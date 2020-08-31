Рацкеве: городок на Дунае

Во многих странах туринформ предлагает гостям брошюру «Наши маленькие города», привлекая внимание к изюминкам, находящимся в стороне от проторенных маршрутов, но не менее интересных, чем известные достопримечательности. Если в Венгрии когда-либо издадут такую книжку, там обязательно представят крошечный (население 9000 человек) городок на берегу Дуная в 48 километрах от столицы.

Рацкеве расположен на юге острова Чепель. В конце девятого столетия здесь на Малом Дунае появились кочевые венгерские племена, пришедшие в центр Европы из-за Урала. Главного вождя звали Арпад. Для кочевников лошадь и все, что связано с этим средством передвижения, - наиважнейшая часть жизни. Имя лучшего конюха Арпада было Чепель. В средние века остров принадлежал потомкам Арпада - первой королевской династии. Поселение, на месте которого находится сейчас наш город, называлось Кишкеве. В XV столетии на острове поселились сербские беженцы, спасавшиеся в чужой стране от турецкого нашествия. По-венгерски серб - «рац». Вот отсюда и Рацкеве. В 1482 году сербы построили церковь, сохранившуюся практически без изменений. Уникальный памятник истории и искусства. Только колокольня получила в XVIII веке кокетливое барочное дополнение. А в остальном весь ансамбль - строгая готика снаружи и потрясающие фрески внутри. Храм расписан в византийском стиле на библейские сюжеты. Замечательные фрески украсили стены церкви без пропусков, без белых пятен от пола до соединения сводов. Апостолы, Богородица, Спаситель, Страшный суд. Создал феерическую настенную летопись Ветхого и Нового заветов один мастер - болгарский живописец Теодор Гунтович. По одной легенде, 250 лет назад он просто восстановил картины, которые были в храме изначально. По другой же версии - это работа авторская. Самая старая в католической стране православная церковь - действующая. Но и туристов пускают в храм за символическую плату. Зайти в него нужно обязательно. Кроме завораживающей росписи внутри и достойных древних стен, место само по себе удивительно душевное. Ну и духовное, естественно. Уходить не хочется...

В центре города, расположенном в 5 минутах ходьбы от православного храма, высятся еще два культовых сооружения. Реформатская церковь в неоготическом стиле построена в 1913 году на фундаменте старого здания. Неподалеку виден католический собор - сооружение XVIII столетия. Роскошный главный алтарь выполнен известным художником Йосифом Фальконером в 1800 году. А большая часть интерьера неожиданно большого для маленького города храма создана местным современным мастером Ласло Патаи.

Перед католическим собором белый мраморный фонтан «Янош Витязь». На стене дома напротив современной скульптуры влюбленной пары висит стенгазета с двуязычным любопытным экскурсом в историю и литературу. У главного героя знаменитой поэмы Шандора Петефи «Витязь Янош» был реальный прообраз: Янош Хорват Непомуки, родившийся в Рацкеве. Жизнь его похожа на увлекательный исторический роман с несчастливым любовным акцентом. Но неудачником его не называют. В боях, в которых он принял участие в армии кайзера, храбрый капитан гусар Янош заслужил немало почетных наград, включая главный в Ватикане Орден Христа за спасение Папы Римского Пиуса Седьмого из наполеоновского пленения. В 1824 году Янош вернулся на родину. Дом его в Рацкеве сохранился. Похоронен герой на местном кладбище. Найти место захоронения можно легко по достойному надгробию и указателям.

Вообще в городе множество информативных уличных указателей, мемориальных досок, табличек, повествующих о богатой истории небольшого местечка. Есть даже неожиданный перевод на венгерский стихотворения Евгения Евтушенко «Nagya lenni» на стене средневекового здания.

Еще одна доминанта центра города - это построенная в 1901 году Ратуша (сейчас Суд) с пожарной башней. Сейчас наверху уже никто не вывешивает флажки в сторону пожара, как было еще полвека назад. Вместо пожарных на смотровой площадке стоят гости города и рассматривают с высоты голубиного полета сразу все местные достопримечательности.

