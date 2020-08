Летние скидки - время нужных покупок

Очень советую не пропустить это мероприятие! В период распродаж легко потерять голову из-за соблазнительных предложений, которыми так и манят нас витрины магазинов, сайтов.

В 30 минутах езды от Монако и в часе от Канн открылся новый торговый комплекс Mall San Remo. Здесь в течение года вам предлагают оооочень хорошие цены на бренды Saint Laurent, Jimmy Choo, Moschino, Balenciaga, Gucci и итальянский бренд MSGM...

Самое заманчивое во время cкидок, что в аутлете к существующей цене уже со скидкой 30-50% в небольшой части коллекций добавляется еще 10%, а то и 20% скидки. Вы можете найти себе очень симпатичные босоножки или даже классические базовые лодочки Jimmy Choo в полцены или более того.

Помните, что процесс шопинга не терпит спешки и суеты.

Вот основные правила осознанного шопинга и шопинга во время скидок.

Хочу дать вам простые рекомендации, которые помогут превратить поход по магазинам в удовольствие и вы не будете жалеть о зря потраченном времени и деньгах.

1. Разбираем гардероб самостоятельно или с помощью стилиста. Это очень хорошая возможность понять, что у нас в шкафу и что вам действительно необходимо купить для создания ваших образов.

2. Составляем шопинг-лист (список нужных покупок).

3. Планируем маршрут, чтобы шопинг стал удовольствием, а не стрессом.

4. Важное правило - это распланировать бюджет, да-да, именно бюджет - сколько допускается потратить на вещи первой необходимости и сколько можно оставить на неожиданный coup de cœur.

А теперь пришло время идти по магазинам!

1. Важно знать, что если вы хотите купить интересные вещи вашего размера, отправляйтесь на шопинг в первые дни скидок (постарайтесь присмотреть их заранее, за несколько дней до магической даты).

2. Заранее подружитесь с продавцами, и вы будете всегда в курсе актуальных скидок или вам отложат ту или иную приглянувшуюся вещь.

3. Сначала покупайте нужные вещи, а потом экстравагантные coup de cœur.

Советую на распродажах не увлекаться остромодными вещами, ведь именно они наиболее быстро теряют актуальность. Не следует покупать вещи сложных фасонов с обилием деталей. Присматривайтесь к крою одежды, так как он может быть уже не актуален. Сегодня в бутиках во время скидок вывешивают коллекции и двухлетней давности, будьте бдительны!

Что касается люкса, не все марки делают скидки, а если и делают, то всего лишь первые две недели и точка. Обычная скидка для премиум - это 20 -30%. А в нынешний период скидок даже в «Шанель» и «Прада» я видела -50% на обувь и одежду. Что до карантина было и представить невозможно.

Приобретайте на распродажах классические базовые вещи из качественных материалов с простыми формами и фасонами. Рекомендую тщательно изучить содержимое полок бутиков. Выбранную вещь перед покупкой необходимо тщательно осмотреть, чтобы заметить возможные дефекты. Если нет сомнений, что вещь вам подходит на 100%, только тогда ее можно покупать.

От меня вам наилучшее пожелание - воспользуйтесь услугой профессионального стилиста! Он подберет маршрут по вашему запросу и проведет по наиболее привлекательным местам.

Желаю приятных покупок!

Визажист Ольга ЛОЗИЦКАЯ: как не потерять самообладание во время распродаж?

В наше время перепроизводства и перепотребления призываю вас делать покупки обдуманно, никуда не торопясь. В этом выпуске я буду вашим проводником в мир скидок на одном из главных бьюти-сайтов www.sephora.fr.

Вот список самых интересных косметических средств с рекомендациями, на что обратить внимание.

ТЕНИ. Устойчивые палитры теней от Marc Jacobs - это абсолютный must have, включающий 7 идеально подобранных оттенков, шесть нейтральных и один более яркий. Благодаря интенсивной цветопередаче их все можно наносить влажным и сухим способом.

ПОМАДА. Во время распродаж практически невозможно найти базовые и нейтральные оттенки помад, но это и к лучшему. Сочные оттенки помад добавят перчинки в ваш повседневный образ. Обратите внимание на помады-лаки для губ YSL, поверьте, роскошный блеск не оставит ваш образ незамеченным.

ХАЙЛАЙТЕР. Я подобрала для вас хайлайтеры разных оттенков и текстур. Но есть один нюанс - кремовые лучше подойдут для сухой и нормальной кожи.

КИСТИ. Ассортимент скидок на кисти как никогда хорош в этом году. Можно с легкостью собрать базовый набор, который вам прослужит не один год и будет разумной инвестицией.

МУЛЬТИНАБОРЫ. Моя философия в подборе косметики - это функциональность. Данные наборы отвечают этому критерию на все 100%.

Прежде чем совершить следующую покупку, посмотрите внимательно на то, что у вас уже есть. И сверьтесь с моим списком, я буду счастлива, если вам пригодятся мои советы!

Be the Hero with OneDayHero!

Ваш стилист Юлия Моатти и визажист Ольга Лозицкая

Юлия Моатти

www.yuliamoatti-style.com

Ольга Лозицкая

www.onedayhero.fr