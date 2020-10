Осень - время цветовой гармонии

Начнем с ревизии гардероба. Разложим вещи на три стопки. Первая - вышедшие из моды и потерявшие внешний вид вещи, или слишком заношенные. Избавимся от них без всякого сожаления.

Во вторую стопку складываем вещи, которые лежат у вас мертвым грузом, вы их давно не носите (уже 2 года). Примеряем и, если видим, что они не нравятся, плохо на вас сидят и не идут, избавляемся или ищем им новую хозяйку.

Третья стопка - основная, здесь все вещи в хорошем состоянии, актуальные и отлично сидящие на вас.

Все лишнее, ненужное (одежда, обувь, сумки) должно покинуть шкаф!

Я помогу вам разобраться с капризами переменчивой моды, научу присматриваться к трендам и правильно собирать ваш базовый гардероб. Мы не бежим за модой, а имеем личный стиль, в который умело добавляем трендовые вещи и яркие аксессуары. Мы никогда не идем на шопинг без shopping-листа.

Итак, пересмотрим еще раз оставшиеся в гардеробе вещи (после ревизии) и составим список, что нужно купить, чтобы ваши образы были интересными и стильными.

Базовые предметы гардероба, которые, как правило, составляют его основу, таковы: пальто, кожаная куртка, пиджак, кардиган, свитер, джемпер, классические брюки, джинсы, платья, шелковая блузки, хлопковая рубашка, юбка-карандаш, ботильоны или ботинки. Да, еще очень важно - туфли-лодочки должны присутствовать в гардеробе каждой уважающей себя женщины. Они могут быть с каблуком 7 или 10 см, все зависит от вашего стиля.

Теперь подумаем о комплектах, которые хотим создать этой осенью.

Определимся с базовой цветовой гаммой, которая станет основой образов именно для вас.

Базовый гардероб будет у каждого свой.

Все зависит от вашего стиля, образа жизни, внешности и фигуры.

А теперь немного о трендах и модных цветах и сочетаниях на эту осень.

Для одежды идеально подойдут следующие цвета: синие, коричневые, серые оттенки.

Они отлично сочетаются с насыщенно синим цветом, оливковым, темно-зеленым, бордовым тоном. Тот, кто любит экспериментировать, может использовать яркие детали: красные, оранжевые, сиреневые или розовые. Сейчас в моде платки. Мы смело надеваем их на одежду, повязываем на шею.

Учтем следующее правило: каждая новая вещь должна сочетаться не менее чем с тремя вещами, которые уже есть в гардеробе.

Очень разумно дополнять уже имеющуюся в вашем гардеробе коллекцию вещей. Это мини-капсульные коллекции для разных случаев жизни. Но об этом поговорим в следующих статьях.

Итак, список покупок готов и наступает время долгожданного шопинга, чтобы найти те неповторимые вещи, которые будут сочетаться между собой в вашем гардеробе. Постараемся не совершить ненужных покупок, разумно потратив бюджет.

Ни у кого не останется сомнений, что вы следите за модой и в то же время обладаете безупречным чувством стиля и остаетесь ему верны. Вот почему я очень часто говорю о насмотренности. Позже это помогает интуитивно подбирать вещи.

Будем встречать осень с оптимизмом и горящей улыбкой! Желаю вам не грустить по уходящему лету! Осень - это время цветовой гармонии.

Визажист Ольга ЛОЗИЦКАЯ: Как правильно разобрать косметику, чтобы освободить место для будущего?

Во многих культурах завалы в доме считаются преградами к успеху и процветанию. Разбирая ящики, избавляясь от старых вещей, мы освобождаем место для нового, расчищаем путь к счастью. Если вы хотите впустить в свою жизнь новых людей, новые события или новые переживания, надо освободить для этого место.

Желательно не держать в доме то, чем не пользуешься уже 2 года и что не несет никакой смысловой нагрузки. Даже косметику, которая отложена для новогодней вечеринки, желательно периодически доставать и просматривать.

Хотите новые духи или тени для глаз? Или новую палетку румян? Посмотрите, что вы готовы обменять на новые бьюти-продукты. Еще есть такая закономерность - как только расстаешься со старым, приходит новое.

И не забывайте про срок годности! После вскрытия на косметике он указан на упаковке. Это маленькие символы с изображением баночки с крышкой и надписью 6М, 12М или 24М (М - месяц). Срок годности - дата, до которой косметику следует использовать, изображается на упаковке символом песочных часов.

Если по какой-то причине символ срока годности с косметики стерся, предлагаю памятку, как долго вы можете использовать те или иные бьюти-продукты:

лайнеры, подводки, жидкие и кремовые тени для век - 3-4 месяца;

туши для ресниц - 3-6 месяцев;

тональные средства, консилеры, корректоры, кремовые хайлайтеры и бронзеры - 12 месяцев;

сухие тени, румяна, бронзеры, хайлайтеры и пудры - 24 месяца;

помады, карандаши и блески для губ - 24 месяца.

Когда косметический продукт меняет цвет или начинает расслаиваться, пора его выбросить. Никогда не используйте свою косметику, если она изменила цвет, так как это признак того, что средство начало разрушаться под действием внешних факторов (бактерии, солнечные лучи и т.д.). Расслоение в бьюти-продуктах также говорит о том, что произошло изменение химического состава макияжа. От такого средства пора освободиться.

Сейчас самое время обратить внимание на такой тренд, как медленное потребление и slow beauty (с заботой о себе и окружающей среде).

Разобрать всю косметику, выкинуть просроченное, отдать ненужное подружкам или младшей сестре и собрать тот самый необходимый минимум, которого хватит для ежедневных естественных образов и креативной вечеринки.

И если закрыть глаза на микро-тренды, которые ежедневно появляются на подиумах, в социальных сетях и блогах, можно понять, что для идеально наполненной косметички не так много надо. Тональное средство в двух оттенках на теплое и холодное время года, пудра, хайлайтер, бронзер, универсальная палетка теней, карандаш и подводка, тушь, что-то для бровей, кисти и несколько помад для разного повода и настроения. Не считая тонального средства, вся косметика расходуется очень экономично.

С удовольствием консультирую вас по продуктам и сделаю анализ косметички. Раскрою и поделюсь секретами многофункционального использования бьюти-средств, которые есть у вас в наличии, а также подскажу, что необходимо приобрести. Моя цель - облегчить процесс макияжа и косметичку, выжать максимум из каждого бьюти-продукта.

Давайте расчистим пространство для новых впечатлений, эмоций и вдохновения. Новая пора года - новые образы и эксперименты!

Ваш стилист Юлия Моатти и визажист Ольга Лозицкая

