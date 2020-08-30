Воскресенье, 30 августа 2020 07:54

Венгрия закрывает границы с 1 сентября

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Венгрия закрывает границы с 1 сентября

Как заявил министр Гергей Гуяш, с 1 сентября Венгрия закрывает границы - из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Венгрия стала первой страной ЕС, вновь закрывшей границы после того, как в июне государства, входящие в Шенгенскую зону, смягчили большую часть ограничений на передвижения в её пределах. Иностранные граждане не смогут въезжать на территорию Венгрии. Граждане Венгрии, которые возвращаются из-за границы, должны пройти 14-дневный карантин или предоставить два отрицательных теста на COVID-19 в течение двух дней. При этом сделать тест нужно обязательно в Венгрии, результаты исследований, проведенных за границей, приниматься не будут. Решение о закрытии границ для иностранцев будет действовать как минимум месяц.

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Опубликовано в Статья
Nina Popova

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