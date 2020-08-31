Юбилей в Будапеште

Общество венгеро-российской культуры и дружбы (ОВРКД) совсем недавно отметило свою 75-ю годовщину. Его предшественника, Общество венгеро-советской дружбы, создали выдающиеся известные представители венгерской интеллигенции в 1945 году. К юбилею организации (9 июня) в Будапеште планировались праздничные мероприятия политического и культурного характера с выступлением венгерских и российских общественных деятелей, артистов, а также открытие выставки и презентация проделываемой разноплановой работы общества. Но из-за санитарных ограничений руководство ОВРКД решило отложить 75-й юбилейный праздник на более позднее время.



По словам председателя организации, бывшего посла Венгрии в РФ Дьёрдя Гилиана, Общество венгеро-российской культуры и дружбы, используя свои специфические средства и методы, считает и по сей день своей основополагающей задачей ознакомление широкого круга представителей венгерского общества, и особенно венгерской молодежи, с ценностями русской культуры, науки и искусства. Общество придает большое значение и внимание развитию разных форм народной дипломатии, упрочению непосредственных, прямых контактов и взаимодействия между нашими странами и народами. По случаю 75-летнего юбилея Общество получило несколько поздравительных писем с российской стороны. Самые интересные фрагменты из них мы цитируем.

«Всю свою долгую историю Общество, несмотря на все перипетии и выпавшие на его долю испытания, связанные с непростой эпохой смены общественно-политического строя в 1989-1990 гг., оставалось преданным и бескорыстным другом России, внесло колоссальный вклад в развитие отношений между нашими странами, популяризацию достижений российской культуры и науки в Венгрии».

Сергеев Владимир Николаевич, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венгрии

«Нынешний юбилей, наполненный с учетом исторических реалий прошедших десятилетий внушительным гуманистическим содержанием, по праву стал почтительным и благородным. И это в полной мере созвучно помыслам создателей Общества - прогрессивной части интеллигенции Венгрии в авангарде с всемирно известным ученым, лауреатом Нобелевской премии Альбертом Сент-Дьёрди и такими ее яркими представителями, как Золтан Кодай, Дьюла Иллеш и Дьюла Секфю, руководствовавшимися стремлением к углублению дружественных отношений между народами обеих стран и взаимной популяризации достижений культуры и искусства».

Шевцов Павел Анатольевич, и. о. руководителя Россотрудничества

«Отмечая вместе с вами 75-летие успешной и плодотворной работы Общества, я хотел бы особо подчеркнуть ту выдающуюся роль, которую оно играет в сохранении и развитии связей в области культуры, народной дипломатии, в содействии активному изучению в Венгрии русского языка. Ваши дружеские чувства к России прошли через различные испытания, знали непростые времена, но и сегодня позволяют сохранять и укреплять деловые, культурные и просто дружеские связи между Венгрией и Россией».

Кочин Владимир Вячеславович, исполнительный директор фонда «Русский Мир»

«За свою историю Общество приобрело широкую известность, получив заслуженное признание. Все эти годы активисты Общества ведут плодотворную деятельность по укреплению взаимопонимания и всестороннего сотрудничества между нашими странами. Народная дипломатия во многом помогла сберечь традиционные добрые чувства жителей России и Венгрии друг к другу, способствовала нормализации межгосударственных связей, а затем и подъёму их до уровня доверительного партнерства и стратегического взаимодействия».

Соколов Эдуард Анатольевич, руководитель представительства Россотрудничества в Венгрии

Несмотря на сегодняшние неблагоприятные условия, к юбилею Общества была подготовлена и виртуальная выставка, идейным вдохновителем которой является старший научный сотрудник Университета имени Этвеша Лоранда, заведующая Будапештским русским центром, член ОВРКД, Жужанна Димеши. Материалы онлайн-выставки, составленные Димеши и ее студентами, будут использованы и в предстоящих юбилейных программах организации. На планируемые летом следующего года в Будапеште юбилейные торжества руководство Общества уже сейчас приглашает всех своих друзей, коллег или единомышленников. Об уточненной конкретной программе мероприятия будет сообщено позже на официальном сайте ОВРКД: www.mombt.hu. Там же можно прочитать и полную версию тех дружеских писем, из которых были процитированы фрагменты в данной статье.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы