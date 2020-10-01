Октябрь - время действовать Автор Nina Popova размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (1 Голосовать) Астрологический прогноз на октябрь Валентины ВИТТРОК Октябрь-2020 необычен: имеет два полнолуния, и вторая половина месяца проходит под эгидой ретроградного Меркурия. Несмотря на присутствие вышибалы Марса в Овне, планеты призывают к дипломатии и анализу происходящего. Венера практически весь месяц находится в знаке Девы, в хороших аспектах к планетам в Козероге, в частности к Юпитеру, а также к Урану в Тельце. И несмотря на то, что девья Венера официально считается «изгнанной», она является одной из финансовых планет, и позитивные аспекты к Юпитеру могут указывать на отличные сделки, связанные с ресурсами Земли и не только.

Начинается месяц полнолунием в 10-м градусе Овна в 21:06 по Гринвичу. Полнолуние в Овне обычно чревато эмоциональным накалом (с учетом Марса в Овне), и накал страстей может привести к дракам, склокам и претензиям, а в плане здоровья может проявиться повышенным кровяным давлением и инсультами. У индейцев октябрьское полнолуние называется охотничьим.

С 4 по 6 октября Луна переходит в знак Тельца, где встречается с не менее вспыльчивой планетой Ураном, а поскольку Луна еще и оппозиционирует Меркурию в Скорпионе, то следует воздерживаться от повышенного критицизма, в эти дни возможны аварийные ситуации, неожиданности и подвохи, резкие повороты в развитии событий.

8-10 октября - транзит Луны по Раку в оппозиции к связке планет Юпитер – Сатурн -Плутон: эмоциональная подавленность, работа желудочно-кишечного тракта оставляет желать лучшего. Повышенная ранимость и обидчивость, но транзитная Луна дружит с транзитным Меркурием из Скорпиона и Нептуном в Рыбах, а значит, возобладают инстинкт самосохранения и интуиция, эти дни интересны тем, что могут прийти откровения, вещие сны и приветы из тонкого мира...

14 октября Меркурий входит в ретрофазу до 3 ноября, глобальные проекты сворачиваем, покупки, свадьбы лучше перенести на более приемлемое время. Наступает период дежавю и встреч с прошлым, а также сбоев компьютерных программ, срыва договоров и взаимного непонимания.

16 октября новолуние в Весах в 19:32 по Гринвичу - самое время отключить негативные мысли и пожелать добра себе и окружающим, к тому же это новолуние имеет редкий эффект суперлуния во время новолуния.

18 октября Луна в Скорпионе и точный квадрат Марса из Овна к Юпитеру в Козероге - вполне вероятны митинги и вспышки агрессии, волна недовольства к правительствам, вирусные инфекции (в том числе и COVID-19) могут проявить активность, высока вероятность травматизма (особенно у кардинальных знаков Раки - Овны - Козероги и Весы).

С 21 по 23 октября - транзит Луны по Козерогу: желание манипулировать и использовать ситуацию в своих целях терпит фиаско, у владельцев козерожьей Луны, транзитное прохождение Луны в этом году каждый месяц по Козерогу приносит весьма чувствительное болезненное состояние, но радует то, что это не навсегда. Тем не менее в эти дни проявляется склонность к мрачности мыслей и меланхолии.

22 октября Черная Луна (апогей лунной орбиты, не реальная планета, но весьма чувствительная и играющая большую роль в материальном проявлении, поскольку отвечает за цикл беременности и приход души в реальный мир) переходит на 9 месяцев в знак Тельца. Эта гипотетическая планета имеет тенденцию накапливать в течение 9 лет все проступки, которые совершает человек, и, войдя в его солнечный знак, начинает активизироваться – например, может привести к разводу или создать проблему на работе. Поскольку Земля - кармическая планета, то задача Черной Луны показать весь кармический набор данной личности в этом воплощении. Цикл этой планеты - 9 месяцев, почти такой же, как и беременность, женщинам под знаком Тельца она дарит повышенную фертильность в течение 9 месяцев.

23 октября Солнце переходит в мятежный знак Скорпиона, а Луна в Водолее пробудет до 26 октября, задействуя три фиксированных знака: Скорпиона, Тельца (Уран) и Водолея, - возможны попытки свержения власти в некоторых странах. Рожденные в эти дни будут иметь большие возможности, так как участие трех планет в фиксированных знаках всегда указывает на огромный потенциал.

