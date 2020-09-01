Сентябрь: терпение, только терпение!

Месяц чистоты - так называли арамеи сентябрь. В этом году, как никогда богатом на напряженные ситуации, стоит обратить внимание на плохой аспект между Марсом и Сатурном. Сильный Марс в Овне топает ножкой и размахивает мечом, сильный Сатурн холодно и стратегически отсекает эмоции и реактивность, это напоминает реакцию правительства на разъяренную толпу демонстрантов, в быту это проблемы личной и семейной жизни. Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста. Возможны разлуки, расставания и, одновременно, борьба с одиночеством. Длительный финансовый кризис в семье, потери; для женщин, у которых задействованы планеты в Овне, Раке, Весах, Козероге, могут быть указания на развод/смерть супруга... И все-таки обнадеживает позитивный аспект Девьего Солнца к Юпитеру в Козероге, жизнь продолжается.

Сентябрь открывается полнолунием 2 сентября, Луна в Рыбах встречается с Нептуном (волшебником и мистификатором), в воздухе феромоны распространяют запах желаний, а ум говорит - не верь себе. Венера из Рака добавляет романтические ноты в начало осени - это еще запах знойного лета и пылкой страсти (Марс в Овне), однако Венера в напряженных аспектах к Марсу. Возможно, это несет непонимание, реактивность, как в природе смешение теплых и холодных воздушных масс порождает столкновение, и как результат - дожди с грозами. Но это не весенние грозы, это осень... Но осень не помеха любви, как доказательство - 6 сентября Меркурий переходит в дипломатический и компанейский знак Весов, предлагая компромисс, а Венера 7 сентября переходит в Лев и, конечно, потребует дорогих подарков, внимания, аттракционов, тут она в той же стихии, что и Марс, - стихии огня. В этот день транзитная Луна соединяется с Ураном - будут сюрпризы и волнения.

9 сентября Марс разворачивается вспять и будет ретроградным до 15 ноября (80 дней). То есть, если вы не купили авто до этого времени и все электрическо-металлические предметы быта, то с покупкой придется подождать. Процессы замедляются, активность падает, на осуществление поставленных целей может не хватать сил и энергии. Попытки форсировать события или увеличить напор не дают результата или ухудшают положение дел. Если не остановиться, то может произойти нечто сродни сорвавшейся закрученной пружине или взрыва парового котла. Даже вроде бы удачно начавшиеся дела тормозятся, возникают разные препятствия, мешающие заняться основным делом.

«Проблемы могут нарастать как снежный ком, заставляя человека заниматься не тем, что он наметил. Все это раздражает, начинаются метания и поиск выхода или в досаде человек бросает начатое, теряет интерес к делу. Нередко падает либидо, появляется апатия, недовольство собой и окружающими, вспоминаются старые обиды, что, в свою очередь, нередко порождает ссоры. Могут активизироваться недруги или конкуренты. В дни ретроградного Марса следует соблюдать осторожность в обращении с техникой, оружием, движущимися механизмами. Чаще происходят поломки, отказы техники. Если техника собиралась или чинилась в период ретроградного Марса, впоследствии очень часто выявляются скрытые недочеты, возникающие из-за небрежности или халатности исполнителей. В это время не рекомендуется отправляться в путешествие, так как возможна задержка движения по разного рода причинам и возрастает вероятность дорожных аварий, которые сопровождаются травмами, кровопотерями, необходимостью хирургического вмешательства. В эти дни от людей требуются хладнокровие, выдержка и терпение, любая агрессия может повернуться против того, кто ее посылает. Судебные процессы и сражения, которые начаты в период ретроградного Марса, будут проиграны» - так описал ретро Марс великий астролог Сергей Вронский.

12, 13 сентября Луна в Раке оппозиционирует связке планет в Козероге - в разы повышается обидчивость и желание кому-то чего-то доказать, желудок в это время очень чувствителен, следите за диетой. Важный момент - 13 сентября Юпитер начинает двигаться директивно, то есть если ретро Марс замедляет дела, связанные с войнами и техникой, то директный Юпитер начинает продвигать дела, связанные с законом и вообще крупными делами в личных гороскопах граждан.

