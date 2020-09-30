Почти Версаль

Император пребывал в отвратительном настроении. С самого утра все не заладилось. Да еще придворный астролог накануне предупредил его о дне пустом, неудачном. Но он велел тому оставить свои предсказания для юных девиц. И вот, солнце скоро зайдет, а они все еще без достойной добычи - ни одного оленя! К тому же свита его оказалась недостойной столь серьезного мероприятия, как королевская охота. Даже не взяли с собой достаточный запас воды. Сейчас император показательно страдал от зноя и жажды, мечтая лишь об одном - как можно быстрее выбраться из лесной пущи к реке. Матиас недовольно оглянулся на свою непутевую компанию. Неожиданно краем глаза он зафиксировал нечто, блеснувшее в темно-зеленом мраке. Вода, родники?! «Schöne Brunnen!», - воскликнул император Священной Римской Империи Матиас. Вот так и появилось на свет имя собственное, которое сейчас знает весь мир.

В 1569 году Эленора фон Гонзага - супруга императора Фердинанда, большая любительница охоты приказала построить неподалеку от родника охотничий замок, назвав его Шёнбрунн - прекрасный источник. Таким образом она закрепила семейную легенду Габсбургов на века. Турки, дважды пытаясь взять Вену, замок разрушили. После избавления от османской опасности кайзер Леопольд на его руинах решил возвести летнюю резиденцию, не уступающую по пышности Версалю. Это была политическая акция. Император, победивший турок, хотел подчеркнуть преимущество Габсбургов над Бурбонами. К тому же Священную Римскую Империю возглавляли они, а не правители Франции!

Дворец в стиле барокко построили по проекту лучшего архитектора своего времени Фишера фон Эрлаха. Гениальная внучка Леопольда Мария Терезия превратила Шёнбрунн в грандиозный ансамбль, который сегодня привлекает ежегодно миллионы туристов со всего мира. Размерами Шёнбруннский дворец Версалю все же уступает - австрийцам не хватило денег, чтобы превзойти масштабы резиденции Короля Солнце. Но в целом... Многие независимые (то есть, не французы и не австрийцы) свидетели, гости австрийской столицы утверждают, что дворцово-парковый ансамбль Шёнбрунн впечатляет ничуть не меньше, чем Версаль.

Знакомство с главной резиденцией Габсбургов лучше всего начинать от парадного входа. Уже на широком, перекинутом над крохотной речкой Вена мосту вас призывают проникнуться уважением к имперским амбициям. Великолепная чугунная ажурная решетка, двор в форме каре с двумя фонтанами распахнут к воротам от дворца представленным в любимой Марией Терезией желтой гамме. Главный фасад резиденции слегка отретуширован преемником фон Эрлаха архитектором Николо Пакасси. Он не маленький, только в длину здание протянулось на 200 метров. Интерьеры дворца подверглись более серьезным изменениям, чем экстерьеры. Николо Пакасси множество залов переделал в модном стиле рококо. Сейчас из 1441 зала гости могут посмотреть 45. Зеркальный зал, Синий салон, Миллионная комната, Желтая гостиная, Лаковый кабинет, Большая галерея, Церемониальный зал и так далее. Респектабельный перечень парадных апартаментов сам по себе звучит, как напоминание о роскошной жизни европейских правителей.

В любимой резиденции Мария Терезия проводила достаточно много времени. Часть ее детей (а всего их было 16) появились на свет именно здесь. Из этого дворца единственная дама на австрийском троне правила своей многонациональной страной, совещалась с доверенными лицами. Да и вообще, в Шёнбрунне произошло не мало событий важных для всей Европы. В этом дворце умер сын Наполеона, король Рима Наполеон Второй. А отец его дважды гостил во дворце. В Шёнбрунне родился и, спустя 86 лет, ушел из жизни самый долго правящий император на континенте Франц Иосиф. А через два года после его смерти в 1918 году именно в этом здании последним императором Австро-Венгрии Карлом был подписан документ, поставивший окончательную точку во многовековой истории правления Габсбургов. Через два дня была объявлена Первая Австрийская республика. И в Шёнбрунне впервые встретились представители двух враждебных сторон Восток - Запад Хрущев и Кеннеди, подарив надежду миру, что даже холодная война может когда-либо закончиться. Так что место это знаковое место с исторической позиции.

