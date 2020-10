Стиль настоящей леди

Настоящая витальность, еще можно назвать ухоженность, чувство вкуса и внутренняя гармония приходит с возрастом и опытом. Но чтобы стать истинной леди, нужно пройти тернистый путь и работать над собой 24 часа в сутки. Тогда все правила станут вашей любимой привычкой и вашей внутренней сущностью.

Как же выглядит элегантная женщина? Можно спокойно брать пример, например, с Одри Хепберн, Грейс Келли, в наше время - с Кейт Бланшетт, Кейт Миддлтон. Их образы всегда гармоничны, цвета идеально подобраны к внешности, одежда идеально сидит по фигуре, волосы красиво уложены, видна внешняя ухоженность и сдержанность. Важным качеством элегантности является естественность.

В образе всегда должны присутствовать изысканные аксессуары, способные сделать даже повседневный образ рафинированным и утонченным. Это качественная кожаная сумка, красивые сдержанные украшения, элегантные часы.

А знаете ли вы, что есть даже правила инвестиций в часы? Делая выбор, не забывайте, что цена часов должна быть выше в 3-5 раз той суммы, что вы зарабатываете.

Я всегда говорю своим клиентам и на своих мастер-классах про инвестиции в базовый гардероб. Также для образов элегантной, со вкусом и гармонично одетой женщины советую инвестировать в качественные вещи из хороших дорогих тканей, с красивым кроем и идеальной посадкой. Такие вещи прослужат долго, и вы всегда будете выглядеть изысканно и ухоженно.

Незаменимы для элегантной женщины натуральные ткани: шелк, кашемир, шерсть, вискоза. Допускаются ткани с искусственными добавками для лучшей носки.

Как я говорила выше, обувь и сумки должны быть всегда из хорошей кожи и желательно именитых брендов.

Дам вам небольшой список вещей, которые должны быть в гардеробе настоящей леди.

Шелковая или вискозная блузка, юбка-карандаш или расклешенная, брюки-дудочки, жакет, платье, туфли-лодочки. Юбка должна быть выше колена на ширину ладони или по щиколотку. Чем короче юбка - тем ниже каблук. Чем длиннее юбка - тем выше каблук (правила этикета «леди»).

Здесь я не придаю значения формам, так как все должно быть подобранно идеально по вашей фигуре.

Купите перчатки и полюбите платки. Они хорошо дополнят ваш изящный образ, и особенно модны в этом году!

Не гонитесь за последней модой. Элегантный, женственный стиль не подвластен времени и границам.

Элегантность имеет тесные родственные связи с чувством стиля и вкуса. Элегантный стиль позволяет женщинам любого возраста оставаться женственными, обаятельными, привлекательными. Это изящный и утонченный стиль, который пришел к нам из аристократического общества и выражает сдержанность поведения, безупречность общения, утонченность вкуса.

Знание этикета, воспитание чувства прекрасного с помощью искусства, создание себя как личности, интеллект - все это сделает вас гармоничной и подарит настоящую естественность, которая будет элегантна. Растить в себе вкус, заниматься самовоспитанием и самообразованием. Главный принцип элегантной женщины - не быть как все, иметь индивидуальный подход ко всему и всегда знать, куда и как одеться.

Витальность и игра против правил в макияже

Правила созданы, чтобы их нарушать, и сфера красоты не исключение. Самые крутые макияжи и образы я бы не создала, если бы не нарушила правила. Я видела и чувствовала, что несимметричный макияж подойдет к энергетике и характеру модели, и смело экспериментировала. (1 Photo Eyeliner)

Обожаю смешивать разные техники, текстуры, цвета и играть нe по правилам. Точно так же и в жизни - мы восхищаемся женщинами и их образами, которые раскрывают и поддерживают их характер и энергетический посыл, пусть даже их макияж и прическа будут против правил.

Макияж может быть дерзким и эклектичным - не существует высшего идеала. Мы все несовершенны и удивительно прекрасны, не существует идеально симметричных лиц. Улыбка и блеск в глазах - вот что оживляет весь образ!

Представляю вашему вниманию нетривиальные макияжи в фиалковых и мятных оттенках.

Коллаж с фиалковыми оттенками

Коллаж с мятными оттенками

Хайлайтс косметические продукты:

• Палетка теней Houda Beauty Lilac

• Карандаш Makeup Forever 904

• Палетка теней Tom Ford 02 Soleil et Lune

• Карандаш Chanel 925 pacific Green

Продлить летние оттенки и жизнерадостное настроение помогут средства для загара: капли для автозагара, сухие и кремовые бронзеры.

Все эти средства есть у меня в бьюти-кейсе, я тестировала их сама и с удовольствием вам рекомендую:

3.Коллаж с бронзерами

Коллаж с бронзовым макияжем

Играйте с цветами и текстурами и получайте удовольствие от экспериментов!

Be the Hero with OneDayHero!

Ваш стилист Юлия Моатти и визажист Ольга Лозицкая

Юлия Моатти @yuliamoatti_stylist

www.yuliamoatti-style.com

Ольга Лозицкая @onedayhero_makeup

@onedayhero_agency