14, 15 сентября - транзит Луны во Льве встречается с Венерой и делает благоприятный аспект к Марсу в Овне - возможны яркие впечатления, влюбленность и просто весело проведенное время.

16 сентября Венера имеет точный квадрат к Урану в 11-м градусе Льва и Тельца - неделя не из лучших для выяснения любовных отношений, могут быть разрывы и скандалы в семьях, где давно нет гармонии.

17 сентября в 11:01 по Гринвичу произойдет новолуние в Деве, это новолуние указывает на пути решений в государственных структурах, и, несмотря на то что Марс продолжает напрягать Сатурн-Плутон, провоцируя на конфликты разных мастей, тем не менее Солнце с Луной в Деве задают тон всему лунному месяцу - анализ и договоренности.

20, 21 сентября транзит Луны по Скорпиону нехорош для свадеб, зачатий, покупок, к тому же имеет негативные аспекты к Венере и Урану - эмоциональный эксперимент может окончиться провалом.

23 сентября светило переходит в знак Весов, призывая мир к балансу и дипломатии.

24-26-го Луна идет по Козерогу, соединяясь с тремя планетами поочередно и, к сожалению, имеет напряженный аспект к Марсу и Лилит в Овне и к Меркурию в Весах - в душевно-ментальном плане это очень нервный, некомфортный аспект. Тауквадрат создает эффект неожиданности, аварийности и повышенного травматизма.

С 26 по 28 сентября транзит Луны по Водолею оппозиционирует Венеру во Льве и находится в напряжении к Урану в Тельце - опять любовные битвы и желание свободы любым путем, в обществе возможны взрывы и техногенные аварии.

28 сентября Меркурий переходит в Скорпион, а 29 сентября Сатурн выходит из ретрограда и начинает свое судьбоносное, решительное движение в знаке, имеющем отношение к государственному аппарату власти.

Последние дни сентября Луна находится в Рыбах, предлагая расслабиться и насладиться миром музыки, снов, нырнув в эмоциональную глубину.

ОВЕН

Активность в области трудовой деятельности. Меркурий располагает к коммерческим и юридическим сделкам, Венера проходит по зоне любви творчества, принося много удовольствия и ярких событий, связанных с детьми и возлюбленными. Тем не менее следует помнить, что ложечкой дегтя в жизни Овнов является соединение Марса с Лилит - в напряженном аспекте к связке Сатурн-Плутон в течение месяца, как и в чем это напряжение проявляется, покажет личный гороскоп.

ТЕЛЕЦ

Солнце в дружелюбном к Тельцам знаке Девы, планета сделок Меркурий проходит по дому рутинной работы, а значит, кроме активной творческой /любовной деятельности предстоит еще заняться документацией и подготовкой информации, обговорить детали с партерами. Вдалеке зависли дела по бизнесу - это немного раздражает Тельцов, из приятного можно ждать приобретения предметов красоты, а также украсить собственное жилье.

БЛИЗНЕЦЫ

По плану у Близнецов дела, связанные с местом проживания, родиной, родителями, близкими. Все, кто ожидают вестей или документов, их получат, некоторым Близнецам придется много общаться с собственными детьми или родителями (если таковые имеются) либо уйти в творчество, углубить знания. Транзитная Венера способствует пафосности и яркости пишущим Близнецам. Кто-то из старых друзей появится на горизонте и напомнит прошлое.

РАК

Контакты с соседями или родней, работа с документами, загруженность или работа на дому по удалению. Венера, покидая знак Рака 6 сентября, переходит в Лев, а это зона финансов Рака, возможны неожиданные подарки. На фоне напряженных аспектов Марса к Сатурну могут идти напряжение отношений с партнерами и вопросы профессионального авторитета. 24 сентября Ракам, рожденным 16-18 июля, следует быть острожными.

