники на мягких подушках холмов. А шпили деревенских церквей вполне гармонично нарушают параллели мирного пейзажа. За первым художником потянулись другие. Почти все прибыли в Пача из города на Неве. Покой, невероятно чистый воздух, естественная, но всегда неожиданная смена сезонной палитры природы и искреннее доброжелательное отношение местных жителей к «пришельцам». Что еще нужно для жизни, для творчества?!

Выставка, которая сейчас открылась в Доме культуры Пача, уже не первая в истории колонии художников из северной столицы в венгерской провинции. Но на этот раз россияне органично объединились с венгерскими мастерами. Ольга Тоблерутс, Ирина Дрозд, Ирина Аннина, Екатерина Андрианова, Лилиан Ковач, Эрика Ноухолд, Андрей Двин, Илья Гапонов, Марта Пацона, Иван Плющ, Дима Шорин. Автор проекта и куратор выставки Екатерина Фролова придумала название: «Линия». Пожалуй, именно линия - главная составляющая окрестных красот. И, безусловно, линия является наиважнейшим понятием в вечных рассуждениях о нетленном. На открытие пришли не только граждане города Пача, приехали любители искусства из Хевиза, прибалатонских городов.

Открывал выставку мэр Пача Тамаш Келемен. А потом выступали почетные гости, список которых весьма впечатляющий: Ирина Звонова, старший советник Посольства РФ в Венгрии; Эдуард Соколов, советник Посольства РФ по культуре и директор РКЦ Венгрии; Павел Ильин, торговый представитель РФ, Александр Мережко, бизнес-посол Деловой России; Абель Конья, директор Государственной галереи Мишкольца; референт Барбара Варга Кульчар.

Такое серьезное внимание к выставке российско-венгерских мастеров прежде всего говорит о том, что не взирая на все перипетии мировые (пандемию, политические игры, климатические казусы и прочее пугающее людей на нашей планете), существует нечто непреходящее, что будет всегда, напоминая нам о нормальном, естественном объединении человечества. Конечно же, это культура! Беспроигрышный вариант интернациональной дружбы, правильного международного общения. Прописная истина? Но мы почему-то ее все время пытаемся забыть. Так что, спасибо всем, кто не дает нам это сделать!



Художники Пача не только устраивают выставки своих работ, они проводят мастер-классы для местной детворы, придумывают новые потрясающие культурные проекты. Какие? Очень скоро мы все узнаем!

Екатерина ВЕРЕШ