В Рацкеве несколько небольших, но отличных музеев, художественные галереи (например, Эндре Кертиса - всемирно известного фотографа). Есть и галерея Ласло Патаи, расписавшего католический храм. Все музеи достойны нашего внимания. Но мимо одного из них пройти ни в коем случае нельзя. Потому что таких музеев в мире практически нет. Мельница на корабле. Первые корабельные мельницы на Малом Дунае появились в семнадцатом столетии. Представьте себе медленно курсирующие вдоль берега колесные создания, перемалывающие пшеницу, рожь и прочие злаки, подвезенные крестьянами на телегах прямо к реке! И было их в старину достаточно много: целая промышленная зона на воде. Еще в середине двадцатого века здесь мололи зерно на плавучих агрегатах. Последняя мельница не выдержала необычно морозную для Венгрии зиму 1968 года, когда впервые замерз Дунай. Сломалось колесо. Через несколько десятилетий город решил восстановить то, что испокон веков считалось визитной карточкой Рацкеве. Строили новую мельницу всем миром. Буквально. Например, дерево привезли из Южной Африки. Именно там, говорят, оно самое-самое крепкое на свете. В музее для посетителей обязательно включают удивительный инженерно-аграрный экспонат.

Огромные колеса медленно вращаются и внутри, и снаружи под интереснейший рассказ смотрителя этого корабля-завода, уроженца Рацкеве. А если договориться с музеем заранее, то и зерно помелют на глазах у изумленной группы. Четыре сорта муки на любой вкус.

Напротив прогулочной набережной на другом берегу виднеется зеленое пятно городского пляжа. Попасть на него легко: просто перейти по не длинному мосту Арпад. Пляж называется «Дикая утка». Дунай здесь абсолютно чистый, большой город остался где-то очень далеко. В плещущуюся в воде компанию школьников неожиданно врезается детский сад из утят. Пищат и те и другие. Семья лебедей расположилась поблизости, но держится в отличие от уток отстраненно, с достоинством. Фотографировать их можно, гладить не стоит. Небезопасно.

Главный же берег (островной) для купальщиков не очень-то хорош из-за рыбаков. Последние вообще считают, что кто не ловит рыбу, не должен подходить близко к воде и мешать серьезному занятию. Да, действительно, рыболовство в Рацкеве не менее известный промысел, чем мельницы. В центре города есть даже скульптура белуги, которая водилась в Малом Дунае до войны. А рядом очередной информационный плакат, объясняющий любопытным путешественникам всё про белугу и рыбаков.

Мимо замерших над удочками рыболовов тропа ведет вдоль реки ко дворцу Евгения Савойского. Самый знаменитый полководец Европы конца XVII - начала XVII столетий. Это он возглавил Объединенную европейскую армию и освободил Европу от турок. За каждую победу Габсбурги щедро платили французскому принцу, поступившему к ним на службу без гроша в кармане во время осады турками Вены. Так некогда нищий юный француз превратился в одного из крупнейших землевладельцев империи. Одно из его многочисленных владений - остров Чепель. По проекту Иоганна Лукаса фон Хильдербранта в Рацкеве построили в 1702 году летнюю резиденцию Евгения Савойского. Принц и сам принимал участие в создании проекта дворца и парка. Человек он был разносторонний, блестяще образованный. Для Хильдебранта же эта работа стала чем-то вроде дипломной. Следующий летний дворец принца, построенный по проекту этого же архитектора - знаменитый венский Верхний Бельведер. Ансамбль отлично сохранился. Попасть в него, правда, нельзя. Там находится сейчас отель, временно закрытый на карантин. Лучший вид на часть парковой парадной лестницы в кулисах древних. Главный фасад дворца открывается снизу от Дуная.

Ну, а самое замечательное в этом приключении под названием «Рацкеве», что буквально через полчаса езды на автомобиле или же путешествия в течение часа на электричке из центра Будапешта мы оказываемся в другом краю на берегу красивой прозрачной реки, откуда шумная и пыльная летом столица на совершенно не голубом Дунае воспринимается как воспоминание о чем-то скучном и далеком.

Ваш гид в Венгрии и Австрии.

Екатерина ВЕРЕШ