ЛЕВ

В это непростое время прохождения Солнца по зоне финансов, возможно, поможет Львам пополнить казну, изрядно залатанную в последние годы. С 7 сентября до конца месяца Венера - планета любви - заходит в Лев, даря им особый магнетизм и шарм (которого и так в избытке). Но в середине сентября Венера сформирует напряженный аспект с Ураном - одиноким Львам она, возможно, подарит неожиданную влюбленность, а семейным - ссору, но при желании ее можно избежать.

ДЕВА

У Дев дни рождения, и они в центре внимания. Управляемый ими Меркурий проходит по зоне финансов, и, возможно, удача улыбнется. 24 сентября - единственное время, в которое лучше избегать сделок. Любовно-семейная жизнь, возможно, требует глубокого психоанализа, но сейчас им не до того... Армейским Девам следует быть начеку, так как агрессивный Марс находится уже несколько месяцев в зоне экстрима, пожилым Марс может устроить хирургическое вмешательство.

ВЕСЫ

До 23 сентября Весам лучше побыть наедине с самим собой, работающим Весам покажется, что они «выгорают». Усталость, как и осенняя грусть, периодически будет наваливаться на плечи. Тем не менее в плане контактов и документации сентябрь - очень важный месяц, планета контрактов и торговли Меркурий находится практически весь месяц в Весах, партнеры уже который месяц волнуют и создают прецеденты, особенно следует быть внимательными 24 сентября.

СКОРПИОН

Время друзей, бархатный сезон в кругу приятных и близких людей, однако есть вещи, омрачающие этот период: рутинная работа, эксцессы на рабочем месте (Скорпионы имеют «счастье» притягивать к себе экстремальные ситуации), повышенная травматичность. Как вывод - наслаждаясь сентябрем, будьте осторожны. Львиная Венера благоприятствует продвижению по службе, кому-то импонирует имидж и профессиональные навыки Скорпиона...

СТРЕЛЕЦ

В сентябре было бы неплохо проявить высокие профессиональные качества, условия для этого будут предоставлены. Кого-то из Стрельцов потянет в романтическое путешествие или на контакт с человеком издалека - это идеальная ситуация для них, поскольку Стрельцы - идеалисты и хотят любить, как рыцари и принцессы средневековья. Но любовь и ее плоды дети приносят хлопоты, особенно в конце месяца. Меркурий в Весах указывает на общение с друзьями.

КОЗЕРОГ

У Козерогов продолжается период под названием «карма», но Девье Солнце дарит поддержку транзитному Юпитеру, Плутону и Сатурну в Козероге, поэтому появятся удачные обстоятельства и путешествия, Меркурий предоставляет возможности для контрактов и сделок. 24 сентября создается напряженная обстановка, не способствующая спокойствию. Следует помнить, что дом и домочадцы находятся под прицелом конфликтного Марса (ремонт, поломки, переезды).

ВОДОЛОЕЙ

Совсем нескучное время, предусматривающее экстрим, интерес к деньгам партнеров и банковским структурам, также к завещаниям. Водолеи могут стать свидетелями чьей-то смерти, следует также тщательно просматривать подписываемые документы и осторожно водить машину. Агрессивный Марс в зоне информации легко может вовлечь Водолеев в скандальную перепалку с родственниками и соседями. Львиная Венера указывает на активность в партнерских отношениях и публичную деятельность.

РЫБЫ

Время выхода в свет: «маски-шоу», в сентябре сила Рыб в партнерстве и публике, однако даже их пластичность не спасает от конфликтных и разочаровывающих отношений. Критичное Девье Солнце в середине месяца становится в оппозицию к сильному Рыбьему Нептуну: не делайте Рыбам больно, они хотят жить в своем красивом мире и не выносят критики. Рыбам-бизнесменам не стоит инвестировать деньги в сентябре, но трат все равно не избежать.