«Остросюжетное» житие Евстафия Плакиды



Призван как Павел

Плакида был великим римским военачальником, одно имя которого приводило врагов в трепет. Он был богат, но свои средства щедро тратил на дела милосердия. Помогать другим он любил гораздо больше, чем воевать, но свой воинский долг всегда выполнял сполна. Доброй и щедрой была и его жена, но поклонялись они языческим богам. Видя самую глубину человеческого сердца, Господь Сам решил обратить Плакиду к истине. Однажды воевода отправился на охоту, и когда на своем резвом коне он гнался за самым крупным и сильным оленем, отбившимся от стада, то вдруг увидел между рогов животного сияющий крест, а на нем - распятого Христа. Пораженный чудом, охотник услышал голос, вопрошавший, как когда-то апостола Павла: «Зачем гонишь Меня? Я хочу твоего спасения!» После случившегося Плакида принял христианскую веру с именем Евстафий. Супруга его, которой тоже было необычное видение во сне, и маленькие сыновья крестились вместе с ним. Дальше события могли бы развиваться, как во многих других житиях древних христианских мучеников: гонения, пытки и требования отречься от Христа, казнь. Но до этого семью ждало еще долгое испытание их веры...

Страдал как Иов

Вскоре беды пришли в дом Плакиды - слуги его умерли от болезни, скот пал, а оставшееся без охраны имущество разворовали. Еще недавно он был обеспеченным и знатным полководцем, и вот уже нищий - но не озлобленный на весь мир и на Бога, а смиренно повторяющий слова многострадального Иова: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» Наверное, будучи любимцем императора, он мог бы вернуть себе былое величие, но принял решение вместе с женой и детьми перебраться туда, где их никто не знает, и жить тихо и скромно среди простого народа, славя Бога.

Хозяин корабля, на котором они отправились в сторону Египта, был человеком, привыкшим всегда получать желаемое, и на этот раз ему понравилась молодая и красивая супруга бывшего воеводы. Что мог с двумя малолетними детьми на руках он сделать против владельца судна и его команды? Невыносимо горько было ему, сильному и смелому мужу, осознать, что он не смог защитить свою любимую жену…

Еще больнее было понять, что он не сберег и своих сыновей. Чтобы переправиться через бурную реку, нужно было по очереди переносить мальчиков на плечах. И когда один сын был на одном берегу, а отец шел через реку забирать другого, первого утащил лев, а второго волк.

Плакида остался совсем один. Единственной его опорой и утешением был Господь.

Встреча

Пятнадцать лет римский воевода зарабатывал на пропитание самым тяжелым трудом, а оставшиеся силы и время посвящал молитве. Он не знал, что дети его, спасенные местными жителями, воспитывались в соседних селениях, и что супруга, промыслом Божьим нетронутая похотливым судовладельцем, тихо жила в дальней стране в трудах и молитве. Тем временем император Траян, вынужденный много и не всегда успешно воевать, с печалью вспоминал своего пропавшего полководца. Два воина решили разыскать боевого товарища, но не сразу узнали его в нищем работяге. Но все же вновь повсюду зазвучали славные вести о новых доблестных победах Плакиды.

Вскоре по всей империи был объявлен военный набор, и в числе прочих призванных на службу в Рим прибыли сыновья Евстафия. Так вышло, что и юноши подружились, и полководец, увидев их, сразу проникся к ним отцовской любовью. Только о своем родстве они узнали, лишь когда оказались в том далеком селении, где жила их мать. Здесь уже весь этот сложный клубок разлук, потерь и страданий окончательно распутался. Те, кто, подобно пророку Ионе, исчезли, оказались живы и вернулись. Подобно Иосифу и его братьям, радовались родные, найдя друг друга. Семья воссоединилась.

Но пока все вместе они возвращались в Рим, умер царь Траян, покровительствовавший Плакиде, а на его место пришел новый император, ненавидевший христиан.

Память

3 октября Церковь вспоминает не только святого Плакиду, но и его жену и детей. Все вместе они приняли смерть, не пожелав по требованию правителя-язычника поклониться идолам. Их уговаривали, потом на них натравливали диких зверей, но те не трогали божьих праведников, а потом мучеников кинули в раскаленного медного вола, чтобы они сгорели заживо. Когда же на следующий день пришли посмотреть на истлевшие останки, то нашли тела усопших невредимыми.

Плакида стал одним из первых великомучеников в христианстве. И хотя до сих пор не все приходят к единому мнению, почитаются ли в этом лике святости те, кто принадлежал к знатному сословию, или же те, кто претерпел особо тяжкие мучения, святому Евстафию подходят оба варианта.

Часто верующие обращаются к этому святому, когда молятся о воссоединении семьи и попавших в беду детях. Его одинаково ценят и почитают как православные, так и католики. Первые как христианина-победителя - отсюда сравнения с ним византийского императора Константина и русского князя Владимира (последний, кстати, назвал в честь великомученика своего внука). Вторые - как покровителя охотников и лесников. Позднее в этом качестве известнее стал католический святой Губерт, также, согласно житию, встретивший оленя с крестом между рогов, - и это событие нашло отражение на символе марки популярного немецкого ликера. Хотя не стоит забывать, что был и другой святой, с которым подобное случилось на много веков раньше. Также примечательно, что Колумб назвал именем святого карибский остров.

И наконец, один из крупнейших соборов Парижа, построенный по подобию и частично заменивший на время реставрации знаменитый Нотр-Дам, - Сент-Эсташ, церковь святого Евстафия. Мощи великомученика есть не только во Франции, но также в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в греческих храмах и монастырях (в том числе на Афоне), в России - на Соловках и Благовещенском соборе Московского Кремля.

«Да не отторгнет меня зло от Господней любви»

История семьи Плакиды напоминает остросюжетный роман. Но литературные приемы в житии святого не отменяют главный смысл этого текста: какие бы ни происходили несчастья и беды, нет беды страшнее, чем отвергнуть Бога и потерять надежду на Его заступничество.

Наверное, потому святой и был так любим еще со времен Древней Руси. Новообращенный христианин Евстафий, понимая, какой сложный путь впереди, просил лишь об одном: «Господи, если невозможно совершенно миновать искушения, то дай ныне же претерпеть сии бедствия; только пошли мне Свою помощь, чтобы не одолело зло и не отторгло меня от любви Твоей». Недавно крещеную Русь также ждало много искушений, и также могла она повторить за великомучеником: «Помоги, Господи, да не одолеет зло и не отторгнет от любви Твоей».

Впрочем, и для современного человека эти слова не менее актуальны.