С 28 по 30 октября Луна уже второй раз за месяц попадает в знак Овна, соединяясь с очень сердитым Марсом, много агрессии...

А 29 октября две планеты переходят в знак Весов: ретроградный Меркурий и красавица Венера, призывая мир к дипломатии и культу красоты.

31 октября - второе полнолуние в этом месяце, но на сей раз в Тельце в 14:50 по Гринвичу, оно напряжено, так как транзитная Луна активизирует взрывной Уран, а он всегда непредсказуем... Начинается месяц полнолунием в 10-м градусе Овна в 21:06 по Гринвичу. Полнолуние в Овне обычно чревато эмоциональным накалом (с учетом Марса в Овне), и накал страстей может привести к дракам, склокам и претензиям, а в плане здоровья может проявиться повышенным кровяным давлением и инсультами. У индейцев октябрьское полнолуние называется охотничьим.С 4 по 6 октября Луна переходит в знак Тельца, где встречается с не менее вспыльчивой планетой Ураном, а поскольку Луна еще и оппозиционирует Меркурию в Скорпионе, то следует воздерживаться от повышенного критицизма, в эти дни возможны аварийные ситуации, неожиданности и подвохи, резкие повороты в развитии событий.8-10 октября - транзит Луны по Раку в оппозиции к связке планет Юпитер – Сатурн -Плутон: эмоциональная подавленность, работа желудочно-кишечного тракта оставляет желать лучшего. Повышенная ранимость и обидчивость, но транзитная Луна дружит с транзитным Меркурием из Скорпиона и Нептуном в Рыбах, а значит, возобладают инстинкт самосохранения и интуиция, эти дни интересны тем, что могут прийти откровения, вещие сны и приветы из тонкого мира...14 октября Меркурий входит в ретрофазу до 3 ноября, глобальные проекты сворачиваем, покупки, свадьбы лучше перенести на более приемлемое время. Наступает период дежавю и встреч с прошлым, а также сбоев компьютерных программ, срыва договоров и взаимного непонимания.16 октября новолуние в Весах в 19:32 по Гринвичу - самое время отключить негативные мысли и пожелать добра себе и окружающим, к тому же это новолуние имеет редкий эффект суперлуния во время новолуния.18 октября Луна в Скорпионе и точный квадрат Марса из Овна к Юпитеру в Козероге - вполне вероятны митинги и вспышки агрессии, волна недовольства к правительствам, вирусные инфекции (в том числе и COVID-19) могут проявить активность, высока вероятность травматизма (особенно у кардинальных знаков Раки - Овны - Козероги и Весы).С 21 по 23 октября - транзит Луны по Козерогу: желание манипулировать и использовать ситуацию в своих целях терпит фиаско, у владельцев козерожьей Луны, транзитное прохождение Луны в этом году каждый месяц по Козерогу приносит весьма чувствительное болезненное состояние, но радует то, что это не навсегда. Тем не менее в эти дни проявляется склонность к мрачности мыслей и меланхолии.22 октября Черная Луна (апогей лунной орбиты, не реальная планета, но весьма чувствительная и играющая большую роль в материальном проявлении, поскольку отвечает за цикл беременности и приход души в реальный мир) переходит на 9 месяцев в знак Тельца. Эта гипотетическая планета имеет тенденцию накапливать в течение 9 лет все проступки, которые совершает человек, и, войдя в его солнечный знак, начинает активизироваться – например, может привести к разводу или создать проблему на работе. Поскольку Земля - кармическая планета, то задача Черной Луны показать весь кармический набор данной личности в этом воплощении. Цикл этой планеты - 9 месяцев, почти такой же, как и беременность, женщинам под знаком Тельца она дарит повышенную фертильность в течение 9 месяцев.23 октября Солнце переходит в мятежный знак Скорпиона, а Луна в Водолее пробудет до 26 октября, задействуя три фиксированных знака: Скорпиона, Тельца (Уран) и Водолея, - возможны попытки свержения власти в некоторых странах. Рожденные в эти дни будут иметь большие возможности, так как участие трех планет в фиксированных знаках всегда указывает на огромный потенциал.С 28 по 30 октября Луна уже второй раз за месяц попадает в знак Овна, соединяясь с очень сердитым Марсом, много агрессии...А 29 октября две планеты переходят в знак Весов: ретроградный Меркурий и красавица Венера, призывая мир к дипломатии и культу красоты.31 октября - второе полнолуние в этом месяце, но на сей раз в Тельце в 14:50 по Гринвичу, оно напряжено, так как транзитная Луна активизирует взрывной Уран, а он всегда непредсказуем... ОВЕН

