Понедельник, 07 сентября 2020 07:22

7 сентября - память святого апостола Варфоломея

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7 сентября - память святого апостола Варфоломея

У Христа было двенадцать самых близких учеников, одни больше проявили себя в Евангельском повествовании, другие - менее, и среди них Варфоломей, пожалуй, самый незаметный апостол.

Предание рассказывает о чудесах, сотворенных святым Варфоломеем: вместе с другими учениками он победил гигантскую ехидну, которой приносили жертвоприношения идолопоклонники, исцелял больных и даже воскрешал умерших, но самое главное - нес людям Слово Божие. Сегодня мы не можем даже точно сказать, где именно он проповедовал: считается, что в Малой Азии, Африке, Индии, а погиб на Кавказе. Впрочем, вероятно, что его «индийская» проповедь происходила вовсе не на берегах Ганга, а в Эфиопии, одном из древних государств, на территории которой - Аксумское царство - называли также Внутренней Индией. Оттуда он отправился в Армению, тогда называвшуюся Великой и занимавшую большие, чем сейчас, пространства, и там окончил свой земной путь. Христиане с любовью и почтением положили его останки в ковчег, и вскоре выяснилось, что по молитвам возле его святых мощей, как и при жизни апостола, совершаются чудеса, видя которые многие язычники стали обращаться в христианство. В IV-V веках мощи оказались на территории современной Турции, и местные жрецы, поклонявшиеся многим богам, выбросили ковчег в море. Но вопреки их ожиданиям, он не утонул, а долго-долго плавал и наконец был вынесен волнами к острову Липари. Сейчас мощи святого Варфоломея хранятся в Италии, их частицы есть также в храмах в разных уголках христианского мира.

До сих пор нет единого мнения, где апостол принял мученическую смерть, в Русской Церкви принято считать, что произошло это там, где теперь находится город Баку. Бакинская епархия почитает апостола своим покровителем, а на предполагаемом месте казни святого в сентябре 1892 года, в день праздника Воздвижения Креста, была освящена небольшая часовня, но в 1936 году она была уничтожена - сохранился лишь фундамент. В ХХI веке в город на берегу Каспийского моря вернулась частица мощей святого.

Отсутствие достоверной информации о жизни и деяниях этого апостола послужило отличной почвой для рождения мифов и легенд о нем. Нет доподлинных данных о том, как именно был убит святой. Но представления об этом отразились в искусстве: часто его изображают с собственной кожей в руках, которую с него, еще живого, сдирали мучители, - считается, что именно такой пытке был подвергнут апостол, который даже распятым вниз головой на кресте продолжал рассказывать собравшимся вокруг о величии и любви Божьей. Деталей к его образу добавил появившийся не ранее V века памятник христианской литературы - «Страсти апостола Варфоломея», который наполнен скорее не историческими фактами о жизни святого, а представлениями христиан времени написания этого апокрифического труда и стоящими перед проповедниками того времени задачами. Впрочем, задачи эти мало изменились в течение столетий: как при жизни святого, так и во все времена люди склонны пытаться «задобрить» силы природы, поклоняясь ложным богам и следуя суевериям. Варфоломей же, согласно «Страстям», шел, чтобы «кумиры низвергнуть» и дать людям знание о Едином Боге. И даже если все остальное в этом повествовании об его апостольском пути было придумано его автором, цель святого Варфоломея в нем обозначена очень точно.

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