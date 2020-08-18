Место творца в наше время

Хворь мировая на пути,
она по азиям, европам,
она по миру расползлась,
свою показывая власть!
Хворь мировая буквальным образом подмяла мир, и спасением от нее обозначено для нас нахождение на карантине. Поэт надеется, что хворь эта скоро сгинет. Но пока еще ужасы продолжаются, и паникуют многие народы Земли, как и в стихотворении Володарского «Фильмы ужасов».
Фильмы ужасов в жизнь нашу переползли,
Им единое имя нашлось - «Пандемия!»
Итальянцы в испуге кричат: «Мама мия!»,
Паникуют другие народы Земли.
В самом начале своего стихотворения «Ощутил момент» поэт признается в осознании того, что мира привычного нет и наверняка уже не будет. Но в этом осознании, как всегда, он обязательно находит позитив.
Пусть пройдет время новой чумы,
Все равно будет все иначе!
И надо идти не плача,
А принимая как данность это!
Как принимает его планета,
Его, значит, данный момент!
Обойдемся без траурных лент
И речей о скончавшемся мире!
Новый мир будет ярче, шире,
И будет шире сознанье наше!
Обращением к этой ключевой, болевой для всех нас теме отмечены произведения мало известного пока в Венгрии российского писателя Николая Шамсутдинова (Николая Шамса), автора более пятидесяти книг, лауреата многочисленных международных и отечественных премий. Николая Шамсутдинова, этого выдающегося поэта современности, Римма Казакова в бытность свою называла классиком, а Геннадий Норд считает его достойным Нобелевской премии, такого высочайшего уровня достигло его творчество.
Представляем вниманию читателей РК совсем недавно родившееся любопытное стихотворение гостя «Курьера», поэта Николая Шамса, о сложившейся в мире ситуации, а также и о месте творца в наше время.
***
Нет, я не Пушкин, я - другой
поэт, стреножен карантином:
и ни пирушки огневой,
и не наведаться к феминам...
По преходящему скорбя,
не исключают пораженья:
чем горше правда бытия -
исповедальней откровенья:
ввергая в безысходность, в страх,
надсадней помыкая нами,
царит смятение в умах,
ползущее материками...
Неужто не про нас Парнас?
Но, засупонен черствым бытом,
зовет хозяина Пегас
и бьет лирическим копытом...
Многоголосый, как клавир,
весь - воплощенье пантеизма,
живодарящ подлунный мир
под оптикою оптимизма.
В укор злокозненной весне -
неиссякаемее просинь,
ведь в прослезившемся окне
мерцает Болдинская осень...
1 мая 2020 г.
Настоящий Поэт абсолютно точно знает, что его место неизменно на острие атаки, что всегда он находится на передовой линии. Истинный Творец не может, не имеет права оставаться в стороне от событий, сотрясающих весь мир. И каждое событие, каждый выпад глобальных стихий болью и состраданием отзывается в его душе и в его строках.
Петер ВИЦАИ,
член Союза писателей Венгрии,
член Союза писателей Москвы