Для активных Овнов, несмотря на то что Лилит 21 октября покидает этот знак, время остается напряженным вследствие тяжелого аспекта между Марсом, находящимся в Овне, и Юпитером с Плутоном в Козероге. Однако если учесть, что Солнце в Весах призывает к компромиссу и Меркурий оказывает посильное влияние в плане договоренностей, то октябрь можно в целом считать месяцем плодотворным. ТЕЛЕЦ

У Тельцов приятный месяц, несмотря на штормы и бури вокруг Земли, Венера проходит зону творчества, удовольствия и радости от детей. Со второй половины месяца «нарисуется» бывший партнер или всплывут старые кейсы. Дальние поездки и дела, связанные с дальними странами, остаются под большим напряжением. Хорошее время для прохождения профосмотра. БЛИЗНЕЦЫ

Время творчества и радости, собственный дом станет центром внимания: декорирование, приобретение предметов искусства, гости. Кто-то из старых друзей или поклонников появится на горизонте, но с ними могут продолжаться напряженные отношения. С 13 октября по 2 ноября управляющая планета Близнецов Меркурий находится в ретрофазе: не самое лучшее время для сделок и покупок. РАК

Много контактов, приятные сообщения и флирт, но скорее по интернету и на безопасном расстоянии, чем вблизи. В середине октября оппозиция Солнца к Марсу внесет бурные события в собственном доме, возможен ремонт, возвращение к старым проектам, к людям из прошлого, смена места жительства, переезды и новые планы. Здоровье остается главным вопросом месяца. ЛЕВ

Наметятся короткие поездки. Родственникам нужно будет уделить много времени. Работа с документами станет первостепенной, которую нужно будет успеть сделать до середины месяца. Во второй половине месяца много хаоса и непредвиденных ошибок из-за ретроградного Меркурия. В плане финансов могут быть валютные вливания, подарки от людей из прошлого. ДЕВА

С 2 по 29 октября Венера проходит знак Девы, создавая благоприятные аспекты к планетам в земных знаках, что может указывать на романтические отношения (человек, вполне возможно, где-то вдалеке) в первой половине месяца и долгожданные успехи в карьере во второй. Но вторая половина месяца немного напряжена из-за ретроградности Меркурия (управляющей планеты Дев). ВЕСЫ

Весы окажутся в центре внимания, празднуя дни рождения. Однако проблемы с партнерами продолжают иметь место, финансовые возможности возрастают, но договоры лучше заключать в первой половине месяца. С переходом Солнца в последней неделе в знак Скорпиона внимание будет уделяться финансам и материальным ценностям. СКОРПИОН

Время аудита, анализа ситуации и медитативного покоя, хотя покой трудно найти под влиянием Меркурия. К тому же он возвращает Скорпионов во второй половине месяца к старым нерешенным делам или людям из прошлого. С 23 октября начинается принципиально новый период воскрешения и трансформации. СТРЕЛЕЦ

Время друзей, приятного общения и карьерных возможностей. Хотя вторая половина месяца не обещает удачи в бизнесе, тем не менее кому-то понравятся стиль и манера Стрельцов. Девья Венера призывает Стрельцов быть аккуратными и исполнительными. Конец месяца принесет желанный отдых и приятное время в кругу друзей. КОЗЕРОГ

Управляющая планета Козерогов Сатурн экзальтирует в Весах, то есть месяц октябрь прекрасен для продвижения по карьерной лестнице. Следует помнить, что и Юпитер - планета успеха находится в Козероге, а значит, мечты могут исполниться, со второй половины месяца всплывет старый друг из прошлого, а с ним и забытые эмоции. ВОДОЛЕЙ

Время духовных исканий и плодотворных путешествий, но со второй половины месяца поездки могут стать непредсказуемыми из-за ретроградности Меркурия, он также может внести много сумятицы в профессиональную деятельность. Молодые Водолейши будут иметь сильную сексуальную притягательность и пользоваться бешеным успехом у поклонников. РЫБЫ

Наступает весьма магическое время, когда мысли материализуются и в воздухе витают холодайны (сгустки судьбы). Для кого-то этот месяц может быть крайне экстремальными и продуктивным, кому-то придется решать задачи с быстротой молнии, но скучно не будет в любом случае... Осторожнее на поворотах судьбы, чтобы не занесло. Nina Popova Последнее от Nina Popova 7 сентября - память святого апостола Варфоломея

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