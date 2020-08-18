Место творца в наше время

Пандемия, захлестнувшая мир, у каждого из нас вызывает разные чувства, эмоции, ассоциации. В этой роковой ситуации у мастеров пера рождаются яркие художественные произведения. Давно знакомый венгерским читателям известный российский поэт Леонид Володарский проводит в своих стихах параллель пандемии с фильмами ужасов и называет ее чумой нашего времени. Представляем самые интересные отрывки из его стихов.

Хворь мировая на пути,

она по азиям, европам,

она по миру расползлась,

свою показывая власть!

Хворь мировая буквальным образом подмяла мир, и спасением от нее обозначено для нас нахождение на карантине. Поэт надеется, что хворь эта скоро сгинет. Но пока еще ужасы продолжаются, и паникуют многие народы Земли, как и в стихотворении Володарского «Фильмы ужасов».

Фильмы ужасов в жизнь нашу переползли,

Им единое имя нашлось - «Пандемия!»

Итальянцы в испуге кричат: «Мама мия!»,

Паникуют другие народы Земли.

В самом начале своего стихотворения «Ощутил момент» поэт признается в осознании того, что мира привычного нет и наверняка уже не будет. Но в этом осознании, как всегда, он обязательно находит позитив.

Пусть пройдет время новой чумы,

Все равно будет все иначе!

И надо идти не плача,

А принимая как данность это!

Как принимает его планета,

Его, значит, данный момент!

Обойдемся без траурных лент

И речей о скончавшемся мире!

Новый мир будет ярче, шире,

И будет шире сознанье наше!

Обращением к этой ключевой, болевой для всех нас теме отмечены произведения мало известного пока в Венгрии российского писателя Николая Шамсутдинова (Николая Шамса), автора более пятидесяти книг, лауреата многочисленных международных и отечественных премий. Николая Шамсутдинова, этого выдающегося поэта современности, Римма Казакова в бытность свою называла классиком, а Геннадий Норд считает его достойным Нобелевской премии, такого высочайшего уровня достигло его творчество.

Представляем вниманию читателей РК совсем недавно родившееся любопытное стихотворение гостя «Курьера», поэта Николая Шамса, о сложившейся в мире ситуации, а также и о месте творца в наше время.

***

Нет, я не Пушкин, я - другой

поэт, стреножен карантином:

и ни пирушки огневой,

и не наведаться к феминам...

По преходящему скорбя,

не исключают пораженья:

чем горше правда бытия -

исповедальней откровенья:

ввергая в безысходность, в страх,

надсадней помыкая нами,

царит смятение в умах,

ползущее материками...

Неужто не про нас Парнас?

Но, засупонен черствым бытом,

зовет хозяина Пегас

и бьет лирическим копытом...

Многоголосый, как клавир,

весь - воплощенье пантеизма,

живодарящ подлунный мир

под оптикою оптимизма.

В укор злокозненной весне -

неиссякаемее просинь,

ведь в прослезившемся окне

мерцает Болдинская осень...

1 мая 2020 г.

Настоящий Поэт абсолютно точно знает, что его место неизменно на острие атаки, что всегда он находится на передовой линии. Истинный Творец не может, не имеет права оставаться в стороне от событий, сотрясающих весь мир. И каждое событие, каждый выпад глобальных стихий болью и состраданием отзывается в его душе и в его строках.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы