Любовь и хрупкий мир Автор Петер ВИЦАИ размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (1 Голосовать) Новая книга российского поэта Леонида Володарского, вышедшая летом 2020 г., неспроста называется «Сквозь очевидность». Есть же еще в русском языке такое понятие, как «реальность». Нo разница между этими, казалось бы, такими близкими по смыслу понятиями на самом деле огромная. Реальность это то, что истинно, что существует вне зависимости от текущих событий. Как, например, могут идти века, войны, болезни, а горы, реки и леса остаются все теми же, так же как и такие человеческие понятия, как любовь, радость или свет. Володарский считает все происходящее очевидностью, сквозь которую он видит реальность с ее вечными ценностями, и прежде всего - с любовью. Мне как венгру хочется начать с того, что сам поэт назвал в своей новой книге разделом «Венгерская тема». Это перевод народного произведения «Песнь об Арадских мучениках». В каждом венгерском сердце это понятие давно обрело знаковую силу! Те 13 венгерских генералов, казненных австрийцами после подавления Венгерской революции 1848 года, давно стали символом мужества непокоренной нации. Ой, печально светит луч солнца

В темнице-Араде в крепостное оконце,

По тринадцати витязям плачет, что на заре

Смерть свою встретят в колодце-дворе.

(…)

А самым последним был Дамьянич-герой,

Потому что всегда вел он первым свой строй,

На него был бесчисленно зол немец каждый,

Потому что он немцев громил не однажды.

(…)

Крепость Арад, теперь ты останешься крепостью Смерть.

Здесь тринадцать венгерских героев решили посметь

Бой последний дать смерти глумливой самой.

И они победили ее. И блажен их покой. Нужно было глубоко проникнуть в недра венгерского национального сознания, чтобы так почувствовать трагический момент, но Володарскому это удалось. А вообще, эта новая книга российского мастера стоит как-то особняком от всех его предыдущих трудов. Он вдруг решил поместить в самом начале ее два стихотворения, написанные в восемнадцать лет. Даже с конкретным именем девушки Иры, про которую сам поэт сказал:

Ира, Ирочка, ты водила

Среди ночи меня по Дворцовой.

И Михайловский замок суровый

Показала. И страшная сила,

Что любовью первой зовется,

В сердце мне, как стрела из солнца,

С каждым днем впивалась все глубже.

Это о тогдашнем Ленинграде-Петербурге, то есть о том городе, где Леонид Володарский впервые услышал песни Владимира Высоцкого на старой петербургской квартире.

И тут стихотворение рядом:

Да, мне сегодня семьдесят, пусть так!

Но наше дело вовсе не табак.

Мне есть о чем писать, о чем сказать,

Для Вечности я тоже вечный зять.

Большое место в книге поэта занимает его озабоченность тем, что происходит сейчас повсюду: «Как неожиданно Земля / В немыслимую бездну провалилась…», «Фильмы ужасов в жизнь нашу переползли, / Им единое имя нашлось - пандемия…», «Колдует Мировая Закулиса, / Нас всех пытаясь превратить в рабов…», «Цените мир, он очень-очень хрупок / И легче легкого его разбить…». И вместе с тем он пишет:

Сквозь очевидность агрессивную

Судьба, сверкая древней гривною,

Меня в реальность позвала!

Как обычно в трудах Леонида Володарского, самый большой раздел книги связан с любовью. Он даже выразительно называется «Женщина-Вселенная».

Женщина-Вселенная! Я в ней

Столько манвантар провел и дней,

Что не поддаются пересчету.

И сейчас всегда готов к полету

На планету, где она, быть может,

Обронила лепесток цветка, и Боже,

На планету, что отметил след

Узеньких ступней ее! Он свет,

Он отметка высшего порядка!

В жизни мне совсем-совсем не сладко,

Но средь этой Женщины-Вселенной

Я всегда счастливый вдохновенный,

Я такой, каким и должен быть

Песнопевец, призванный любить!

Песни в честью твою не иссякают

И на землю грешную стекают

Изо всех вселенских уголков.

Женщина-Вселенная! Нет слов…

Давно зная Леонида и зная и некоторые стороны его личной жизни, я не был удивлен появлению в его книге раздела «Богатство одиночества».

Одиночество - это большое богатство,

Но не каждому с ним подружиться дано.

Кто-то падает камнем на самое дно,

Ну а кто-то дорогой Великого Братства

Начинает идти, забывая года…

«Великое Братство» - это уже из эзотерических пристрастий поэта. А они с ним вместе много лет и, кажется, не собираются его оставлять. Он твердо верит в реинкарнации, во множественность жизней человека, потому его ключевой мечтой и можно назвать стихотворение «Фауст перевоплощенный»:

Родится Фауст перевоплощенный,

Не франт лощеный, не схоласт-ученый,

Что молодость у черта сторговал,

А человек, прогнать способный вал

Своих страстей, желаний и амбиций.

Да, он родится. Не сейчас родится.

Но обязательно родится он.

И снова услыхав пасхальный звон,

Пойдет вперед космическим путем.

И вот тогда я напишу о нем,

Попавший с ним в одну эпоху тоже.

Очнусь тогда я от священной дрожи,

Возьму перо, заданием смущенный,

Себя в порядок приведу едва

И выведу заветные слова:

«Поэма «Фауст перевоплощенный».

Странная, но красивая мечта! Быть может, она и впрямь когда-нибудь пробьет очевидность и станет реальностью поэта. А пока его строки, столь созвучные нашему времени и написанные именно «здесь и сейчас», наверняка найдут своего благодарного читателя. Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы Похожие материалы (по тегу) Юбилей в Будапеште

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