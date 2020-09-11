К ПРАЗДНИКУ ЗАПУСКА ПЕРВОГО ИСКУСCТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ

Первый искусственный спутник Земли, «Спутник-1» был запушен на орбиту 4 октября 1957 года. Дата этого запуска является началом космической эры человечества. Известно и то, что она в России каждый год отмечается как памятный день Космических войск. Наш гость на этот раз венгерский художник Денеш Ружа, занимающийся в последнее время и космическим искусством. Он является членом Венгерского Электрографического Общества, участник венгерских и зарубежных выставок. Несмотря на его юный возраст, молодого специалиста уже хорошо знают компьютерные художники нескольких стран.

Денеш, в последнее время Вы сблизились и с космическим искусством. Скажите пожалуйста, что обозначает этот термин и что Вас подтолкнуло к этой теме?

Космическое искусство – это одно из направлений современного искусства. Оно возникло как реакция на освоение человеком космоса. В космическом искусстве различаются два основных направления: реалистическое и импрессионическое. Первое направление стремится изображать самую точную доступную учёным и космонавтам информацию о космосе, а второе – субъективное. Оно опирается на видение, черпает вдохновение в космосе, в астрономических объектах. Я лично на стороне импрессионического направления. Недавно я создал компьютерные графики, серию космических пейзажей.

Что вы могли бы сказать о предыстории космического искусства?

Прежде всего я хотел бы обратить внимание на пейзажи крупного русского живописца Исаака Левитана. Его знаменитая картина «Над вечным покоем», написанная в конце ХIХ-ого века, по-моему, яркий пример на предысторию космического искусства. Правда, здесь нет изображений небесных тел, но есть захватывающее изображение бескрайних просторов, величественного пространства неба и облаков. Когда я жил в Германии, на меня сильно влияли работы немецкого художника, представителя романтического направления Каспара Давида Фридриха. Незабываемы для меня и такие картины, как «Двое созерцающих луну» (в Дрездене), «Странник над облаками» (в Гамбурге) и «Восход луны над морем» (в Берлине). Кроме того, меня очень захватили мозаики раннехристианского мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. Здесь потолок покрыт богатым мозаичным орнаментом так, что на тёмно-синем фоне сияют золотые звёзды.

Денеш, каких венгерских художников вы могли бы отнести к предыстории космического искусства?

В какой-то мере можно сюда причислить Ласло Меднянски. Одной из главных тем его творчества был пейзаж. На его пейзажах трогательно показано разнообразие погоды. Художник систематически составлял подробные отчеты о погоде в своём дневнике. Интересно, что этот дневник он вёл по-венгерски и по-немецки, но записывал слова греческими буквами. Известна его картина «Лунный пейзаж», находящаяся в Венгерской национальной галерее. Одной из самых известных картин художника Тивадар Костка Чонтвари является «Катание в коляске в новолуние в Афинах», которая также находится в Венгерской национальной галерее. Более того, Тивадар Костка Чонтвари написал давольно сложную теорию эстетики под названием «Солнечный путь».

Американский дизайнер Чесли Боунстелл является одним из ранних художников в астрономической тематике. Он был назван «отцом современного космического искусства». О каких бы космических художниках вы ещё упомянули?

По-моему, одним из самых значительных космических художников является Андрей Соколов. Он, начиная с 1957 года, полностью посвятил своё искусство теме космоса. На его полотнах прекрасно изображены и маленькие детали космических кораблей, и небесных явлений. С середины шестидесятых годов его соавтором стал известный космонавт Алексей Леонов. Он первый человек, вышедший в открытый космос. В основе работ Леонова лежали зарисовки цветными карандашами, сделанные на космическом корабле. Позже Андрей Соколов работал в соавторстве и с американским космическим художником Робертом Макколлом. Я бы упомянул ещё большую, написанную на холсте картину крупного русского художника Дейнеки «Покорители космоса» 1961-ого года. Эта картина находится в Луганске (ранее Ворошиловград), в Художественном музее. Интересно, что на этом полотне главные герои не космонавты, а специалисты, занимающиеся строительством космического корабля.

Благодарим Вас за ответы и желаем Вам дальнейших творческих успехов.

Петер Вицаи

член Союза писателей Венгрии

член Союза писателей Москвы

Иллюстрации

1.) Денеш Ружа (Ruzsa Dénes): «Спутник-1», 2017

2.) Денеш Ружа (Ruzsa Dénes): Из серии «Космические пейзажи», № 7. 2018

ФОТО: FRUZSINA SPITZER