Если у вас нет достаточно времени на дворец, можно оставить его на следующий раз, отправившись сразу в парк, который, пожалуй, версальский превзошел. Лучше всего пройти в него, обогнув дворец справа, не задерживаясь надолго у роскошных, увитых розами проходов-галерей. Потому что вначале непременно нужно выйти точно к центру противоположного дворцового фасада и сказать свое «ах!». Равнодушных пока не встречали. Вид открывается действительно феерический. Перед вами знаменитая на весь мир картина «Парк Шёнбрунн». Огромный цветочный ковер регулярного партерного (французского) парка простирается далеко далеко до фонтана «Нептун», похожего на целый каскад водопадов. Фонтан взрывается водными искрами у подножия высокого холма, увенчанного колоннадой «Глориетт».

Памятник победе Австрии над Пруссией в одной из многочисленных войн двух претендентов на главенство в Империи Германской нации установили в 1775 году. Стоит забраться к нему по тропинкам-зигзагам. Панорама открывается не хуже, чем с противоположной стороны австрийской столицы, с горы Каленберг. Проходя к фонтану «Нептун» через главную площадь парка, вы словно прогуливаетесь по зеркальному залу дворца, заглядывая направо и налево не то в огромные окна, не то в не уступающие им по размеру зеркала, отражающие анфилады придворных покоев. Действительно прямые аллеи похожи на дворцовые коридоры. В глубине каждого высвечиваются солнечными лучами фонтаны, обелиски, скульптуры. Вековые деревья выстрижены строго по правилам регулярного парка, напоминая стены залов резиденции великана. Парк украшает множество римских копий, выстроенных вдоль зеленых, устремленных в небо вертикалей - еще один намек на преемственность Империи Габсбургов от Древнего Великого Рима.

Но сейчас архитектурно-политическая борьба никого не волнует. Это история ушедшая. А вот гармония, красота и милые развлечения - вещи вечные. На территории Шёнбрунна находится самый старый зоопарк мира. Первый зверинец создал супруг Марии Терезии в 1752 году. Шёнбруннский зоопарк уже пять раз получил почетное звание «Лучший зоопарк мира», благодаря тому, что у его постояльцев созданы условия максимально приближенные к природным. Сын Марии Терезии Иосиф, монарх-просветитель в Шёнбрунне организовал нечто вроде ботанического сада. Он еще умудрялся выращивать лично в парке чай и кофе, правда, ужасного качества. И заставлял своих гостей это пить... Об увлечениях венценосных ботаников напоминает Пальмовый дом, японский сад, лимонно-мандариновые плантации. А кофе сейчас лучше попробовать в двух кафе. Одно встроено прямо в арку «Глориетт», другое находится во дворе перед входом во дворец. Там же вам предложат и лучший в Вене яблочный штрудель. В допандемийные времена гостей еще приглашали на знаменитое штрудель-шоу. Но, забыв о карантине, открыт Лабиринт, где можно прогуляться по обманчивым проходам-переходам и почувствовать себя светским повесой позапрошлого столетия, преследующего кокетливую барышню. Сейчас Лабиринт усовершенствовал атрибутами 21 века. Открыт для публики и очень хороший, но всегда остающийся за гранью основной программы Музей карет, где представлено больше 60 уникальных экземпляров - свидетелей жизни праздной и деловой, легкомысленной и трагической. Свадебный экипаж, в котором сидели Наполеон Бонапарт и Мария Луиза, похоронный катафалк, в котором отправились в последнее путешествии Сисси, затем и ее супруг, маленькая карета Короля Рима и так далее. Увлекательный рассказ в картинках, вполне достойный нашего внимания.

Советую вам не торопиться уходить из Шёнбрунна. Да никто и не стремится, хочется задержаться здесь как можно дольше, на века... Есть, конечно, счастливчики, которые на все это смотрят каждый день. Часть помещений грандиозного комплекса жилая. В одних из апартаментов, например, живут композитор Сильвестр Левай и его супруга Моника, историк, один из лучших знатоков истории Сисси. К ним в гости иногда заглядывают члены семьи Габсбург-Лотарингские. Все очень демократично!

За неполный день, проведенный во всемирно известном комплексе Шёнбрунн вы обязательно получите колоссальный заряд всесторонних знаний, положительных эмоций, гармонии... И пообещаете себе вернуться. В Шёнбрунн всегда возвращаются.

Екатерина ВЕРЕШ